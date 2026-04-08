민주 충남지사 경선 탈락 후, 이틀간의 침묵 깬 나소열 "도전 끝나지 않아"

큰사진보기 ▲나소열 전 충남 부지사. ⓒ 이재환 관련사진보기

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더불어민주당 충남지사 본경선에서 탈락한 나소열 후보가 "도전은 아직 끝나지 않았다"며 이틀간의 침묵을 깨고 페이스북에 입장을 밝혔다.나 전 충남도 부지사는 8일 페이스북에 "사랑하는 충남도민 여러분, 그리고 당원동지 여러분.더불어민주당 충남도지사 경선에서 나소열을 성원해 주셔서 고맙다"라며 "어려운 싸움을 시작한 줄 알면서도 저 나소열을 응원하고 도움을 주신 모든 분들께 진심을 담아 감사의 말씀을 드린다"라고 썼다.이어 "시군이 중심이 지방자치, 시민이 권력인 자치분권을 만들고자 한 저의 도전은 아직 끝나지 않았다"라며 "저는 여전히 시민이 주인인 자치분권만이 지역소멸을 막고, 민주주의를 강화할 수 있다고 믿는다"라고 밝혔다. 그러면서 "'강물은 바다를 포기하지 않는다'는 노무현 대통령의 말씀처럼 저 나소열은 자치분권을 포기하지 않을 것"이라고 덧붙였다.앞서 지난 6일 더불어민주당은 박수현·양승조 후보가 충남지사 더불어민주당 후보 결선에 진출했다고 밝혔다. 이들 두 후보 중 최종 승자가 더불어 민주당 충남도지사 후보에 출마해 김태흠(국민의힘) 현 충남지사와 맞붙게 된다.경선 투표 결과가 발표된 직후, 박수현·양승조 두 후보 모두 이번 경선에서 탈락한 나소열 후보를 지목해 눈길을 끌었다. 나소열 후보를 지지했던 당원과 시민들이 결선 투표에서 양승조와 박수현 중 누구를 선택할지도 관심사다.양승조 후보는 이날 페이스북에 "함께 최선을 다한 나소열 예비후보님께 깊은 위로의 말씀을 드린다. 저와 같이 도정을 이끈 동료이기에 더욱 아쉬운 마음이 크다. 고생하셨다. 나소열 후보를 지지하시고 함께 고생한 분들에게도 깊은 위로의 말씀을 드린다"라고 썼다.박수현 후보도 "결선투표로 결정됐다. 나소열 후보님, 수고 많으셨다. 나소열 후보님을 지지하신 도민과 당원께도 존경과 위로의 말씀 올린다"라고 입장을 밝혔다.한편 김태흠 충남지사는 국민의힘 소속으로 충남지사에 출마할 예정이다. 앞서 지난 2일 김태흠 지사는 충남도청 프레스센터에서 소상공인 지원 관련 기자회견을 연 자리에서 "25일 태안 국제원예치유박람회가 있다. 국제적인 큰 행사인만큼 챙기고 출마할 생각"이라며 재선에 도전할 의사를 밝혔다. 태안 국제원예치박람회는 오는 4월 25일부터 5월 24일까지 열린다. 김 지사의 출마는 4월 25일 이후에 이루어질 것으로 전망되고 있다.