합참 "북한, 동해상으로 단거리탄도미사일 여러 발 발사"

큰사진보기 ▲북한 미사일총국이 지난 6일 신형 극초음속 중장거리 탄도미사일 시험발사를 진행했다고 조선중앙통신이 7일 보도했다. 통신은 김정은 국무위원장이 화상감시체계로 참관했다고 전했다. 2025.1.7 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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북한이 8일 오전 8시 50분께 원산 일대에서 동해상으로 단거리탄도미사일을 발사했다.합동참모본부(합참)는 이날 언론공지를 통해 "북한 원산 일대에서 동해상으로 발사된 단거리 탄도미사일 수 발을 포착했다"고 밝혔다.합참은 "포착된 북한의 미사일은 약 240km를 비행했으며, 정확한 제원에 대해서는 한미가 정밀분석 중에 있다"고 설명했다.이어 합참은 "한미 정보당국은 발사 동향에 대해 추적하고, 관련 정보를 긴밀하게 공유했다"며 "우리 군은 굳건한 한미 연합방위태세 하에 북한의 다양한 동향에 대해 예의주시하면서 어떠한 도발에도 압도적으로 대응할 수 있는 능력과 태세를 유지하고 있다"고 전했다.북한이 동해상으로 탄도미사일을 발사한 것은 지난 3월 14일 이후 약 3주 만이다. 북한은 전날(7일) 오전에도 평양 일대에서 발사체를 쏘았지만, 초기 이상으로 비행 중 소실된 것으로 알려졌다.북한이 이틀 연속 무력시위를 벌인 건 지난 6일 이재명 대통령이 민간이 주도한 무인기 북한 침투 사건에 대해 '유감'을 표명하고, 김여정 노동당 총무부장이 이를 "대범하고 솔직한 조치"라고 평가하는 담화를 낸 후 일각에서 제기된 '적대적 두 국가론' 완화 가능성에 선을 긋고 대남 적대 정책이 유지되고 있다는 의도를 드러낸 것으로 보인다.북한은 전날 밤 장금철 외무상 제1부상 겸 10국장이 <조선중앙통신>을 통해 공개한 담화에서 "한국 측이 우리 정부의 신속한 반응을 놓고 '이례적인 우호적 반응' 등 개꿈 같은 소리를 한다면 멍청한 바보들의 '희망 섞인 해몽'이라고 비난했다.