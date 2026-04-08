들불열사기념사업회, 제21회 들불상 후보 추천 공모

큰사진보기 ▲들불열사기념사업회 누리집 갈무리 ⓒ 들불열사기념사업회 관련사진보기

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사단법인 들불열사기념사업회는 제21회 들불상 후보를 이달 8일부터 30일까지 공모한다고 8일 밝혔다.수상자에게는 상패와 상금 500만 원을 준다.추천 대상은 들불열사들의 삶과 정신에 부합하며, 이 땅 민주·인권·평등·평화 발전에 헌신한 개인 또는 단체다.들불열사기념사업회 누리집(http://deulbul.org)에서 양식을 내려받아 이력서, 추천서, 공적자료 등을 첨부해 이메일(gglangs1104@hanmail.net)로 접수하면 된다.들불상 심사위원회 심의를 거쳐 수상자를 결정한 뒤 5월 23일 시상식을 개최할 예정이다.들불열사기념사업회는 광주에서 들불야학을 운영하고 5·18민중항쟁 때 주도적인 역할을 했던 윤상원·박기순·박관현·김영철·박효선·박용준·신영일 등 7명의 열사의 삶과 정신을 계승하기 위한 단체다.2006년부터 매년 들불상을 시상하고 있다.그간 인권운동가 박래군 인권재단 사람 이사, 서지현 전 검사, 김미숙 김용균재단 이사장, 문규현 신부, 금속노조 경기지부 삼성지회 조장희 부위원장, 세월호 광주시민상주모임 등이 수상자 명단에 이름을 올렸다.지난해 20회 수상자는 '공익변호사와 함께하는 동행' 이소아 변호사와 광주청년유니온이 공동 수상했다.전화 문의 062-512-0527.