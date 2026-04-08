'해수로 냉각'...울산 앞바다에 '수중 데이터센터' 본격 추진

큰사진보기 ▲2025년 6월 20일 울산전시컨벤션센터에서 열린 대한민국 에이아이(AI) 고속도로, 울산 에이아이(AI) 데이터센터 출범식에서 이재명 대통령과 최태원 SK회장, 김두겸 울산시장 등이 박수를 치고 있다. ⓒ 울산시 사진DB 관련사진보기

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울산시가 해양수산부 추진 '탄소제로 수중데이터센터 표준모형(모델) 개발사업' 대상지로 최종 선정돼 향후 5년간 국비 400억 원을 지원받는다. 이에 2030년까지 표준모형 개발을 완료한 뒤, 2031년부터는 상용화를 위한 수중데이터센터 단지 조성에 나선다.이번 선정에 따라 울산시는 한국해양과학기술원(KIOST)과 손잡고 표준모형 개발에 본격 착수, 오는 2030년까지 총 511억 원(국비 포함)을 투입해 인공지능(AI) 및 빅데이터 산업 확장에 따른 고밀도 서버의 발열과 전력 소비 급증 문제 해결에 나선다.이 사업은 울산 앞바다의 연평균 13.3℃ 해수를 활용한 '해수 냉각' 방식이 핵심이다. 울산시는 단계별 연구를 통해 탄소 저감형 수중데이터센터 모형을 개발하고 성능 검증까지 마친다는 구상이다.울산시 관계자는 "올해부터 주관연구기관인 한국해양과학기술원과 함께 연구개발에 착수한다"며 "먼저 수중데이터센터의 최적 입지 분석과 기본설계, 지반자료 분석 및 서버 냉각 성능 고도화를 위한 설계 작업을 거쳐 오는 2030년까지 성능 시험장 설치와 실증을 이어나간다"고 설명했다.이어 "특히 이번 사업에서는 기존 육상 데이터센터의 냉각을 위한 소비전력 과다, 부지 확보 등의 한계를 극복하기 위해 내압용기 설계 기술과 초고효율 혼합형(하이브리드) 냉각 기술을 융합해 수심 20m 해역에서 전력효율지수(PUE) 1.2 수준의 운용 성능을 검증할 계획"이라며 "또한 서버와 변·배전 설비는 조립식(모듈형) 표준 규격으로 개발해 향후 대규모 수중데이터센터 단지 조성 시 경제성과 확장성을 동시에 확보한다는 전략"이라고 덧붙였다.그러면서 "이번 사업은 해양과학기술과 정보통신기술이 융합된 민·관·학·연 합동 사업(프로젝트)"라며 "연구개발 성과를 다각적으로 활용해 육상 데이터센터의 한계를 넘어, 수중데이터센터를 거점으로 한 해양 디지털 영토를 확장하고 울산을 지속 가능한 인공지능(AI) 수도로 도약시키겠다"라고 말했다.한편 울산시는 정부의 공모 선정에 앞서 지난 1월 21일까지 한국해양과학기술원, 울산과학기술원(UNIST), 포스코㈜, 지에스(GS)건설㈜, 한국수력원자력㈜, 엘에스 일렉트릭(LS ELECTRIC)㈜, 한국냉동공조시험연구원, ㈜삼화에이스, ㈜에드벡트, ㈜우원엠앤이, ㈜유니온, 에스케이(SK)텔레콤㈜ 등 12개 기관·기업과 업무협약을 체결하고 연구개발 전략을 논의해 왔다.