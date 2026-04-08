전은수, 보궐 차출설에 "대변인 승진 결재창의 온기 아직 안 말랐다"

큰사진보기 ▲전은수 대변인이 7일 청와대에서 강훈식 비서실장과 김용범 정책실장의 중동 상황 관련 기자간담회를 진행하고 있다. 2026.4.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"제가 지금 아까 대변인으로 승진했다고 하지 않았습니까? 결재창의 그 온기가 아직도 마르지 않았습니다."

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전은수 청와대 대변인이 본인에 대한 보궐선거 차출설에 일단 선을 그었다. 전 대변인은 8일 오전 SBS라디오 <김태현의 정치쇼>에서 김상욱 더불어민주당 의원의 6월 울산시장 선거 출마로 발생하게 된 울산 남구갑 보궐선거 출마 여부를 묻는 질문에 이같이 답했다. "이재명 정부의 성공을 위해서 지금 열심히 전념하고 일하겠다"라고도 덧붙였다.전 대변인은 지난 1일 부대변인(선임행정관)에서 대변인(1급 비서관)으로 승진됐다. 김남준 전 대변인이 지난 2월 말 6월 인천 계양을 국회의원 보궐선거 출마를 위해 사직하면서 발생한 '공백'을 메우기 위한 조치였지만, 보궐선거 차출을 위한 사전 조치 아니냐는 해석도 일부 제기됐다. 그가 지난 22대 총선 당시 울산 남구갑에 출마했던 점, 민주당 울산시장 후보로 확정된 김상욱 의원이 공개적으로 전 대변인의 차출을 요청한 점 등을 감안한 주장이었다.이에 대해 전 대변인이 직접 선을 그은 것. 그는 "일각에서는 대변인 승진시켜서 이번에 울산 남구 가는 거 아니야 했는데요. 아니다?"라는 사회자의 질문에는 "여러 가지 관심 가져주는 것에 대해서는 아주 감사해하고 있다"라며 "(결재창의) 온기가 마르지 않았다"라고 다시 답했다.전 대변인은 '민주당이 청와대의 요청을 받아 지방선거 후보자 경선 과정에서 대통령 취임 전 사진과 영상 사용을 금지시켰다'는 언론 보도에 대해서도 "청와대 요청이라고 이렇게 말씀드리기는 좀 어려울 것 같다"라고 답했다. 그러면서 "당에서 하고 있는 문제라서 제가 어떻게 설명을 드리기는 어렵다"라고 덧붙였다.참고로 <국민일보>는 지난 7일 "이 대통령이 대통령 신분으로서 선거에 개입하는 듯 한 모습이 유포되는 건 안 된다는 뜻을 청와대가 먼저 당에 전달했다. 이후 조치 과정에서 당이 다소 과한 표현을 사용하며 해프닝이 벌어진 것"이란 청와대 고위 관계자 발언을 보도한 바 있다.한편 전 대변인은 전날(7일) 열린 '여야정 민생경제협의체 회담'에 대해서는 "좋은 만남이 됐다고 평가하고 있다"라고 밝혔다.특히 "대통령께서는 어쨌든 만나서 소통하고 이야기해야 된다 라는 게 모든 것에 깔려 있다"라며 "일단은 지금 장동혁 (국민의힘) 대표의 (연임 않겠다 먼저 선언해 달라 등) 그런 말에 대해서 어떤 이야기를 했다, 말았다가 중요한 게 아니라 그런 (대화) 자리가 만들어졌다는 게 중요한 것 아닌가 싶다"라고 말했다.이 대통령이 전날 장 대표에게 "앞으로도 기회가 되면 자주 뵙자"라고 한 배경에 대해서도 "대통령님께서는 립서비스를 하지 않으신다"라며 "곁에서 일하는 참모로서 봤을 때는 그게 진심"이라고 설명했다. 다만 대통령이 여야 대표들과 함께 하는 회담이 정례화될 가능성을 묻는 말에는 "정례화될지 또는 비정례화로 더 자주 만나게 될지도 모르겠다"고 답했다.