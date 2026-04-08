벚꽃 밖 차가운 계산서, 인권은 '가성비'의 영역이 아니다

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지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.
(이전 기사 : '8초' 영상으로 만난 장벽, '모두의 낭만'을 생각하다
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벚꽃이 만개한 진해 여좌천, 길을 가로막은 나무 한 그루 아래를 휠체어로 통과하는 8초짜리 짧은 영상. 나에게는 그저 봄날의 무구한 기록이었던 이 장면이 SNS에서 수십만 회 조회되며 예상치 못한 논쟁의 불씨가 되었다. 수많은 공감 속에 섞여 들어온 날 선 댓글들은 약속이라도 한 듯 '세금'과 '비용'을 호출했다.
"내 세금이 저런 소수를 위해 쓰이는 게 아깝다", "수익도 안 나는 곳에 예산을 낭비하느냐", "자본주의 사회에서 더 많은 편의를 누리고 싶으면 돈을 더 내라"
일부 사람들은 휠체어의 움직임에서 '풍경'이 아닌 '계산서'를 먼저 읽어냈다. 그들에게 나의 이동권은 공동체가 마땅히 수호해야 할 권리가 아니라, 다수가 지불해야 하는 '매몰 비용' 혹은 '지출 효율이 떨어지는 항목'에 불과했다. 이 기묘한 현상을 보며 나는 묻지 않을 수 없었다. 언제부터 인간의 존엄이 '가성비'라는 차가운 계산기 아래 놓이게 되었는가.
8초의 일상 뒤로 날아든 차가운 '세금 계산서'
비난의 화살을 쏘는 이들이 간과하는 첫 번째 사실은 장애인 역시 납세의 의무를 다하는 시민이라는 점이다. 휠체어를 탄 나 역시 물건을 살 때 부가가치세를 내고, 강연 활동을 하며 소득세를 낸다. 장애인 편의시설은 '누군가가 낸 세금으로 베푸는 시혜'가 아니라, 내가 낸 세금이 나의 안전과 권리를 위해 환원되는 지극히 당연한 과정이다.
두 번째로, 국가 예산은 백화점 VIP 멤버십 서비스가 아니다. 세금은 내가 오늘 쓰기 위해 지불하는 '이용료'가 아니라, 공동체 구성원 누구라도 겪을 수 있는 예기치 못한 사고와 질병, 그리고 인간이라면 피할 수 없는 필연적인 노화에 대비하는 '사회적 공동 보험'이다. 휠체어가 지날 수 있게 보도의 턱을 낮추고, 모든 시민이 안전하게 다닐 수 있는 길을 만드는 예산은 오늘 사고를 당해 다리를 다친 청년, 유모차를 끌고 나온 부모, 그리고 머지않아 거동이 불편해질 '미래의 당신'을 위한 인프라다.
"수익성이 없다"는 말은 공공의 영역에서 가장 위험한 논리다. 국가가 운영하는 도서관, 공원, 소방서 중에 당장 눈에 보이는 수익을 내는 곳이 어디 있는가? 공공재의 가치는 '얼마를 벌어들이는가'가 아니라 '얼마나 많은 시민의 삶을 지탱하는가'로 측정되어야 한다.
이동권은 곧 생존권이다. 교육을 받고, 일터로 향하고, 병원에 가며, 사람을 만나는 모든 인간다운 행위의 시작이 '이동'이기 때문이다. 이 가치를 '비용 대비 효율'이라는 잣대로 측정하기 시작하면, 사회적 약자의 존재 자체는 지워야 할 '지출 항목'이 되고 만다. '가성비'를 따지는 시선이 이동권에 머무는 순간, 우리 사회의 민주주의 수준 역시 딱 그만큼의 저렴한 가격으로 전락하고 만다.
분노의 화살표가 틀렸다
우리가 진짜 분노해야 할 지점은 바로 여기다. 사람들은 휠체어 탄 시민의 이동권을 위해서는 '가성비'와 '효율'을 따지며 십 원 단위까지 인색하게 군다. 하지만 정작 우리 사회의 거대한 예산들이 어디로 흘러가는지에 대해서는 놀라울 정도로 무감각하다. 치적을 위해 제대로 된 타당성 검토도 없이 강행되는 수조 원대의 토건 사업, 그리고 사용처조차 투명하게 공개되지 않는 각종 특수활동비들. 이런 곳에는 '가성비'를 묻지 않으면서, 왜 유독 사회적 약자의 생존과 직결된 예산 앞에서만 '세금의 무게'를 운운하며 도덕적 잣대를 들이대는가.
우리가 분노해야 할 대상은 벚꽃을 보러 나온 이웃이 아니라, 정작 필요한 안전망에는 인색하면서 불투명하고 불필요한 곳에는 물 쓰듯 세금을 낭비하는 '우선순위가 실종된 시스템'이다. 사회적 약자의 권리를 삭감한다고 해서 당신의 삶이 나아지지는 않는다. 오히려 그 삭감의 칼날은 사회의 가장 약한 고리부터 끊어내고, 결국 당신의 차례가 왔을 때 보호막 없는 차가운 바닥을 마주하게 할 뿐이다.
숫자가 아닌 '사람'의 언어로
복지는 시혜가 아니다. 세금은 단순한 지출이 아니다. 그것은 우리가 서로를 인간으로 대우하겠다는 가장 강력하고도 실질적인 연대다. 8초의 영상이 던진 진짜 질문은 "길이 얼마나 좁은가"가 아니라 "우리의 시선과 예산의 방향이 얼마나 편협한가"여야 한다.
진짜 평화로운 사회는 누군가의 권리를 숫자로 치환하지 않는 곳이다. 휠체어가 지날 수 있는 길은 유아차와 지팡이를 짚은 노인까지 환대 하듯, 다정한 세금 집행은 결국 우리 공동체 전체의 품격과 안전을 높인다. 이제 "왜 거기로 가느냐"고 따지는 대신, "어떻게 하면 우리의 세금이 우리 모두의 일상을 지탱하는 단단한 울타리가 될 수 있을까"를 치열하게 고민해야 한다. 인권은 가성비의 영역이 아니며, 시민의 존엄은 예산의 유무로 결정될 수 없기 때문이다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.