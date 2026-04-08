벚꽃 밖 차가운 계산서, 인권은 '가성비'의 영역이 아니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

지면 위 70cm 높이에서 세상을 읽는 특수 교사입니다. 누군가에게 나를 증명하기보다, 있는 그대로의 삶을 나누며 울림을 주는 강연가를 꿈꿉니다.

"내 세금이 저런 소수를 위해 쓰이는 게 아깝다", "수익도 안 나는 곳에 예산을 낭비하느냐", "자본주의 사회에서 더 많은 편의를 누리고 싶으면 돈을 더 내라"

큰사진보기 ▲2026. 진해 여좌천SNS 장면 ⓒ 박혜현 관련사진보기

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