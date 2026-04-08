포스코, 협력사 직원 7천명 직고용…근로자지위 확인 '15년 갈등' 종지부

큰사진보기 ▲포스코 광양제철소 전경. ⓒ 포스코 관련사진보기

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포스코가 광양·포항 제철소 생산 현장에서 조업을 지원하는 협력사 직원 7000여 명을 직접 고용하기로 했다.포스코는 고용과 관련된 산업현장 원·하청 관계의 구조적 문제점을 해결하기 위한 로드맵을 8일 발표했다. 이에 따라 지난 2011년부터 제기돼 온 근로자지위 확인 소송이 일단락될 것으로 보인다.포스코는 우선 양 제철소에서 근무하는 조업지원 협력사 직원들 중 입사를 희망하는 현장 직원들을 대상으로 순차적으로 채용절차를 진행한다는 방침이다.이는 포스코그룹이 지난해 8월 밝힌 '다단계 하청구조를 포함한 하도급 문제의 근본적 개선' 방침을 실행에 옮긴 것으로, 그룹 차원의 안전 원칙과 의지를 구체화한 사례라고 밝혔다.또한 포스코는 앞으로 직고용된 직원들이 보다 안전한 생산현장 근무 환경에 빠르게 적응할 수 있도록 직무역량 향상 교육을 제공키로 했다, 이와 함께 화합의 조직문화 안착을 위한 사후 프로그램도 지속적으로 운영해 나갈 계획이다.포스코 관계자는 "협력사 직원 직고용을 통해 산업현장의 안전체계를 혁신하고, 상생의 노사 모델을 바탕으로 미래 철강 경쟁력을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.