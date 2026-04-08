미국·이란 2주 휴전 동의, 호르무즈 봉쇄 풀린다

큰사진보기 ▲기자회견에서 발언 중인 도널드 트럼프 미국 대통령 ⓒ 백악관 관련사진보기

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파키스탄의 중재로 미국과 이란이 2주간의 휴전에 동의했다. 이 기간 동안 미국은 공격을 중단하겠다고 했다. 이란은 주변국에 대한 공격을 중단하고 호르무즈해협의 봉쇄를 풀겠다고 했다. 양측의 협상은 이제야 시작되는 모양새다.도널드 트럼프 미국 대통령은 미국동부시각으로 7일 오후 6시 32분 트루스소셜에 "파키스탄의 셰바즈 샤리프 총리와 아심 무니르 원수와의 대화를 바탕으로, 그들은 오늘 밤 이란으로 파괴적인 힘을 보내는 것을 보류해 줄 것을 요청한 바 있으며, 이란이슬람공화국이 호르무즈 해협의 완전하고 즉각적이며 안전한 개방을 동의하는 조건 하에, 저는 2주 동안 이란에 대한 폭격과 공격을 중단하기로 동의합니다. 이는 양측 모두에 적용되는 휴전입니다!"라고 올렸다.트럼프 대통령은 "이같이 결정한 이유는 우리가 이미 모든 군사적 목표를 달성하고 초과 달성했으며, 이란과의 장기적 평화 및 중동 평화에 관한 최종 합의에 매우 근접해 있기 때문"이라고 밝혔다. 그는 이어 "우리는 이란으로부터 10개 조항의 제안을 받았으며, 이것이 협상을 위한 실행 가능한 기반이 될 것이라고 믿는다"며 "과거 논쟁의 대상이 되었던 거의 모든 사항에 대해 미국과 이란은 합의에 도달했으나, 2주간의 기간을 두면 협정을 최종 확정하고 성사시킬 수 있을 것이다. 미국 대통령으로서, 또한 중동 국가들을 대표하여, 이 오랜 문제가 해결에 가까워진 것을 영광으로 생각한다"고 썼다.트럼프 대통령의 글이 올라온 39분 뒤에 압바스 아락치 이란 외교부장관이 X에 "이란의 최고국가안보위원회를 대표하여 발표하는 성명"이라며 글을 올렸다. 아락치 장관은 "이란에 대한 공격이 중단된다면, 우리의 강력한 군대는 방어적 작전을 중단할 것이다. 2주 동안, 호르무즈 해협을 통한 안전한 통행이 이란 군과의 협조를 통해서, 기술적 제약을 충분히 고려하여 가능할 것"이라고 선언했다.아락치 장관은 "15개 항목 제안에 기반한 미국의 협상 요청 및 미국 대통령이 이란이 제안한 10개 항목의 일반적인 틀을 협상의 기초로 수용하겠다고 발표한 점을 고려하여" 내린 결정이라는 점을 전제했다. 트럼프 대통령이 이란의 10개 요구조건을 협상의 기반으로 삼겠다고 밝힌 점이 이란으로 하여금 협상에 나서고 휴전에 동의하도록 하는 데에 크게 작용한 것이다.미국과 이란 양측이 기본 조건에 동의함으로써 협상은 본격화되고, 2주간의 휴전이 현실화될 것으로 보인다. 지난 3월 21일부터 '호르무즈해협을 개방하지 않으면 에너지·발전시설을 공격하겠다'면서 이란에 공격을 이어간 미국은 휴전이 시작되면 이란에 대한 모든 종류의 공격을 중단하게 된다.이란은 '방어적 작전 중단'을 약속했는데 이는 주변국에 대한 미사일·드론 공격 중단을 의미하는 것으로 보인다. 이란은 '호르무즈해협에서 이란 군의 협조, 기술적 제약을 고려한 안전한 통행'을 약속했는데, 구체적으로 무엇을 전제했는지는 모르겠지만, 또 트럼프 대통령이 휴전 조건으로 '완전하고 즉각적이며 안전한 개방'을 요구한 만큼 선박의 호르무즈해협의 통행도 재개될 것으로 보인다.