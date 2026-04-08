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덧붙이는 글 | 이 기사는 https://blog.naver.com/nyhyunam에도 실립니다.

1974년 4월 8일 밤 9시 7분 미국 조지아주 애틀랜타 브레이브스 구장. 다저스 라디오의 전설적인 캐스터 빈 스컬리(Vin Scully)가 외쳤다. "담장을 넘었습니다!"라는 짧은 한 마디 후 그는 27초간 침묵했다. 군중의 함성이 모든 것을 말해주도록 내버려뒀다. 그리고 마이크를 잡았다."야구에 얼마나 경이로운 순간인가. 이 나라와 세계에 얼마나 경이로운 순간인가. 딥사우스(Deep South)에서 한 흑인이 역대 야구 영웅의 기록을 깨고 기립박수를 받고 있다."침묵을 깬 뒤 나온 스컬리의 이 멘트는 명중계로 전설이 됐다. 밤하늘을 가르고 날아간 공은 백인의 우상 베이브 루스라는 신화를 뛰어넘는 715호 홈런이었다. 기록 경신 축하로 경기가 11분간 중단되기도 했다.행크 애런의 위대함은 폭발적인 힘이 아니었다. 그는 단 한 번도 시즌 50홈런을 넘긴 적이 없다. "나의 좌우명은 언제나 계속 휘두르는 것이었다." 바로 이런 꾸준함이 비결이었다. 비가 오나 눈이 오나, 컨디션이 좋으나 나쁘나 타석에 들어서서 제 몫을 해내는 성실함이 이뤄낸 홈런 기록이었다. 그는 은퇴까지 755라는 불멸의 숫자를 만들었다.714에서 715호를 치기까지 6개월 남짓, 그에게는 매우 힘든 시기였다. 흑인이 백인의 기록을 깬다는 이유로 수만 통의 살해 협박 편지가 날아들었기 때문이다. 그는 이를 견뎌냈다. "나는 증오를 증오로 갚지 않았다. 야구로 대답했다."그는 "베이브 루스를 잊게 하려는 것이 아니라, 내 이름을 기억하게 하고 싶을 뿐"이라고 말했다. 타인을 깎아내려 나를 높이는 것이 아니라, 어제의 나보다 나은 오늘의 나를 위해 배트를 휘둘렀던 그의 태도는 우리에게 묵직한 교훈을 준다.기록은 언젠가 깨지기 마련이다. 배리 본즈가 2007년 756호로 애런의 기록을 넘어섰고, 통산 762개로 마감했다. 그러나 사람들은 여전히 애런을 진정한 홈런왕으로 생각한다. 본즈가 약물 사용 논란에 휩싸였기 때문이다. 본즈가 아직도 명예의 전당에 들어가지 못한다는 사실이 이를 말해준다.결과가 홈런이든 안타든, 혹은 헛스윙이든 중요치 않다. 'Keep Swinging(계속 휘두를 뿐)'이라는 애런의 야구 철학은 인생이라는 경기에서 우리가 새겨들음직한 말이다.