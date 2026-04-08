"열정엔 예외 없다"… 논산 흔든 서경석의 '소통 강연'

큰사진보기 ▲방송인 서경석씨가 7일 논산아트센터 대공연장에서 열린 ‘논산시 명사특강’에서 강연 시작부터 객석을 오가며 시민들과 소통하고 있다. 강연 도중 즉석 사진 촬영 요청에도 응하며 현장 분위기를 한층 끌어올렸다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲서경석씨가 명사특강에서 공개한 ‘논산시민최고’ 오행시가 스크린에 띄워져 있다. 논산의 일상과 가치를 녹여낸 메시지로 시민들의 공감을 이끌었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

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큰사진보기 ▲방송인 서경석씨가 7일 논산아트센터에서 열린 명사특강 도중, 아버지와 함께 자신의 저서를 들고 온 학생에게 즉석에서 사인을 해주고 있다. 현장 소통으로 강연 분위기를 더욱 따뜻하게 만들었다. ⓒ 서준석 관련사진보기

큰사진보기 ▲방송인 서경석씨가 논산아트센터에서 열린 명사특강에서 시민들과 함께 단체 기념촬영을 하고 있다. 시민들과의 소통으로 채워진 이날 특강은 웃음과 감동이 함께 했다. ⓒ 서준석 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 논산포커스에도 실립니다.

7일 오후 7시, 논산아트센터 대공연장. 무대 위 조명이 켜지자 강연자는 곧장 객석으로 내려왔다. 방송인 서경석은 단상에 서기보다 통로를 따라 걸으며 시민들과 눈을 맞췄다. 이날 '2026년 논산시 명사특강' 첫 강연은 시작부터 기존의 틀을 벗어났다.주제는 '열외 없이 열정하라'. 강연은 일방적인 전달이 아니라 현장과 호흡하는 방식으로 진행됐다. 서경석은 객석 곳곳을 오가며 질문을 던지고 답을 이끌어냈다. 사진 촬영 요청이 이어지자 자연스럽게 응했고, 즉석에서 사인을 해주며 분위기를 끌어올렸다. 객석에서는 웃음과 박수가 번갈아 터졌다.이날 강연에서 가장 눈길을 끈 장면은 파워포인트 자료에 등장한 '논산시민최고' 오행시였다. 지역 이름을 활용한 재치 있는 구성에 객석에서는 감탄과 박수가 이어졌다.서경석은 논산의 특산물과 일상 속 가치를 엮어 창의, 배려, 경청, 도전의 메시지를 풀어냈다. 지역과 자신의 삶을 연결한 강의는 시민들의 공감을 자연스럽게 이끌어냈다.강연의 설득력은 그의 이력에서 비롯됐다. 개그맨 출신 방송인이지만 한국사능력검정시험 만점을 기록할 만큼 역사에 밝고, 공인중개사 시험에도 합격한 독특한 이력을 갖고 있다. 그는 역사 속 인물들의 선택과 실패, 그리고 재기의 과정을 자신의 경험과 겹쳐 설명했다. 화려한 성공보다 실패 이후의 태도를 강조한 대목에서는 객석의 반응이 특히 컸다.서경석은 "고통스러운 경험일수록 삶의 자산이 된다"며 "인생의 전환기를 어떻게 받아들이느냐에 따라 방향이 달라진다"고 말했다. 이어 "열외라는 말은 스스로를 제외시키는 순간 생긴다"며 "끝까지 남아 있는 사람이 결국 기회를 잡는다"고 강조했다.이날 강연에는 백성현 논산시장도 참석해 시민들과 함께 했다. 백 시장은 객석 맨뒤에서 강연을 경청하며 시민들과 인사를 나눴다. 강연장을 찾은 시민들은 고개를 끄덕이거나 메모를 하며 집중하는 모습이었다.이번 특강은 논산시가 운영하는 대표 평생학습 프로그램으로 시민 누구나 무료로 참여할 수 있다. 사전 신청 단계부터 높은 관심을 모았고, 현장의 열기는 그 기대를 그대로 보여줬다.강연장을 찾은 김아무개(취암동)씨는 "웃으면서 들었는데 돌아보니 삶을 다시 생각하게 만드는 시간이었다"며 "무엇보다 '열외 없이 끝까지 가야 한다'는 말이 크게 와닿았다"고 말했다. 이어 "강연이 끝났는데도 쉽게 자리를 뜨기 어려울 만큼 여운이 남았다"고 덧붙였다.