"자선을 넘어 정의로, 시스템을 고쳐라"

큰사진보기 ▲지난 3일 서울 성북구 고려대학교 대강당 아주홀에서는 박기범 하버드 의대 교수(Kee B. Park)의 '안락함과 성공을 넘어: 나는 왜 아프리카에 갔는가' 강의가 열렸다. 박 교수가 강연하는 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

"당신에게 사회에서의 성공이란 어떤 모습입니까?"

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큰사진보기 ▲지난 3일 서울 성북구 고려대학교 대강당 아주홀에서는 박기범 하버드 의대 교수(Kee B. Park)의 '안락함과 성공을 넘어: 나는 왜 아프리카에 갔는가' 강의가 열렸다. 박 교수가 강연하는 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널에도 실립니다.

연단에 선 강연자가 마이크를 건네자, 한 학생이 "매일매일 만족감을 느끼며 나만의 진로를 만들어가는 것"이라고 답했다. 강연자는 "우리는 이제 형제나 다름없다"며 활짝 웃었다.지난 3일 서울 성북구 고려대학교 대강당 아주홀에서는 박기범 하버드 의대 교수(Kee B. Park)의 '안락함과 성공을 넘어: 나는 왜 아프리카에 갔는가' 강의가 열렸다. 그는 캄보디아, 에티오피아, 북한 등 저개발국 의료지원에 나서고 있으며 WHO 자문위원으로도 활동하고 있다. 수술실에서 메스를 쥐는 대신 전 세계 의료 시스템의 근본적인 모순과 싸우고 있는 그는, 이날 학생들에게 '어떻게 타인에게 유용한 사람이 될 것인가'라는 화두를 던졌다.어린 시절 미국 뉴저지로 이민을 떠나 정체성의 혼란을 겪었던 박 교수는 한때 철저히 세속적인 성공을 좇았다. 의대 3학년 실습 시절, 병원 응급실 주차 금지 구역에 페라리를 세우고 완벽한 정장 차림으로 수술실에 들어서던 신경외과 전문의의 모습은 그에게 돈과 권력의 거대한 상징으로 각인되었다. 박 교수는 "그 의사는 경찰이 와도 간호사들이 알아서 처리하게 했고, 마치 법 위에 있는 사람 같았다"며 "당시의 저는 돈과 권력, 명예라는 생각에 사로잡혔고 신경외과가 그 모든 것을 쥘 수 있는 완벽한 해답이라고 생각했다"고 회고했다.이후 미주리주에서 12년간 개인 병원을 운영한 그는 막대한 부와 명예를 거머쥐었다. 그는 "페라리를 샀고 조종사 면허를 따 개인 비행기까지 가졌다"며 "재정적으로 얼마나 성공했는지 스스로도 놀라울 정도였고, 지역 사회의 존경도 한 몸에 받았다"고 덧붙였다.하지만 화려한 성취의 이면에는 지울 수 없는 짙은 공허함이 자리하고 있었다. 박 교수는 "분명 다 가졌는데 뭔가 완성되지 않았다는 느낌이 들었다. 그때 '많은 것을 받은 자에게는 많은 것이 기대된다'는 명언이 떠올랐다"며 "제가 이토록 많은 기회를 얻은 데에는 단순한 부의 축적 이상의 이유가 있을 것이라 생각했다"고 고백했다. '자신을 찾는 가장 좋은 방법은 타인을 섬기는 일에 자신을 잃는 것이다'라는 마더 테레사의 철학에 깊이 공감한 그는, 2008년 돌연 병원 운영을 접고 가족과 함께 전 세계 배낭여행을 떠났다.그의 삶을 송두리째 바꾼 가장 큰 전환점은 에티오피아 아디스아바바의 진료실에서 찾아왔다. 1년 전 소달구지에서 떨어져 척수가 절단된 13세 소녀가 휠체어에 실려 들어온 것이다. 박 교수는 "어떤 수술로도 기능을 되돌릴 수 없는 참담한 상태였다. 통역을 통해 어머니에게 상황을 설명하자, 어머니는 집에 세 명의 아이가 더 있고 너무 가난하다며 혹시 아이를 맡길 만한 시설이 없는지 묻더라"며 말을 이었다. 그는 "의료진이 십시일반 돈을 모아 어머니의 손에 쥐여주며 제발 아이를 데려가 달라고 부탁해야만 했다"며 "세상이 얼마나 불평등한지, 가난이 얼마나 잔인한지 뼛속 깊이 깨달았다"고 토로했다.이러한 비극적 경험은 박 교수에게 우리가 일상적으로 사용하는 언어의 함정을 돌아보게 했다. 그는 학생들을 향해 "우리는 흔히 '그녀는 가난하다'라고 말하며 가난의 책임을 철저히 개인에게 돌린다"며 "하지만 어쩌면 '부자들이 나누려 하지 않는다', '그들은 탐욕스럽다'라고 말해야 할지도 모른다. 그들이 가난한 이유는 그들만의 잘못이 아니기 때문"이라고 목소리를 높였다.이어 그는 기회의 불평등을 '사과나무'에 비유하며 강연의 핵심 철학인 '정의(Justice)'를 역설했다. 기득권에게 무조건 유리한 일괄적인 사다리 지급(평등)이나, 부족한 이에게 더 긴 사다리나 사회적 담요를 제공하는 것(형평성)을 넘어, 궁극적으로는 애초에 불평등을 초래한 '사과나무 자체를 고치는 것'이 진정한 정의라는 것이다.박 교수는 브라질 해방신학 운동에 헌신했던 돔 헬더 까마라 신부의 말을 인용하며 현실의 뼈아픈 장벽을 꼬집었다. 그는 "가난한 사람들에게 음식을 주면 그들은 나를 성인이라 부른다. 하지만 가난한 사람들이 왜 먹을 것이 없는지 구조를 물으면, 그들은 나를 공산주의자라 부른다"며 "기득권 시스템 안에서 혜택을 받는 사람들은 질문하지 말고 자선만 베풀기를 원한다. 하지만 여러분은 구조를 보고 불공정을 파악해 기꺼이 그것을 바꿔야 한다"고 강조했다.수술실 밖의 구조적 문제를 직시한 그는 하버드 공중보건대학원에 진학해 글로벌 보건 정책 학자로 거듭났다. 현재 캄보디아 정부의 10개년 국가 외과 수술 계획 수립을 돕고, 콜롬비아에서 중남미 12개국의 보건 재원 조달을 논의하는 등 그의 '쓸모'는 전 세계로 뻗어나가고 있다.강연이 끝난 후 학생들의 질문이 쏟아졌다. AI 시대의 도래가 일자리 감소와 격차를 낳고 있다는 한 기계공학 전공 학생의 우려에 박 교수는 국가와 거버넌스의 역할을 강하게 주문했다.그는 "의료 로봇이나 AI가 훈련을 가속하고 비용을 낮출 혁신적인 방법은 분명히 존재하지만, 문제는 이 기술이 부유층만을 위해 쓰일 것인가 하는 점"이라며 "AI가 대중에게도 이로워야 한다는 좋은 거버넌스가 필요하고, 결국 데이터 주권을 보호해 디지털 격차가 벌어지는 것을 막는 것은 온전히 정부의 몫"이라고 짚었다. 또한 "인간 존재의 가장 깊은 부분인 진정한 '공감(Empathy)'만큼은 기계와 AI가 결코 대체할 수 없을 것"이라고 단언했다.북한 대북 제재와 보건 협력에 대한 질문도 등장했다. 한 경영학도는 2019년 북한 의료 시스템 개선의 한계를 지적했던 박 교수의 과거 인터뷰를 언급하며 대북 협력의 현실을 물었다. 25차례나 북한을 다녀온 박 교수는 외교의 냉혹한 단면을 여과 없이 드러냈다. 박 교수는 "당시의 최대 압박 캠페인과 유엔 제재는 일반 주민을 해치지 않는다고 명시했지만, 실제로는 북한 병원들이 장비를 수리할 부품조차 구하지 못하게 막아 주민들에게 실질적인 피해를 주었다"며 비판의 배경을 설명했다.이어 "현재 북한 지도자는 향후 10년간 매년 20개의 새 병원을 짓겠다고 발표했고 스스로 자금을 충당하고 있지만, 정작 그들이 절실히 원하는 것은 훈련을 위한 국제 협력"이라고 분석했다. 그러면서도 "안타깝게도 현재 한국, 미국, 일본은 어떠한 보건 협력 논의에서도 환영받지 못하며, 북한은 오직 일부 유럽이나 아시아 국가들에게만 마음을 열고 있다"며 국제 외교의 한계를 덧붙였다.박 교수는 "타인을 향한 헌신의 철학이 내 가족에게 적용되지 않는다면 그것은 공허하다"며 자성하기도 했다. 그는 "30년간 개인 병원 운영을 포기하고 에티오피아와 캄보디아 같은 험지까지 동행하며 내 뜻을 묵묵히 지지해 준 아내에게, 이제는 내가 유용한 사람이 되어 그녀의 꿈과 소원을 이뤄줄 차례"라며 깊은 애정을 표했다. 또한 치매가 점차 악화하고 있는 91세 어머니와 93세 아버지에 대해 "한국을 다시 한번 보고 싶다는 부모님의 마지막 소원을 이뤄드리기 위해 다가오는 6월 한국행 비행기에 오를 것"이라며 아들로서의 책임감을 드러냈다.거대한 사회 구조와 인권 문제 앞에서 쏟아지는 맹목적인 비판과 저항을 어떻게 극복해야 하느냐는 학생의 질문에, 박 교수는 "그 저항이야말로 당신이 옳은 일을 하고 있다는 가장 확실한 증거"라고 조언을 건넸다. 그는 구체적으로 "첫째, 외로운 싸움이 되지 않도록 뜻을 함께할 연합을 굳건히 구축하라. 둘째, 대북 제재를 비판하기 위해 직접 실증적 연구 논문을 냈던 것처럼 그 분야의 철저한 권위자가 되어 명백한 증거를 만들라. 셋째, 기득권은 당신이 지쳐 포기하기만을 간절히 바라니 절대 포기하지 말고 끈기를 가지라"고 힘주어 말했다.박 교수는 "수술실에서 종양을 제거하는 것과 사회의 시스템을 바꾸는 것은 완전히 다르다. 시스템 변화는 결코 기술적인 문제가 아니라 치열한 정치적 투쟁이다. 불평등한 구조를 깨고 싶다면 기꺼이 정치의 공간에 들어가 싸워야 한다"고 주문했다.한편 이번 특강은 고려대학교의 '이태석 리더십과 세계시민교육'이라는 학부 교양수업에서 진행됐다. 이 과목은 고려대의 핵심 정신인 '공선사후(公先私後, 공적인 것을 먼저 하고 사적인 것을 뒤로 한다)'를 표방하며, 주최사인 이태석재단이 추구하는 헌신적 가치와 깊이 맞닿아 있다는 공감대에서 출발했다.