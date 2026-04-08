손솔 "안창호 위원장 날리지 않고는 차별금지법 논의 어려워"

큰사진보기 ▲지난 3일, 서울 서대문구 '계절의 목소리'에서 국회의원 손솔과 이화여대 학생 단위들이 공동 주최한 '차별금지법 제정을 위한 손솔의 작전회의'가 열렸다. 손솔 의원의 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

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큰사진보기 ▲지난 3일, 서울 서대문구 '계절의 목소리'에서 국회의원 손솔과 이화여대 학생 단위들이 공동 주최한 '차별금지법 제정을 위한 손솔의 작전회의'가 열렸다. 손솔 의원이 자신의 발의안인 차별금지법을 소개하는 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

- 여론조사에 따르면 20대 등 청년층에서 차별금지법 반대 의견이 더 많다. 이런 현상에 대해 어떻게 진단하나.

- 차별금지법이 대학생을 포함한 모두의 일상을 어떻게 바꿀 수 있는지 궁금하다.

- '작전회의'라는 이름으로 대학가를 도는 취지와 입법 전략은 무엇인가.

큰사진보기 ▲지난 3일, 서울 서대문구 '계절의 목소리'에서 국회의원 손솔과 이화여대 학생 단위들이 공동 주최한 '차별금지법 제정을 위한 손솔의 작전회의'가 열렸다. 대학생들이 토론하는 모습. ⓒ 공익저널 차종관 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 공익저널, 대학알리에도 실립니다.

지난 3일, 서울 서대문구 '계절의 목소리'에서 국회의원 손솔과 이화여대 학생 단위들이 공동 주최한 '차별금지법 제정을 위한 손솔의 작전회의'가 열렸다. 이 자리에는 차별금지법 제정에 공감하거나 법안에 대해 올바르게 알아가고자 하는 수십 명의 대학생들이 모여 평등한 캠퍼스와 사회를 만들기 위한 방안을 논의했다.강연에 나선 손솔 진보당 의원은 22대 국회에서 추진 중인 차별금지법의 구조와 제정 필요성을 상세히 설명했다. 손 의원은 "차별금지법은 헌법 제11조 평등권에서 출발했으며, 2001년 국가인권위원회 출범 당시부터 제정이 논의되었던 숙원 과제"임을 강조했다.손 의원은 법적 차별 행위가 성립하기 위한 요건으로 '합리적 이유 없이', '특정 사유를 이유로', '특정 영역에서 불리하게 대우하는 것'을 꼽았다. 특히 발의안에는 "차별 영역에 '노무 제공', '행정 서비스 제공'과 함께 '괴롭힘'을 새롭게 포함시킨 것이 특징"이라고 설명했다. 그는 "역사적, 구조적으로 힘이 약해 낙인 찍힌 집단을 향한 '빨갱이'나 '페미' 등의 괴롭힘도 절대 안 된다고 판단해 법적으로 논의해보고자 시도했다"고 전했다.손 의원은 반대 진영에서 제기하는 '형사 처벌' 괴담에 대해서도 적극적으로 반박했다. 그는 "차별금지법은 차별이 발생했을 때 직권 조사 후 시정명령을 내리고, 불이행 시 3000만 원 이하의 이행강제금을 부과해 이를 바로잡기 위한 법"이라고 역설했다. 반대 측이 끈질기게 물고 늘어지는 징역형이나 벌금형 조항에 대해서는 "피해자나 조력자에게 보복을 가하는 행위에 한해서만 공익신고자 보호 차원에서 2년 이하 징역 또는 2000만 원 이하 벌금을 부과하는 것인데, 이 맥락을 통째로 지우고 무조건 처벌법이라고 왜곡하고 있다"고 꼬집었다. 차별금지법은 차별에 대한 처벌이 목적이 아니라 공존을 위한 약속이라는 것이다. 덧붙여 손 의원은 "설교 등은 종교의 본질적 영역에 해당해 차별금지법의 판단 대상이 될 확률이 매우 낮음에도 과도한 오해가 퍼져있다"고 지적했다이날 강연에서는 차별금지법을 실제 통과시키기 위한 정치 전략도 제시됐다. 손 의원은 "차별금지법을 반대하는 사람들은 동성애 혐오나 외국인 혐오 등을 무기로 삼는 혐오·내란 세력과 많이 겹쳐 있다"며 "이러한 혐오 세력이 이번 선거에서 최대치로 쪼그라들고 고립되어야만 국회에서 본격적으로 법안을 논의할 명분과 동력이 생긴다"고 분석했다. 또한 선거 직후 6월에 새롭게 구성될 국회 상임위원회, 그중에서도 법안의 핵심 관문인 법제사법위원회의 위원장을 누가 맡느냐가 향후 추진 방향을 가를 중대한 분수령이 될 것이라고 내다봤다.손 의원은 법안 통과를 가로막는 가장 큰 장벽으로 안창호 국가인권위원장을 지목했다. 손 의원은 "과거에는 차별금지법이 발의되면 인권위가 환영 논평을 내는 것이 관례였으나 지금은 아무런 입장을 내지 않고 있다"며 "인권위가 정상화되지 않는 한 다른 부처에서 나설 리 없으므로 안 위원장을 날리지 않고는 차별금지법이 국회에서 논의되기는 어렵다"고 강조했다.그는 이어 "인권위원장을 탄핵해야 한다는 것에 공감하는 의원들이 50명 정도 있다"며 "날려버리는 것을 하반기 목표로 생각하고 있다"고 단호한 입장을 밝혔다.이어진 현장 질의응답에서는 법안에 대한 학생들의 학구적이고 현실적인 질문들이 쏟아졌다. 기독교 재단인 숭실대학교에 재학 중인 한 학생은 "기독교를 믿는 분들만 전임 교수로 뽑고 있어 우리 학교 전임 교수 비율이 하위권인데, 이런 식의 채용도 고용 차별금지법의 대상이 될 수 있는지"를 물었다. 이에 손 의원은 "기독교가 아닌 분이 진정을 넣을 수 있고 학교 측은 나름의 합리적 이유를 설명하려 하겠지만, 차별 인정 여부를 떠나 법이 제정되면 이러한 쟁점들이 법률가들의 해석을 거치며 새로운 논의의 장으로 열리게 될 것"이라고 답했다.21대 국회와 22대 국회 발의안 간의 미묘한 차이를 짚어낸 질문도 제기됐다. 한 학생이 "21대 장혜영 의원안과 달리 22대 손솔 의원안에서는 차별 입증 책임을 피해자와 가해자 양측으로 나누어 놓은 까닭이 무엇인지" 묻자, 손 의원은 "기존 안의 한 줄짜리 설명을 피해자의 '차별 발생 입증'과 가해자의 '합리적 이유 증명'으로 명확히 두 개로 나누어 표현한 것일 뿐, 본질적인 법적 책임의 차이는 없다"고 설명했다.취재진과의 인터뷰에서 손솔 의원은 청년층의 차별금지법 반대 여론과 향후 입법 전략을 전했다."잘 모르는 상태에서의 반감이 있을 수 있다고 생각한다. 차별금지법에 대해 제대로 된 설명을 들어본 경우가 많지 않아서 생기는 오해일 수 있다. 하지만 20대 초반 대학생들은 새로운 것을 아는 것에 대한 호기심이 있고 열려 있어, 사고가 바뀔 수 있는 가능성이 가장 높은 집단이다. 대학 사회 분위기를 어떻게 만들고 충분히 설명할 기회를 가질 것인지가 중요하다.""특정 소수자성만 대상이 된다고 오해하지만, 우리 사회에 있는 차별들을 전반적으로 시정하는 과정이기 때문에 모두에게 이득이 된다. 예를 들어 지역에 병원이 없는 문제를 제도적으로 방치하는 것도 일종의 차별로 볼 수 있다. 고용, 재화, 용역, 교육, 훈련, 행정 서비스 등 다양한 영역에서 차별 시정이 이루어지면 결국 제도의 보편적 개선으로 이어져 '나한테도 이런 혜택이 생길 수 있구나' 체감하게 될 것이다.""21대 국회에서 차별금지법 논의가 많이 진전됐다가 좌절되면서, 평등을 지향했던 많은 사람들의 마음이 지치고 무기력해진 면이 있다. 단순히 법안 발의를 넘어, 평등을 바랐던 시민사회와 지지자들의 마음에 부응하고 흩어진 사람들을 다시 연결하는 과정이 필요했다. 이번 22대 국회에서도 논의를 이어가려면 차별금지법을 지지하고 응원하는 사람들을 많이 모아내는 것이 핵심 전략이다."강연 이후, 참가자들은 조별로 나뉘어 차별금지법 제정을 위해 자신들이 할 수 있는 구체적인 '작전'을 토의했다. 교대 출신의 학생은 "보수적인 학내 분위기 탓에 정치나 정당 활동에 대해 이야기하는 것 자체가 장벽이 높다"는 고충을 제기했다.'에브리타임' 등 학내 커뮤니티의 여론을 정면 돌파하겠다는 의지도 빛났다. 한 학생은 "홍보 스티커와 이른바 '찌라시'를 배포해 오해를 푸는 것이 시급하다"며 "성소수자위원회 등에서 논의 자리를 열어 커뮤니티의 비판을 감수하더라도 공론화를 시도하겠다"는 실천 방안을 제시했다.여대 특유의 커뮤니티 분위기에 대한 자성의 목소리와 대안도 제시됐다. 한 학생은 "여대 커뮤니티에 트랜스젠더를 배척하는 분위기가 있다"고 진단하며 "이를 해소하기 위해 학내외 온·오프라인에서 목소리를 내는 것이 필요하다"고 강조했다.이외에도 늘 참여하는 사람들만 오지 않도록 장벽이 낮은 행사를 기획하고, 법안에 대해 잘 모르거나 이유 없이 반대하는 남성 학우들을 대상으로 하나하나 만나 끈질기게 설명하는 것이 중요하다는 설득 전략도 공유됐다.취재진을 만난 한 참가자는 "나부터 공부하고 주변을 한 명씩 설득하겠다"며 차별금지법 제정을 향한 연대 의지를 드러냈다.