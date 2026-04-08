동학농민혁명 때 가장 피해가 컸던 곳, 성주

1894년 10월 5일 김산(현재의 김천)을 근거지로 활동하던 동학군은 경상감영 관군에 진압된다. 그 결과 10월 6일부터 12월 25일까지 김산 지역 동학군 지도자 약 20명이 김천시장에서 처형되었다. 그 중 가장 첫날 죽임을 당한 접주 강기선의 마지막이 특히 애잔하다.
강기선은 10월 6일 김천시 지좌동 621(성의길 38) 성의중고등학교 뒤쪽에서 처형당했다. 농민군을 이끌고 선산의 일본 군영을 습격하다 붙잡힌 그는, 총소리가 날 때 죽은 시늉을 하고 가만 엎드려 있으면 살려 주겠다는 관군 측 제안을 받았지만, 혼자만 살 수는 없다면서 "동학 만세"를 외치다가 총살되었다.
김천시 강호동 89, 90, 93, 130, 152번지 일대는 '김천 동학농민군 집결지'이다. 번지가 많고 숫자도 일련되지 못한 채 흩어져 있는 것을 보면 유적지가 잘 보존되어 있지는 못하리라 쉽게 짐작된다. 실제로 이곳은 공터로 남아 있다.
하지만 이곳은 1894년 8월부터 12월까지는 번잡과 혼란의 중심지였다. 8월 들면서 활발하게 움직이기 시작한 김천 동학군이 도소(동학 지역 본부)를 설치했던 곳이기 때문이다. 강기선, 편보언, 편백현, 남정훈, 강주연, 강기선, 김정문, 조순재, 배군현, 권학서, 장기원 등이 접주였다.
이들은 9월 22일 선산부를 점령하는 등 기세를 떨쳤다. 그러자 선산 향리들이 몰래 일본군을 불러들였고, 9월 29일 일본군의 공격을 감당하지 못한 농민군은 김정문 등 상당수 사상자를 남긴 채 퇴각할 수밖에 없었다. 그 이후 농민군 지도자들은 계속 피체되어 효수 또는 총살로 죽임을 당했다.
동학농민혁명기념재단 누리집은 성주 지역을 "동학농민혁명 당시 농민군의 공격으로 읍내가 모두 불타다시피 할 정도로 가장 큰 피해를 입었던 곳"으로 소개한다. 또 "성주가 동학당에 의해 불타서 성 안팎으로 1천여 호가 잿더미가 되었다"고 한다. 관군이나 일본군으로부터가 아니라 동학농민군에게 피해를 입었다는 내용이 눈길을 끈다.
인근의 김산, 개령, 선산, 지례 등과 마찬가지로 성주 역시 1894년 8월 이래 동학농민군의 활동이 활발해졌다. 8월 23일부터 성주로 진격해온 농민군은 8월 25일 성주 관아에 난입해 옥문을 부수어 죄수들을 풀어주고, 군기고에서 꺼낸 총칼과 탄약 등으로 무장한 뒤 관군 및 아전 등 읍속배들과 전투를 벌였다.
8월 27일 농민군은 전사 18명의 피해를 입은 채 달아났다. 보복전을 부르짖으면서 성주 일대 농민군들이 모두 들고 일어나 군세가 1만여 명에 이르렀다. 성주목사 오석영이 야밤을 틈타 도주하고 관리와 군사들도 제각각 살길을 찾아 흩어졌다. 9월 6일 농민군은 다시 성주부를 점령하고 읍내를 완전히 불태웠다.
민가 1천여 채 불타고 연기 백 리까지 뻗쳐
민가들이 불타느라 사흘 동안 화재가 그치지 않았고, 연기가 백여 리 밖까지 뻗쳤다. 이때 관아 건물만 전소를 면했는데, 그 중 한 곳이 '성주 성산관'이다. 동학농민군이 점령했던 이 건물은 현재 성주읍 경산리 286(심산로 95-6)에 있다.
성주 성산관은 경상북도 유형문화유산이다. 국가유산청 누리집을 찾아 공부를 더 해본다. 누리집의 '(현지) 안내판 설명'에 따르면 조선 시대 성주목 관청 건물들은 임진왜란 때 모두 불에 탔고, 그 뒤 다시 지은 것들도 일제 강점기와 6·25전쟁을 거치면서 대부분 없어졌는데, "이 건물(성산관)만 남았다."
안내판 설명은 "지금의 군청사 자리에 있던 이 건물은 1994년 군청사를 새로 지을 때 이곳으로 옮겨 세워졌다. 성산관은 성주목의 객사 명칭이나 이 건물이 객사의 일부였는지는 명확하지 않다"로 이어진다. 성산관이 객사에 붙는 '관'을 이름에 쓰고 있지만 실제로 객사였는지는 불분명하다는 설명이다.
지면 습기를 막기 위해 마루를 높게 설치
마지막 문장은 건물 이력이 아니라 건축 양식에 관한 내용이다. 안내판 설명은 "이 건물은 마루 바닥이 지면에서 높이 올라와 있는데, 이를 흔히 고상식(高床式)이라 부른다. 이런 구조는 마루를 주로 이용하는 남방 건축에서 지면의 습기를 피하기 위한 방법으로서, 상주의 양진당에도 같은 구조가 남아 있어 서로 비교가 된다"로 끝난다.
상주 양진당은 국가 지정 보물이다. 약 10년 전인 2016년 6월 4일에 답사를 해본 적이 있다. 사진을 찾아서 고상식 구조의 특징을 새삼 살펴본다. 마루가 지면에서 한참 높게 놓여 있어 고상식 구조의 의미를 바로 알아볼 수 있다. 지면의 습기가 이렇게까지 위로 올라오지는 못할 것이다.
객사는 임금을 상징하는 전패(殿牌)나 대궐을 상징하는 궐패(闕牌)를 모시고 임금에 대한 예를 행하는 장소이다. 수령들은 부임하면 가장 먼저 객사에 들러 임금이 있는 대궐을 향해 절을 올렸다. 또한 객사는 외국에서 온 사신들과 공무를 위해 파견된 중앙 관리들이 숙소로 사용하거나 고을의 인사들을 초대하여 연회를 베풀기도 하던 곳이다.
그런데 '안내판 설명' 옆의 '국가유산 설명'은 안내판의 내용과 사뭇 다르다. 국가유산 설명은 성산관을 "성주목의 동헌(필자 주: 고을 수령이 행정과 재판 등 공무를 보던 건물)"이었다고 규정한다. 안내판은 성산관이 객사였는지 불분명하다고 소개하는 반면, 국가유산 설명은 동헌이라고 단정하고 있다. 이렇게 판이한 두 해설이 국가유산청 누리집의 같은 페이지에 나란히 실려 있으니 혼란스럽다.
국가유산 설명의 마지막 문단은 안내판의 내용과 대동소이하다.
"이 건물을 앞에서 바라보면 주춧돌이 높게 기둥 모양으로 나열되고, 마루바닥이 땅에서 높게 올라와 있는 것이 특색이다. 흔히 고상식이라 부르는 이런 구조는 마루를 주로 이용하는 남쪽 지역에서 땅의 습기를 피하기 위해 짓는 것이다. 상주의 양진당에도 같은 구조가 남아 있어 서로 비교가 된다."
양반과 향리의 강한 결속으로 농민군 축출
한국학중앙연구원 향토문화전자대전은 '동학 농민 혁명'의 성주 지역 전개가 가지는 '의의와 평가'에 "성주 지역은 동학의 포교가 비교적 원활했고 동학교도가 많았으므로 동학 농민군의 활동이 두드러진 곳이었다. 그러나 보수적인 양반과 향리층의 결속이 강고하였으므로 동학 농민군을 축출하는 데 비교적 용이하였다"라고 결론짓고 있다.
이는 성주가 "1893년 3월 17일 조정에서 양호선무사 어윤중을 파견했을 때, 이승희가 어윤중을 대신하여 조정과 보수 유림의 뜻을 반영한 통문 '통유동학문(通諭東學文)'을 쓸 정도로 보수적인 유림의 기반이 공고한 곳이었다"는 뜻이다. 이승희는 대단한 독립지사이다. 관련 기사를 찾아서 읽어본다(61세 고령에 러시아로 망명한 선비 독립지사
).