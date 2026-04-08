"선배님..." 모교 비판 글 쓰고 받은 서글픈 메일

▲과거 집회가 열릴 때 총학생회장이 사자후를 토했던 학생회관 입구 계단이 사라졌다. 광장의 시선이 모였던 계단에 오를 필요 없이 아래로 내려가 엘리베이터를 타도록 되어 있다. ⓒ 서부원 관련사진보기