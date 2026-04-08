호르무즈의 포화와 에너지 비상령, 왜 다시 SMR인가

큰사진보기 ▲원자력발전소 정경원자력발전소 정경 (unsplash 자료로 무료 배포 사진입니다) ⓒ Luka? Lehotsky 관련사진보기

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2026년 봄, 관공서 주차장의 이례적인 정적은 우리가 처한 에너지 위기의 자화상이다. 중동발 정세 급변으로 시행된 승용차 5부제라는 비상식적인 일상은 역설적으로 우리 경제의 혈관이 얼마나 외부 변수에 취약한지를 웅변한다. 지구 반대편 해협에서 울리는 포성이 국내 시민의 이동권과 물류망을 즉각적으로 마비시키는 현실은, 특정 자원에 편중된 에너지 공급망이 지닌 구조적 한계를 여실히 드러낸다. 이는 단순히 자원 부족의 문제를 넘어, 국가 시스템 전체가 단일 실패 지점(Single Point of Failure)이라는 거대한 리스크에 노출되어 있음을 시사한다.전략적 리스크 관리의 측면에서 이러한 대외적 악재는 오히려 소형모듈원전(SMR)으로의 급진적 패러다임 전환을 압박하는 강력한 트리거가 되고 있다. 과거의 에너지 정책이 거대 설비를 통한 규모의 경제에만 매몰되었다면, 안보 위협이 상시화된 현시점에서 집중화된 인프라는 오히려 치명적인 전략적 아킬레스건으로 전락했다. 리스크를 파편화하여 전체 시스템의 생존성을 높이는 포트폴리오 다각화가 국가 에너지 전략의 최우선 과제로 부상한 셈이다.실제로 글로벌 자본 시장과 규제 기관의 움직임은 이러한 변화를 증명한다. 2026년 3월 초, 미국 원자력규제위원회(NRC)가 테라파워(TerraPower)의 나트륨(Natrium) 원전 건설 허가 신청을 전격 승인한 사건은 그 결정적인 분기점이다. 이는 단순한 기술적 승인을 넘어, 분산형 에너지 시스템이 제도권 내에서 본격적인 가동 준비를 마쳤음을 의미한다. 이미 뉴욕 증시에서 SMR 산업의 기수 역할을 하는 뉴스케일 파워(NuScale Power)와 샘 올트먼의 전폭적인 지원을 받는 오클로(Oklo) 같은 상장사들의 주가 행보는, 자본 시장이 이들의 실현 가능성에 얼마나 강력한 베팅을 하고 있는지를 방증한다.여기에 AI(인공지능)라는 시대적 흐름은 SMR 산업에 거부할 수 없는 시장성을 더하고 있다. 구글이나 마이크로소프트 같은 글로벌 테크 자이언트들이 앞다투어 이들 기업에 조 단위 자본을 투입하는 것은 결코 우연이 아니다. 초단위의 중단도 허용되지 않는 데이터센터 운영자들에게, 변동성이 극심한 화석 연료는 관리가 불가능한 위험 자산이기 때문이다. 정세 변화와 무관하게 수십 년간 안정적인 전력 단가를 보장받으려는 이들에게, SMR은 이제 발전기를 넘어 가장 확실한 전략적 헤징 수단으로 자리 잡았다.결국 미래 비즈니스의 승패는 자원을 얼마나 가졌느냐가 아니라, 얼마나 유연하고 독립적인 에너지 포트폴리오를 설계하느냐에서 판가름 날 것이다. 원전의 찬반이라는 평면적인 논쟁을 넘어, 불확실성이 지배하는 세계에서 우리 인프라를 지탱할 최후의 보루가 무엇인지 진지하게 성찰해야 할 시점이다. 그 혁신의 중심에 바로 SMR과 AI의 결합이 서 있다.