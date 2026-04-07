안광식 "성장 책임 교육·학생 월 10만원 수당 도입"…단일화엔 "압박·위법 소지" 정면 비판

큰사진보기 ▲안광식 세종시교육감 예비후보가 7일 자신의 선거사무소에서 단일화 추진위에 대해서 기자의 질문에 답변하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

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큰사진보기 ▲안광식 세종시교육감 예비후보가 7일 자신의 선거사무소에서 첫 공약 발표를 하고 있다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

세종시교육감 선거에 출마한 안광식 예비후보가 '성장 책임 교육'과 '학생 교육수당'을 핵심으로 한 1차 공약을 발표하며 교육 복지 확대를 전면에 내세웠다. 동시에 최근 진행된 세종 민주·진보 교육감 단일화 추진 과정의 절차적 부당성을 지적하며 특정 후보의 '단일 후보' 명칭 사용에 대한 법적 대응 가능성도 시사했다.안 예비후보는 7일 선거사무소에서 기자회견을 열고 '교육이 세종을 살린다'라는 슬로건 아래 6주간 이어질 공약 발표의 첫 시작을 알렸다. 이날 안 후보는 학생 한 명 한 명의 성장을 공교육이 끝까지 책임지는 '성장 책임 교육'과 경제적 부담 완화를 위한 '학생 교육 수당' 도입을 핵심 과제로 제시했다.안 후보는 "세종 교육은 진로·진학 정보가 분산돼 있고 학생부 준비와 초기 외국어 교육에서 격차가 존재한다"라며 "공교육이 학생의 전 과정을 충분히 책임지지 못하고 있다"라고 진단했다. 이에 대한 대안으로 ▲진로·진학 통합 플랫폼 '에듀내비' 구축 ▲학생부 세부능력·특기사항 고도화 프로그램 운영 ▲유치원 영어교육 전면 시행 등을 약속했다.교육복지 분야에서는 '학생 교육수당' 도입을 전면에 내세웠다. 세종지역 초등학교 3학년부터 고등학교 3학년까지 모든 학생에게 월 10만 원을 지급해 교재 구입과 체험활동 등에 활용하도록 하겠다는 계획이다. 안 후보는 "보편적 교육복지가 원칙"이라며 "가정의 경제적 부담을 완화하고 학습 집중도를 높일 것"이라고 강조했다. 다만 수당의 목적 외 사용 가능성에 대해서는 "바우처 방식과 사전 교육, 관리 체계를 통해 보완하겠다"라고 밝혔다.이와 함께 생활권별 진로체험처 확대, 특수교육 학생 지원 강화 등을 통해 지역·계층 간 교육 격차 해소에도 나서겠다며, 이번 공약이 "경제적 지원과 진로 기회 확대, 포용적 교육을 결합한 종합적 교육복지 전략"이라고 설명했다.이어 안 후보는 최근 발표된 세종 민주·진보 교육감 단일화 추진위원회(이하 추진위) 추대 후보를 겨냥해 강도 높은 비판을 이어갔다. 그는 "추진위로부터 사전 협의 없이 서류 제출을 요구받았다"라며 "이는 협의가 아닌 사실상의 통보이자 압박"이라고 주장했다.특히 추진위 추대 후보와 관련해 과거 장학사 선발 비리 의혹과의 연관성을 언급하며 "아무런 책임도 지지 않은 채 교육감 후보로 나섰다는 사실 자체가 충격적"이라고 비판했다. 이어 "도덕성과 준법성이 결여된 후보와의 단일화는 어떤 명분으로도 정당화될 수 없다"라며 "이번 논란의 본질은 '단일화 여부'가 아닌 교육 행정을 책임질 '후보의 자격'에 있다"라고 강조했다.또 단일화에 합의하지 않은 후보가 있는데도 진보 진영 전체가 합의한 것처럼 '단일 후보' 명칭을 사용하는 행위에 대해 "유권자의 판단을 왜곡할 수 있는 중대한 위법 소지"라고 지적하며, 선거관리위원회의 즉각적인 조사를 촉구했다.반면 추진위 활동에 참여했던 한 관계자는 "모든 후보에게 동일한 선정 기준을 제시했고 적법한 절차를 거쳤다"라며 "안 후보가 스스로 참여하지 않기로 해놓고 사후에 절차적 문제를 제기하는 것"에 깊은 유감을 표명한다고 했다. 특히 "이번 사안은 단일화에 참여한 23개 교육·시민사회단체의 대표성과 명예가 걸린 문제인 만큼, 안 후보가 근거 없이 '위법 소지'를 운운하며 단체들을 폄하"한다며 불편한 기색을 숨기지 않았다.이에 대해 안 후보는 "단체들의 명예를 훼손할 의도도, 그럴 이유도 없다"라며 "사전에 충분한 협의 없이 진행된 절차에 대한 개인적 입장"이라고 밝혔다.지역사회 일각에서는 안 후보의 이번 행보를 두고, 추진위의 절차적 문제를 명분 삼아 특정 후보의 도덕성 이슈를 부각하는 전략이라는 해석도 나온다. 공방의 초점이 정책 경쟁을 넘어 인신 공격에 집중되면서, 이번 선거가 인물 중심의 대립 구도로 확산돼 진흙탕 싸움으로 번질 가능성도 제기된다.이에 따라 안 후보의 공세에 대해 추진위는 물론, 추대 후보 측이 향후 어떤 대응에 나설지 관심이 모아진다.