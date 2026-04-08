울산의 역사·문화 담은 '울산100인사진제' 열려

큰사진보기 ▲<울산100인사진제>가 4월 8일부터 20일까지 울산문화예술회관 제1전시장에서 선보인다. ⓒ 포스터 관련사진보기

AD

선사 시대에 제작된 반구대암각화에서부터 산업화 과정에서 조성된 세계 최대 조선소가 있는 울산. 울산의 역사·문화를 담은 사진들을 한 눈에 볼 수 있는 <울산100인사진제>가 오는 8일부터 20일까지 울산문화예술회관 제1전시장에서 선보인다.<울산100인사진제>는 100명의 작가와 시민이 각자의 프레임에 도시의 외벽 뒤에 숨겨진 진짜 표정을 담아 '울산사진, 기록과 예술 사이'이라는 제목으로 열린다.울산의 변모를 '기록'이라는 시선과 '예술'이라는 영감으로 엮어냈다는 평으로, 울산문화예술네트워크 비욘드포커스가 주최한다.김정배 울산100인사진제 공동운영위원장(울산문화예술네트워크 대표)은 7일 "울산은 다층적인 역사·문화 도시로서 선사 시대 암각화에 새겨진 고래의 꿈에서부터, 거친 파도를 일구던 어부의 손마디를 거쳐, 뜨거운 철의 함성으로 치달은 산업화에 이르기까지, 그 서사의 폭이 넓고 깊다"라고 말했다.이어 "이번 전시는 100개의 서로 다른 시선이 모여 울산이라는 거대한 '감성 지도'를 그리는 장엄한 과정"이라며 "여기서 핵심은 '내가 본 세계만이 유일한 답이 아님'을 깨닫는 겸허함이다"라고 했다.또 "타인의 시선이 담긴 사진 속으로 걸어 들어갈 때, 연대와 공감의 서사는 완성된다"라며 "이번 사진제는 단순한 사진전을 넘어, 울산 시민이 서로의 존재를 확인하고 위로하는 성찰의 장이라는 의미"라고 소개했다.김정배 운영위원장은 또 "우리는 예술을 특별한 기예나 화려한 미학적 성취로만 인식하지만 그 눈부심 뒤에는 삶의 구석구석을 흐르는 땀방울과 남모를 한숨이 쓰며 있다"라며 "진정한 예술이란 무지개 환상을 쫓는 것이 아니라, 비 온 뒤의 축축한 대지를 딛고 서 있는 투박한 발자국을 기록하는 작업인데 100명의 작가와 시민이 각자의 프레임에 담아냈다"라고 덧붙였다.특히 그는 "이번 행사가 각별한 것은 관행적인 공적 지원의 틀을 벗어나, 작가와 시민이 스스로 일궈낸 '자립의 영토'라는 데 있다"라며 "누군가 그려준 밑그림에 덧칠하는 방식이 아니라, 작가와 시민이 자신들이 살아낸 삶의 현장을 직접 정성스레 인화지에 옮겼다"라고 소개했다.이어 "울산은 이제 산업도시라는 묵직한 외투를 벗고, 시민의 존엄과 문화적 사유가 살아 숨 쉬는 문화도시로 나아가고 있다"라며 "문화도시의 핵심은 화려한 건축물이나 일회성 축제가 아니라, 시민이 자신의 삶을 주체적으로 대면하고 창조적으로 일궈내는 데 있다. 그런 점에서 이번 사진제는 울산의 문화적 자생력을 증명하는 시금석"이라고 밝혔다.또한 "관 주도에서 벗어나 작가와 시민이 자발적으로 연대하여 만들어낸 이 광경은, 울산이 '문화 자치' 시대로 진입하고 있음을 알리는 신호탄이다"라며 "척박한 환경 속에서 스스로 꽃을 피워낸 이 자생적인 실험이, 울산의 문화 생태계를 키우고 지탱하는 든든한 뿌리가 될 것"이라고 말했다.