하정우, 부산 북구갑 출마설에 "청와대 일이 더 중요"

더불어민주당 내에서 하정우 청와대 AI·미래기획수석의 6·3 지방선거 부산 보궐선거 차출론이 흘러나오고 있다.
7일 민주당에 따르면 민주당 조승래 사무총장은 전날 하 수석과 만나 현안을 논의했다.
이 자리에서 부산 북구갑 국회의원 보선 출마 문제도 논의된 것으로 알려졌다. 부산 북구갑은 민주당의 부산시장 경선 예비후보인 전재수 의원의 지역구다.
전 예비후보가 본경선을 거쳐 민주당 부산시장 후보로 확정되면 지방선거에서 부산 북구갑 보선도 함께 치러질 가능성이 크다.
정치권에서는 부산 북구갑 지역구를 두고 부산 출신이자 전 예비후보의 부산 구덕고 동문인 하 수석 차출설이 꾸준히 제기된 바 있다.
전 예비후보도 지난 2일 출마 기자회견 후 기자들과 만나 보궐선거 후보와 관련해 "새로운 접근 방식과 자세, 태도를 가진 새로운 세대의 등장을 기대한다. 하정우 수석 같은 사람이 좋은데 제가 원한다고 출마하지는 않을 것"이라고 말한 바 있다.
하 수석은 이날 KBS 라디오에 출연해 출마 가능성에 대한 질문에 "제가 뭔가를 결정할 수 있다면 현시점 청와대에서 하는 일들이 워낙 중요하다 보니 조금 더 청와대에서의 일에 집중할 것"이라고 답했다.
이어 "그다음 미래에 언젠가는 고향을 위해 기여할 기회도 있지 않을까 정도로 생각한다"며 "그런데 지금은 집중해야 하는 일이 훨씬 중요하다"고 강조했다.
하 수석은 보선 출마설이 불거진 것에 대해선 "공직에 들어올 때도 정치에 대해선 전혀 생각하지 않았던 상태였는데 전 예비후보가 출마할 때 (나를) 언급하면서 많은 분이 관심을 갖게 됐다"고 말했다.
이어 "결국 이런 부분을 최종 결정하는 건 당연히 인사권자인 대통령이고 또 당이 굉장히 강력하게 요구하는 상황이다 보니 그렇게 얘기가 흘러간 것 같다"고 덧붙였다.