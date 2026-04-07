하정우, 부산 북구갑 출마설에 "청와대 일이 더 중요"

큰사진보기 ▲하정우 청와대 AI미래기획수석은 24일 오후 <박정호의 핫스팟>에 출연했다. ⓒ 김윤상 관련사진보기

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더불어민주당 내에서 하정우 청와대 AI·미래기획수석의 6·3 지방선거 부산 보궐선거 차출론이 흘러나오고 있다.7일 민주당에 따르면 민주당 조승래 사무총장은 전날 하 수석과 만나 현안을 논의했다.이 자리에서 부산 북구갑 국회의원 보선 출마 문제도 논의된 것으로 알려졌다. 부산 북구갑은 민주당의 부산시장 경선 예비후보인 전재수 의원의 지역구다.전 예비후보가 본경선을 거쳐 민주당 부산시장 후보로 확정되면 지방선거에서 부산 북구갑 보선도 함께 치러질 가능성이 크다.정치권에서는 부산 북구갑 지역구를 두고 부산 출신이자 전 예비후보의 부산 구덕고 동문인 하 수석 차출설이 꾸준히 제기된 바 있다.전 예비후보도 지난 2일 출마 기자회견 후 기자들과 만나 보궐선거 후보와 관련해 "새로운 접근 방식과 자세, 태도를 가진 새로운 세대의 등장을 기대한다. 하정우 수석 같은 사람이 좋은데 제가 원한다고 출마하지는 않을 것"이라고 말한 바 있다.하 수석은 이날 KBS 라디오에 출연해 출마 가능성에 대한 질문에 "제가 뭔가를 결정할 수 있다면 현시점 청와대에서 하는 일들이 워낙 중요하다 보니 조금 더 청와대에서의 일에 집중할 것"이라고 답했다.이어 "그다음 미래에 언젠가는 고향을 위해 기여할 기회도 있지 않을까 정도로 생각한다"며 "그런데 지금은 집중해야 하는 일이 훨씬 중요하다"고 강조했다.하 수석은 보선 출마설이 불거진 것에 대해선 "공직에 들어올 때도 정치에 대해선 전혀 생각하지 않았던 상태였는데 전 예비후보가 출마할 때 (나를) 언급하면서 많은 분이 관심을 갖게 됐다"고 말했다.이어 "결국 이런 부분을 최종 결정하는 건 당연히 인사권자인 대통령이고 또 당이 굉장히 강력하게 요구하는 상황이다 보니 그렇게 얘기가 흘러간 것 같다"고 덧붙였다.