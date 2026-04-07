유아 지식주입 '3시간 제한법'에 학원단체 "헌법 가치 훼손"?

교육부가 만 3세 이상 유아 대상으로 지식 주입을 목적으로 하는 인지교습 '하루 3시간 이상 제한' 학원법(아래 3시간 제한법)을 추진하자, 학원 단체가 "자유민주주의 국가의 헌법적 가치에 부합하지 않는다"라면서 반발하고 나섰다.
전국외국어교육협의회의 엄포 "규제 실행...아이들 교통사고, 가정 붕괴"
7일, 한국학원총연합회 전국외국어교육협의회(아래 협의회)는 성명을 내고 "'유아 대상 인지교습 1일 3시간 제한'이라는 획일적 규제는 유아교육 현장의 복잡한 생태계를 철저히 오판한 전형적인 극약 처방"이라면서 "정부 정책의 가장 치명적인 오류는 단순히 '인지(학습)'와 '놀이'를 쪼갤 수 있다고 믿는 행정 편의주의적 발상"이라고 비판했다.
이어 협의회는 "(학부모가 선택한 학원은) 공교육이 충족시켜 주지 못하는 개별화된 언어교육의 수요에 대한 절실함이 모여 만들어낸 결과물"이라면서 "이러한 학부모들의 선택할 권리 자체를 강제로 통제하려는 시도는 자유민주주의 국가의 헌법적 가치와 교육 이념에 부합하지 않는다"라고 주장했다.
또한 이 단체는 "3시간 제한 규제로 인해 오후 12시나 1시에 학원 문이 닫히게 되면, 부모들은 다른 여러 학원으로 쉴 새 없이 아이를 돌리는 '학원 뺑뺑이'를 강요받게 된다"라면서 "매일 길 위를 떠도는 아이들의 교통사고 위협은 가정 붕괴 수준의 돌봄 위기로 직결될 수밖에 없다"라고 엄포를 놓기도 했다.
앞서 지난 1일, 교육부는 국·영·수 인지 교습 행위에 대해 만 3세 미만 영아에 대해서는 전면 금지하고, 만 3세 이상부터 초등학교 취학 전 유아에 대해서는 '1일 3시간, 1주 모두 15시간 이상' 교습을 금지하는 내용을 담은 '영유아 사교육 대응 방안'을 발표한 바 있다.
교육부는 이런 내용을 담은 '하루 3시간 제한법'을 올해 하반기에 추진할 예정이다. 인지 교습은 국·영·수 교과목 위주의 지식 주입 목적의 교습 행위를 뜻한다.
이와 관련, 최교진 교육부장관은 지난 2일, 페이스북에 올린 글에서 "우리 아이들의 건강한 성장을 가로막고 있는 과도한 영유아 사교육 문제를 해결하고, 아이들의 발달권을 온전히 보장하기 위해 정책적 결단을 내렸다"라면서 "발달 단계를 앞지르는 과도한 지식 교육을 강요하는 것은 오히려 아이의 발달을 저해하고, 배움의 즐거움을 잃게 할 수 있다는 점을 전문가들은 지적하고 있다"라고 강조한 바 있다. (관련 기사: '국영수 3시간 이상 금지' 최교진 "영유아가 놀고 쉬게 하겠다"
https://omn.kr/2hm08)
참학 "과도한 영유아 사교육 강요는 헌법 가치인 '아동 인권' 침해"
학원단체의 주장에 대해 강영미 참교육을위한전국학부모회 회장은 <오마이뉴스>에 "학원이 영유아에게 영어 주입교육 하루 3시간 이상을 하지 못하도록 한 것이 직접적인 학부모 선택권 제한도 아닐뿐더러 학부모의 학원 선택권보다 우선되어야 할 헌법적 가치는 바로 아동인권"이라면서 "과도한 지식 사교육을 영유아에게 강요하는 것은 아동학대에 가까운 행위"라고 짚었다. 그러면서 강 회장은 "지식 주입식 인지 교습 1일 3시간 제한에 대해 교통사고와 가정 붕괴까지 거론하며 공포감을 조성하는 것은 자신들의 목적 완수를 위해 너무 심한 비약을 하는 행위"라고 지적했다.