"3차 대전 원하나" 트럼프 지지자도 쓴소리... 미국·이란 청년들이 본 중동 전쟁

큰사진보기 ▲미국에서 열린 이란 전쟁 반대 시위(로이터 연합뉴스 자료사진) ⓒ 로이터 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2일(현지시간) 이스라엘 텔아비브 인근 페타 티크바에서 이스라엘 보안군과 응급 구조대원들이 이란의 공습으로 파괴된 주거 지역을 살펴보고 있다. 이날 이란은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 "석기시대로 되돌려 놓겠다"고 선언한 이후 텔아비브를 향해 미사일을 발사하며 미국과 이스라엘에 대한 분쇄적인 공격을 가하겠다고 위협했다. ⓒ AFP 연합뉴스 관련사진보기

2월 28일, 미국과 이스라엘의 선제공격으로 시작된 이란과의 전쟁이 한 달 넘게 이어지며 수많은 인명 피해가 속출하고 있고, 세계 경제에도 악영향을 미치고 있다. 전쟁을 벌이고 있는 세 국가가 상대방에게 요구하는 종전 조건에 너무 큰 차이를 보이면서 협상에 난항을 겪고 있다.중동에서 벌어지고 있는 전쟁이 장기화될 조짐을 보이면서 전쟁을 벌이고 있는 각국의 시민들에게도 악영향을 주고 있다. 기자는 지난달부터 미국과 이란에 거주하는 2030세대의 청년들의 생각이 어떤지 의견을 물어봤다.자신을 공화당과 민주당 중 어느 정당도 지지하지 않는 중도 성향의 시민이라고 소개한 한 미국인은 3월 중순 기자와의 인터뷰에서 이 전쟁은 미국의 국익과는 무관한 전쟁이라고 규정했다. 더 나아가 미국이 이스라엘을 위한 전쟁에 참전한 것이라고 비판했다.텍사스에 거주하는 20대 여성 질은 "나는 이란과의 전쟁이 무의미하다고 생각한다"며 "그들이 미국에 큰 위협을 가하고 있던 것도 아니었다. 솔직히 말해서 이 과정에서 미국 국민들만 크게 피해를 보고 있다"고 말했다. 이어 "일주일 전에는 가스 가격이 2달러 60센트였지만 지금은 3달러 80센트 이상이 되었다"며 "나는 미국이 강력한 힘을 가졌다고 해서 왜 이스라엘을 위해 모든 것을 해야 하는지 모르겠다"고 말했다.평소 도널드 트럼프를 지지했고 지난 대통령 선거 때도 트럼프를 선택했다고 밝힌 한 미국인도 현재 중동에서 벌어지고 있는 전쟁에는 비판적인 시각을 드러냈다. 미국 중부 지역에 산다고 밝힌 30대 여성 레베카는 "그(트럼프)가 독재자를 제거하고 싶어하는 싶어하는 건 이해하지만, 솔직히 말해서 그는 세계 3차 대전을 일으키려고 하는 것 같다는 생각이 든다"며 "최근에 그가 하고 있는 일 중에 일부는 독재처럼 느껴지기도 한다"고 말했다.4월 초 어렵게 연락이 닿은 이란 시민들은 근황을 전했다. 인터뷰 내용은 이란 현지에 있는 답변자의 안전을 보호하기 위해 가명으로 작성했다.호르무즈 해협 인근의 이란 남부 도시에 거주하던 30대 이란 여성 제이넵(가명)은 "나는 원래 거주하던 도시를 떠나 현재는 이란 북부(카스피해 인근)의 도시로 피난을 와 있다"고 설명했다. 그녀는 평소 이란의 전 최고지도자 알리 하메네이와 이란 혁명수비대에 대해 비판적인 입장을 밝혀왔지만, 현재 이란 내부에서 권력 기관의 검열이 강화되고 시위에 나서는 사람들을 반동분자로 몰아가고 있는 삼엄한 환경 때문에 이 사안에 대해서는 언급하지 않길 바란다고 밝혔다.다른 시민은 기자에게 이란 현지의 상황을 설명해줬다. 이란의 북서부 도시 우르미아에 거주하는 20대 여성 파티마(가명)는 이달 2일, 텔레그램으로 기자에게 자신의 근황과 이란의 현재 상황을 전했다.파티마는 "나는 현재 안전하다. 하지만, 전쟁이 시작된 이후 내가 사는 도시는 여러 차례 폭격을 당했다"며 "내가 살고 있는 도시가 전략적으로 중요한 도시이기 때문에 그런 것 같다"고 설명했다. 이어 "전쟁이 시작된 지 한 달이 되었는데, 비행기(군용기)들이 우리 집 근처에서 계속 왔다 갔다 하기 때문에 나는 소리에 굉장히 예민한 상태"라고 덧붙였다.한편, 평소에 알리 하메네이 전 이란 최고지도자가 주도하는 이슬람 신정 체제에 반대 의사를 표명해왔던 그녀였지만, 이란이 공격을 당하고 있는 현재 상황에 대해서는 비판적인 시각을 드러냈다. 파티마는 "이번에는 우리나라가 정말 아무 잘못도 안 했다"라며 "심지어 그들(이란 정부)은 아무것도 하지 않았는데, (미국과 이스라엘로부터) 공격을 당한 것"이라고 강조했다.