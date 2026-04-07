김인엽 "교육 때문에 떠나는 세종 바꾸겠다"… 5대 핵심공약 발표

큰사진보기 ▲김인엽 예비후보는 7일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 세종교육의 체질 개선을 위한 ‘5대 핵심 공약’을 발표했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

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큰사진보기 ▲김인엽 예비후보는 7일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 세종교육의 체질 개선을 위한 ‘5대 핵심 공약’을 발표했다. ⓒ 뉴스피치 김이연심 기자 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

김인엽 세종시교육감 예비후보가 "교육 때문에 떠나는 세종을, 교육을 위해 찾아오는 도시로 바꾸겠다"며 세종교육 대전환을 공식 선언했다.김 예비후보는 7일 세종시청 브리핑실에서 기자회견을 열고 "세종은 지방분권과 교육자치의 정신이 살아 있는 행정수도임에도 불구하고 40만 인구의 벽에 갇혀 정체돼 있다"며 "그 중심에 교육 문제가 있다"고 진단했다.그는 "지금 세종은 교육 때문에 떠나는 도시가 됐다"며 "세종교육은 절체절명의 위기에 놓여 있고, 기존의 관성과 관습으로는 문제를 해결할 수 없다"고 강조했다.김 예비후보는 이날 세종교육의 체질 개선을 위한 '5대 핵심 공약'을 발표했다. ▲공교육 기반 글로벌 교육 체계 구축 ▲학생 전용 통학 시스템 '세종 스쿨 이응버스' 도입 ▲기숙형 직업 특수학교 설립 ▲지역 간 교육격차 해소 ▲'세종아이 240 프로젝트' 추진 등이다.먼저 그는 "영어 사교육비 제로 세종 공교육을 실현하겠다"며 세종국제교육원을 설립하고, 원어민 교사와 프로그램을 통합 운영하는 한편 방학 중 전면 무상 글로벌 영어 캠프를 제공하겠다고 밝혔다.또한 학생 이동권 보장을 위해 단지별·학교별 맞춤형 노선의 학생 전용 통학 시스템 '세종 스쿨 이응버스'를 도입하고, 학부모의 통학 부담을 줄이겠다는 구상도 내놨다.특수교육 분야에서는 "단 한 명의 아이도 소외되지 않는 교육"을 강조하며, 직업교육과 기숙 기능을 결합한 전국 최고 수준의 특수학교 설립 계획을 제시했다.지역 간 교육격차 해소 방안으로는 북부권에 (가칭) 세종외국어고등학교를 설립해 교육 인프라를 재배치하고, 이를 통해 지역 전체 교육 환경을 끌어올리겠다는 전략을 밝혔다.핵심 공약 중 하나인 '세종아이 240 프로젝트'에 대해서는 "현금 살포가 아닌 자산 적립형 교육복지 모델"이라고 규정했다. 유치원부터 고교 졸업까지 연간 240만 원 규모를 지원하되, 일부는 교육활동에 사용할 수 있는 포인트로 지급하고 나머지는 적립해 대학 등록금이나 자격증 취득 등 사회 진출 비용으로 활용하도록 하겠다는 설명이다.김 예비후보는 "저는 야학 교사부터 중등교사, 국책연구기관 연구위원, 사범대 교수까지 30년간 교육 외길을 걸어온 진짜 교육 전문가"라며 "이론이 아닌 현장에서 작동하는 정책으로 세종교육의 세대교체를 이루겠다"고 밝혔다.이어 "단순히 떠나는 도시를 막는 데 그치지 않고, 교육을 위해 찾아오는 도시, 나아가 세계가 주목하는 글로벌 교육 허브로 세종의 위상을 세우겠다"고 강조했다.한편 이날 기자회견에서는 최근 불거진 민주진보 교육감 단일화 논란에 대한 질문도 이어졌다. 앞서 김 예비후보는 세종 민주진보 교육감 단일화 추진위원회가 진행한 임전수 예비후보 추대와 관련해 입장문을 내고 반발한 바 있다. 일부 후보 중심의 단일화 결과가 전체 합의로 비춰지는 점을 문제 삼으며 절차적 정당성 훼손을 지적했고, 후보들에 대한 제한적 접촉과 협의 부족, 선거인단 구성의 불투명성 등에 대한 검증 필요성을 제기했다.그러나 이날 관련 입장을 묻자 김 예비후보는 "이 자리에서 단일화 문제를 언급하는 것은 적절하지 않다"며 "오늘은 정책을 중심으로 처음 인사드리는 자리"라고 말을 아꼈다. 이어 "혁신교육과 진보교육을 누구보다 중요하게 생각하지만, 이에 대해서는 향후 적절한 시점에 설명하는 게 좋겠다"고 밝혔다.김 예비후보는 지난 2월 5일 세종시교육감 예비후보로 등록하며 출마를 공식화하고 선거전에 돌입했으며, 국립공주대 사범대 교수와 국책연구기관 연구위원, 중등교사 경력을 두루 갖춘 교육정책 전문가로 알려져 있다. 최근 저서 <세종교육 道>를 발간하고 '세종 교육의 세대교체'를 기치로 활동을 이어가고 있다.