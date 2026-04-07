'행정수도 세종' 빠진 개헌안 반발 확산... 세종지역 여야·시민사회 한목소리

큰사진보기 ▲지난 6일 정부는 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 여야 의원 187명이 발의한 헌법 개정안 공고안을 심의·의결했다. ⓒ 대통령실 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲왼쪽부터 이춘희, 조상호, 최민호 세종시장 예비후보 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 세종시 공동체 미디어 '뉴스피치'에도 실립니다.뉴스피치(Newspeach)는 세종시 중장년 여성들이 주축이 되어 창간한 지역 기반 공동체 미디어로, 젠더 관점의 보도를 통해 지역 사회의 다양한 의제를 조명하고 건강한 공동체 형성에 기여하는 새로운 언론을 지향합니다.

정부가 헌법 개정 공고안을 의결하며 '87년 체제' 전환에 시동을 건 가운데, '행정수도 세종' 명문화가 제외된 사실이 알려지자 세종 지역 정치권과 시민사회 전반에서 초당적·범사회적 반발이 확산되고 있다.지난 6일 정부는 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 여야 의원 187명이 발의한 헌법 개정안 공고안을 심의·의결했다. 이번 개헌안은 관보 공고(20일 이상) 이후 국회 의결을 거쳐, 일정이 맞을 경우 6·3 지방선거와 동시에 국민투표에 부쳐질 가능성이 크다.이번 개헌안에는 5·18민주화운동과 부마민주항쟁의 헌법 전문 수록, 계엄에 대한 국회 통제 강화, 지역균형발전 의무 명시 등 굵직한 내용이 담겼다. 그러나 충청권 최대 현안으로 꼽혀온 '행정수도 세종'의 헌법적 지위는 끝내 포함되지 않았다. 이에 대해 여야를 막론하고 지역 정치권과 시민사회의 비판이 동시에 터져 나오고 있다.이춘희 더불어민주당 예비후보는 이날 즉각 논평을 내고 "세종시민의 오랜 염원을 외면한 처사"라며 "안타까움을 넘어 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다. 이 예비후보는 "국가균형발전을 헌법적 가치로 설정한 점은 높이 평가한다"면서도 "최근 국회가 행정수도 특별법안을 여야 합의로 공동 발의하는 등 표면상 이견이 없음에도 이번 개헌안에 이 중차대한 사안을 빼놓아 세종시민에게 또 한 번 큰 허탈감과 함께 좌절감을 안겨줬다"라고 지적했다. 이어 "행정수도 완성을 위한 법적 지위 명문화는 더 이상 미룰 수 없는 국가적 과제"라며 "세종시민은 '무늬만 수도'가 아닌 온전한 행정수도를 원한다"고 강조했다.같은 당 조상호 예비후보도 이날 비판에 가세했다. 그는 "균형발전을 헌법에 담겠다면서 그 상징이자 핵심 수단인 '행정수도 명문화'를 제외한 것은 방향을 잃은 개헌"이라며 "이재명 정부 123대 국정과제 중 첫 번째 과제인 '진짜 대한민국을 위한 헌법 개정'의 10대 의제 중 하나로 반드시 논의됐어야 할 사안"이라고 직격했다. 또 "균형발전이라는 지도를 펼쳐놓고도 방향을 잡아줄 나침반을 빼놓은 격"이라며 "세종의 다음 4년은 행정수도 완성과 자족경제 기반 구축의 골든타임인 만큼 세종시민과 함께 행정수도 명문화 개헌과 행정수도 특별법 관철에 나서겠다"고 밝혔다.보수 진영에서도 같은 목소리가 이어졌다. 최민호 국민의힘 세종시장 예비후보는 "핵심을 뺀 개헌이 아니라 본질을 바로 세우는 개헌이 필요하다"며 "행정수도 명문화가 빠진 개헌은 국민적 지지를 얻기 어렵고, 그 자체로 정당성도 갖기 어렵다"고 비판했다. 이어 "행정수도는 더 이상 지역 문제가 아닌 국토 균형발전과 국가 경쟁력을 좌우하는 대한민국 전체의 과제"라며 "민주당이 행정수도 개헌안을 제외한 것은 논란을 우려한 정치적 판단 때문"이라고 주장했다. 아울러 "현재 계류 중인 행정수도특별법은 선택이 아닌 필수"라며 "개헌과 별개로 즉시 추진해 행정수도 기능을 실질적으로 완성해야 한다"고 강조했다.시민사회 역시 한목소리로 비판에 나섰다. 세종사랑 시민연합회는 7일 성명을 통해 "행정수도 세종시 명문화 없는 개헌 추진은 국가균형발전의 핵심을 외면하고 국민적 신뢰를 저버리는 행위"라며 깊은 우려를 표했다. 이들은 "세종시는 수도권 과밀 해소와 국가균형발전, 그리고 지방분권이라는 시대적 과제를 실현하기 위해 국민적 합의 속에 탄생한 행정수도"라며 "헌법에 그 지위를 명확히 규정하지 않는 것은 국가의 장기적 비전과 정책의 일관성을 스스로 훼손하는 것"이라고 지적했다.또 "행정수도 헌법 명문화는 대한민국이 수도권 중심의 불균형 구조를 극복하고, 진정한 지방분권 국가로 나아가기 위한 최소한의 제도적 기반"이라며 ▲행정수도 명문화 포함 개헌안 마련 ▲국가균형발전과 지방분권의 헌법적 가치 반영 ▲충분한 공론화 기반 개헌 추진 등을 강력히 촉구했다.성은정 세종참여자치시민연대 사무처장도 "국회가 지난 2월 실시한 헌법개정 관련 대국민 설문조사에서 수도 규정 방식 변경에 찬성한 응답이 58.5%로 과반을 넘었음에도, 이번 개헌안에서 행정수도 명문화가 제외된 것은 선거 시기마다 반복되는 '수도권 눈치 보기' 속에 국가 정책이 정치 논리에 휘둘리고 있음을 보여준다"고 일갈했다.또한 "행정수도 세종의 법적 지위 확보를 위한 개헌과 행정수도특별법 제정의 '투트랙 전략'이 지난 3월 30일 국토위 소위에서 특별법 논의가 무산된 데 이어, 4월 6일 국회와 정부가 추진한 개헌안에서도 행정수도 명문화가 빠지면서 허탈과 좌절을 넘어 근본적인 원인과 문제점을 냉정하게 되짚어봐야 할 시점"이라고 평가했다.이처럼 여야 정치권과 시민사회가 진영을 넘어 한목소리를 내면서, '행정수도 세종' 헌법 명문화 여부는 향후 국회 개헌 논의의 핵심 쟁점으로 부상할 수 있을지 주목된다. 특히 헌법 개정이 여야 간 이해관계와 맞물린 만큼, 행정수도 명문화 여부가 향후 논의의 향방을 가를 주요 변수로 작용할 것이라는 관측도 나온다.