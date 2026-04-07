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26.04.07 17:29최종 업데이트 26.04.07 17:30

"중동발 물가 잡아라"... 울산시, 40개 특별관리품목 가격 점검

7일 물가 안정관리 대책 내놔... 물가대책 종합상황실 운영, 전통시장·대형마트수시로 현장점검

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중동사태 장기화로 지역의 물가 상승 우려가 높아지자 울산시가 전통시장과 대형마트 등을 대상으로 물가 점검에 나섰다. 사진은 울산 신정시장 모습
중동사태 장기화로 지역의 물가 상승 우려가 높아지자 울산시가 전통시장과 대형마트 등을 대상으로 물가 점검에 나섰다. 사진은 울산 신정시장 모습 ⓒ 박석철

중동사태 장기화로 지역의 물가 상승 우려가 높아지자 울산시가 채소·과일·수산물·축산물 등 40개 특별관리품목을 지정하고 가격 동향을 집중 점검하기로 했다. 또한 현장관리를 강화하는 등 물가 안정관리 대책을 본격 추진한다.

울산시가 7일 내놓은 주요대책은 ▲ 특별관리품목 집중 관리 ▲ 물가대책 종합상황실 운영 ▲ 현장점검 실시 ▲ 착한가격업소 이용 활성화 ▲ 공공요금 안정관리 등이다.

울산시 관계자는 "대외 여건 변화로 물가 여건의 불확실성이 이어지고 있는 만큼 관련 동향을 지속적으로 살펴보고 있다"라며 "물가 점검과 관리 등을 통해 지역 물가가 안정적으로 유지될 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.

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이번 대책에 따라 울산시는 우선, 특별관리품목 집중 관리에 나선다. 40개 품목 가격 동향을 상시 점검하고, 조사 결과를 시 누리집에 게시해 물가안정을 도모한다. 특히 중동 정세 장기화로 유가 급등과 수급 여건 변화가 이어지며 농축수산물 가격 변동 우려가 커짐에 따라 원산지 표시와 가격표시제 이행 여부도 함께 점검한다.

이어 물가대책 종합상황실을 중심으로 대응체계를 강화한다. 시와 구군 상황실을 연계 운영해 물가 동향을 상시 관리하고, 바가지요금 신고창구를 통해 접수된 민원은 현장조사를 실시한다. 또한 조사·점검부터 시정조치, 사후관리까지 단계별 대응체계를 운영해 위반 행위에 신속 대응할 계획이다.

울산시는 또 4월 7일부터 17일까지 시 기업지원과를 중심으로 집중 현장점검도 추진한다. 전통시장과 대형마트 등을 대상으로 시·구군 합동 점검을 실시해 특별관리품목 가격 동향과 원산지 표시 및 가격표시제 이행 여부를 점검한다. 점검 결과 가격·원산지 표시 불이행 등 불공정행위가 적발되면 현장 즉시 시정 조치할 방침이다.

착한가격업소 이용 활성화도 병행한다. 기존 지정 업소를 유지하는 한편 추가 지정을 통해 개인서비스요금 안정을 도모한다. 또 카드 할인 혜택과 연계한 이용 촉진과 착한가격업소 대국민 추천 공모 및 방문 인증 도전잇기(챌린지) 등을 통해 참여를 확대할 계획이다.

마지막으로 공공요금 안정 관리도 추진한다. 버스, 택시 등 주요 공공요금은 상반기 동결을 추진해 물가 상승 요인을 최소화한다는 방침이다.

#중동#물가#울산시#집중점검

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울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

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