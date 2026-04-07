'에어건 이주노동자 상해' 사건에 이 대통령 "용납 못할 중대 범죄"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 6일 청와대에서 열린 국무회의 겸 비상경제점검회의에서 발언하고 있다. 2026.4.6 [청와대통신사진기자단] ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 '경기도의 한 제조업체 대표가 이주 노동자에게 고압 에어건을 분사해 장기를 다치게 하고선 제대로 된 치료 대신 본국으로 강제귀국 시키려 했다'는 <한겨레> 보도와 관련해 철저한 진상조사를 주문했다. 아울러 해당 노동자가 체류 자격과 무관하게 치료를 받을 수 있도록 관계 부처에서 적극적으로 조치하라고 지시했다.이규연 청와대 홍보소통수석은 7일 서면브리핑을 통해 "이 대통령은 (해당 보도와 관련) 오늘 경찰과 노동청에 사건의 진상을 철저히 조사하라고 지시했다"라며 "(해당 노동자가) 국내에 머무르면서 병원 치료를 받을 수 있도록 법무부·노동부 등 관계 기관의 적극적인 조치도 주문했다"라고 알렸다.그에 따르면 이 대통령은 "사회적 약자인 이주노동자에 대한 폭력과 차별은 절대 용납할 수 없는 중대한 범죄"라면서 "이번 사건을 계기로 외국인 이주노동자에 대한 인권침해 현황을 점검하라"라고 했다.또 "함께 미래를 열어가야 할 소중한 동반자인 이주노동자는 마땅히 존엄을 보장받아야 할 인격체가 돼야 한다"라며 "이들에 대한 야만적인 인권 침해는 바람직한 미래를 훼손하는 중대한 범죄라는 점에서 엄중한 대처가 필요하다"라고 거듭 강조했다.한편 <한겨레> 보도에 따르면 해당 이주노동자는 2011년 고용허가제로 입국했지만 비자 만료 후 코로나19 여파로 제때 귀국하지 못했고 2021년부터는 미등록 신분으로 일해 왔던 것으로 알려졌다.