"그럼 TK는요?" 이재명이 장동혁에게 되물은 이유

▲이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에서 추가 발언을 권유하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 정청래 대표, 이 대통령, 국민의힘 장동혁 대표. 2026.4.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기