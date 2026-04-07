민주당 울산시당, 남구청장 최덕종-동구청장 김대연 공천

큰사진보기 ▲7일 민주당 울산시당 대회의실에서 열린 제9회 전국동시지방선거 당내 경선을 위한 2차 합동연설회 및 후보자 토론회에서 참가자들이 화이팅을 외치고 있다. ⓒ 민주당 울산시당 관련사진보기

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더불어민주당 울산광역시당 공직선거후보자추천관리위원회(위원장 권진회)는 지난 5~6일 당원 및 일반시민 경선을 벌여 6·3 지방선거 울산 남구청장 후보에 최덕종 남구의원을, 동구청장 후보에는 김대연 김태선 국회의원 수석보좌관을 확정했다.남구청장 후보 경선에 나선 임금택 남구의원과 동구청장 후보 경선자인 김원배 전 동구의원은 탈락했다.공관위는 앞서 기초단체장 단수 확정 지역으로 중구(박태환 전 중구청장)와 울주군(김시욱 군의원) 두 곳을 발표한 바 있다.이에 따라 울산 5개 기초단체장 후보 중 아직 결정되지 않은 곳은 북구로, 백운찬 전 울산시의원과 이동권 전 북구청장의 경선이 남아 있다.이와 관련 민주당 울산시당은 7일 시당 대회의실에서 당내 경선을 위한 2차 합동연설회 및 후보자 토론회를 개최했다.이번 합동연설회는 경선을 앞둔 북구청장 후보를 비롯해 광역의원 선거 울주군 제3·북구 제3선거구, 기초의원 선거 남구 가·남구 나·북구 다 등 12명의 경선지역 후보가 참여해 당원과 시민에게 자신의 정책과 비전을 밝히며 지지를 호소했다. 행사는 울산시당 유튜브 채널을 통해 생중계됐다.이어 진행된 북구청장 후보 토론회에서는 공통질문과 상호토론, 질의응답이 이어지며 후보 간 치열한 경쟁이 펼쳐졌다.박향로 선거관리위원장은 "이번 합동연설회와 토론회는 시민과 당원이 경쟁력 있는 후보를 직접 선출하는 과정"이라며 "공정하고 투명한 경선을 통해 울산의 변화를 이끌 적임자를 결정하겠다"고 밝혔다.한편, 북구청장 경선은 4월 11일부터 12일까지 양일간 권리당원 선거인단 50%와 주민 여론조사 50% 투표를 반영하는 국민참여경선 방식으로 진행된다. 울주군 제3선거구 광역의원 경선과 남구 가, 남구 나, 북구 다 기초의원 후보 경선은 9일과 10일 권리당원 100% ARS 투표 방식으로 실시된다. 북구 제3선거구 광역의원 경선은 13일과 14일 진행될 예정이다.