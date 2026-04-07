더불어민주당 광명시장 경선 일정 확정…김영준 박승원 안성환 양이원영 대결 본격화

큰사진보기 ▲(왼쪽부터) 김영준 박승원 안성환 양이원영 더불어민주당 광명시장 경선후보 ⓒ 중앙선거관리위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲더불어민주당 경기도당은 광명시장 경선을 11일부터 12일까지 치른다. ⓒ 더불어민주당 경기도당 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 광명시민신문에도 실립니다.

더불어민주당 광명시장 경선이 11, 12일 양일간으로 확정되었다. 더불어민주당 경기도당 선거관리위원회는 7일 광명시를 포함한 3차 후보 등록을 공고했다.경기도당은 광명시 경선후보자로 김영준 박승원 안성환 양이원영(가나다 순)을 지정했다. 이번 민주당의 광명시 경선은 행정 경험과 의정 활동, 그리고 시민단체 출신의 전문성까지 겸비한 후보들이 포진해 눈길을 끈다.경선 후보로 확정된 4인은 내일(8일)까지 경선 접수를 마쳐야 한다. 본 경선은 11일부터 12일까지 양일간 진행된다. 1차 경선에서 과반 득표자가 나오지 않을 경우, 오는 19일과 20일에 상위 2명을 대상으로 결선 투표를 실시해 최종 후보를 선출할 예정이다.경선은 ARS국민참여경선으로 권리당원 투표 50%와 일반 시민 여론조사 50%를 합산하여 치러진다. 여기에 민주당 공천규정에 따라 여성·청년·정치신인 등에 따른 가점과 징계·탈당·선출직공직자평가하위 등 감점을 요인을 가감하여 최종 수치를 산정한다.김영준 후보(59)는 국회의원 보좌관 출신으로 경기도의원(10대)을 지냈으며, 광명시자원봉사센터장으로 활동했다. 중앙 정치와 광역 의정, 지역 봉사 행정을 섭렵하며, 소통하는 플랫폼 시장이 되겠다는 포부다.박승원 후보(61)는 현직 광명시장(민선7·8기)으로, 광명시의원(4대) 경기도의원(8,9대)을 지냈다. 시장 재임 기간 중 자치분권, 탄소중립, 주민자치, 정원도시에 힘썼다는 평가를 받는다. 시정의 연속성을 강조하며 현직 프리미엄을 내세우고 있다.안성환 후보(62)는 광명시의원(7·8·9대)으로 주민과 밀접하게 접촉하며, 민원 처리에 앞장섰다는 점이 강점이다. 광명시에 대한 이해와 지역 밀착형 행보로 광명의 판을 바꾸겠다고 나섰다.양이원영 후보(55)는 환경운동 활동가로 탈원전 및 에너지 전환 운동에 앞장섰다. 국회의원(21대) 출신으로 중앙정치의 풍부한 네트워크와 강한 일처리 능력을 강점으로 광명 시민 실생활의 변화를 체감하도록 하겠다는 각오다.