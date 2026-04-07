대전세종충청 마트노조 "정부는 홈플러스 정상화 약속 이행하라"

큰사진보기 ▲서비스연맹 마트노조 대전세종충청본부와 민주노총대전지역본부 등은 7일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "홈플러스 사태는 더 이상 한 기업만의 문제가 아니라 노동자, 입점 업주, 납품업체, 물류·배송 노동자, 인근 상권과 자영업자까지 흔드는 지역경제 위기의 문제"라며 정부와 여당의 정상화 약속 이행을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲서비스연맹 마트노조 대전세종충청본부와 민주노총대전지역본부 등은 7일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "홈플러스 사태는 더 이상 한 기업만의 문제가 아니라 노동자, 입점 업주, 납품업체, 물류·배송 노동자, 인근 상권과 자영업자까지 흔드는 지역경제 위기의 문제"라며 정부와 여당의 정상화 약속 이행을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲서비스연맹 마트노조 대전세종충청본부와 민주노총대전지역본부 등은 7일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "홈플러스 사태는 더 이상 한 기업만의 문제가 아니라 노동자, 입점 업주, 납품업체, 물류·배송 노동자, 인근 상권과 자영업자까지 흔드는 지역경제 위기의 문제"라며 정부와 여당의 정상화 약속 이행을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

대전지역 노동계와 시민단체 등이 정부와 민주당을 향해 홈플러스 정상화 약속 이행을 촉구하고 나섰다. 이들은 홈플러스 정상화를 위해 4월 한 달 동안 총력투쟁을 벌이고, 5월 1일 노동절에는 청와대 앞에서 '노동절 총력투쟁대회'를 개최하겠다고 선언했다.서비스연맹 마트노조 대전세종충청본부와 민주노총대전지역본부, 세상을바꾸는대전민중의힘 등은 7일 대전시청 북문 앞에서 기자회견을 열고 "홈플러스 사태는 더 이상 한 기업만의 문제가 아니라 노동자, 입점 업주, 납품업체, 물류·배송 노동자, 인근 상권과 자영업자까지 흔드는 지역경제 위기의 문제"라며, "회생 기한 만료 전까지 정부와 여당이 구체적인 정상화 방안을 내놓아야 한다"고 촉구했다.기업회생 절차가 진행 중인 홈플러스의 회생 기한은 오는 5월 4일이다. 회사 측은 홈플러스 익스프레스 매각과 긴급자금 조달 계획 등을 추진하고 있으나 재판부가 이를 받아들이지 않으면 청산절차를 밟게 된다.이들은 이날 발표한 기자회견문에서 "홈플러스 사태는 이제 더 물러설 곳도 없는 마지막 고비에 이르렀다"며 "상품은 끊기고, 매장은 비어가고, 노동자들은 임금체불과 고용불안 속에 하루하루를 버티고 있다"고 밝혔다.이어 "지금 정부와 여당이 결단하지 않으면 홈플러스는 정상화가 아니라 청산의 길로 내몰릴 수밖에 없다"며 "홈플러스 청산은 단지 한 회사의 폐업이 아니라 지역 일자리의 붕괴이고, 지역경제의 연쇄 파탄"이라고 우려했다.또한 이들은 "그동안 홈플러스 노동자들이 요구한 것은 MBK의 먹튀와 청산이 아니라 홈플러스의 정상화였다"며 "그것은 노동자만 살자는 요구가 아니라 지역에서 함께 살아가는 입점업주, 협력업체, 지역 상인들까지 함께 살자는 요구였다"고 강조했다.그러면서 "정부와 여당이 앞서 정상화를 약속하고도 실행에 나서지 않고 있다"며 "5월 4일 회생 기한이 끝나면 홈플러스는 청산의 길로 밀려날 수 있다"고 경고했다.이들은 정부와 여당을 향해 ▲홈플러스 정상화 약속 즉각 이행 ▲유암코(UAMCO, 연합자산관리주식회사) 제3자 관리인 선임 또는 유암코 인수 추진의 회생 기한 만료 전 확약 ▲임금체불, 공급망 붕괴, 점포 축소, 고용불안에 대한 실질 대책 제시 ▲홈플러스 청산이 지역경제 파탄으로 이어지지 않도록 정부의 직접 개입 ▲투기자본 MBK에 대한 책임 추궁 등을 요구했다.그러면서 이들은 "우리는 4월 내내 지역 곳곳에서 홈플러스 정상화 요구를 분명히 제기하고, 점포 축소와 고용불안, 공급망 붕괴와 지역경제 위기의 실태를 알려 내며 정부와 여당이 더 이상 책임을 회피할 수 없도록 강력히 압박해 나갈 것"이라며 "4월 총력투쟁의 힘을 모아 5월 1일 노동절 청와대 앞에서 홈플러스 정상화를 위한 5·1 총력투쟁대회를 개최할 것"이라고 밝혔다.이날 여는 발언에 나선 서비스연맹 마트노조 대전세종충청본부 주재현 본부장은 "정부와 여당이 연말 정상화를 약속한 뒤, 3개월이 넘도록 구체적 조치를 내놓지 않고 있다"고 비판하면서 "임금체불과 물품 대금 미지급으로 매장 운영이 급격히 악화됐고, 천안 지역 두 개 홈플러스 점포 가운데 하나는 이미 문을 닫았으며, 제가 근무하는 점포도 4월 14일 폐점을 앞두고 있다"고 밝혔다.이어 "홈플러스를 살리기 위해서는 정부가 나서 신뢰를 회복하고, 유암코가 회생계획안에 실질적으로 참여할 수 있도록 해야 한다"고 주장했다.김율현 민주노총 대전지역본부장은 "지난 1년간 삭발, 단식, 노숙, 농성 등으로 버텨 온 노동자들이 다시 거리로 나올 수밖에 없는 이유는 정부와 여당의 약속이 지켜지지 않고 있기 때문"이라며 "홈플러스 청산은 수많은 노동자와 자영업자의 생존권, 지역 상권과 지역경제 전반에 직결된 사회 문제다. 정부의 책임 있는 개입이 반드시 필요하다"고 촉구했다.현장 노동자 발언에 나선 이향숙 마트노조 홈플러스지부 천안지회장은 천안점 폐점으로 인해 자신의 지회장 임기도 다하지 못한 채 회사를 떠나게 됐다고 말한 뒤 "장거리 전환 배치는 돌봄과 생계를 동시에 책임지는 노동자들에게 사실상 퇴사를 강요하는 것과 다름없다"며 "홈플러스 폐점은 단순한 기업 문제가 아니라 협력업체 노동자와 자영업자까지 흔드는 지역경제 문제이기에 정부가 적극 나서달라"고 호소했다.이날 기자회견 참가자들은 "정부는 홈플러스 정상화 약속 이행하라", "유암코 제3자 관리인 선임 약속 이행하라" 등의 구호를 외치며 정부와 여당의 조속한 결단을 촉구했다.