대전시교육청, 학생 폭언· 자녀 특혜 의혹에 '경고·경징계'... 사실상 면죄부

큰사진보기 ▲대전교육청 전경. ⓒ 대전교육청 관련사진보기

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자녀를 위한 '생활기록부 스펙 품앗이'와 학생들을 향한 '상습 폭언' 의혹으로 감사를 받아온 대전의 한 특성화고등학교 교사들이 사실상 '면죄부'에 가까운 가벼운 처분을 받은 것으로 확인됐다.대전시교육청 감사실은 최근 대전의 모 특성화고등학교에 감사 결과를 통보했다. <오마이뉴스> 취재를 종합하면, 시교육청은 비위 행위 당시 기간제 교사였던 A씨에게 행정처분인 '경고'를, 부장교사였던 B씨에게는 '경징계' 처분을 내린 것으로 알려졌다.A 교사는 수업 시간에 학생들을 수시로 불러내 지하 실습실 곰팡이 제거, 명패 제작 등 교육과 무관한 '단순 노무'를 시키고, 이를 거부하는 학생들에게 "쓰레기", "꽃뱀" 등 성희롱성 막말과 폭언을 일삼았다는 졸업생들의 증언이 잇따랐다.B 교사의 경우, 자신이 주도하는 학교 공식 외부 행사에 타 학교 재학생인 자신의 딸을 참여시켜 '생활기록부 스펙'을 관리해줬다는 의혹을 받았다. 이 과정에서 정작 혜택을 받아야 할 본교 재학생들이 배제되는 등 명백한 '이해충돌 방지법 위반' 및 '직권 남용' 정황이 제기된 바 있다.또 다른 논란은 해당 학교법인의 인사 행보다. 학교법인은 시교육청의 감사가 한창 진행 중이던 지난 3월 1일 자로 기간제였던 A 교사를 정교사로 신규 임용했다. B 교사 역시 같은 날짜로 교감 승진 발령을 받았다.교육계에서는 비위 의혹으로 조사를 받는 대상자가 감사 결과가 나오기도 전에 인사상 이익을 얻은 것을 두고 "전례를 찾기 힘든 특혜"라는 반응이다. 통상 중대 비위 의혹이 제기되면 사실관계가 명확해질 때까지 승진이나 임용을 유예하는 것이 일반적인 인사 상식이기 때문이다.대전시교육청이 내린 처분 수위를 두고 내부에서도 불만이 터져 나오고 있다. 학교 관계자 C씨는 "입시 공정성을 훼손하고 학생들에게 인격 모독적 폭언을 한 사안은 교육부 지침상 중징계 사안에 가깝다"며 "이런 중대 비위를 행정처분(경고)이나 경징계로 마무리한 것은 이해하기 어렵다"고 지적했다.실제로 징계양정(징계의 무게를 정함) 측면에서 볼 때, A 교사가 받은 '경고'는 인사기록상 징계로 분류되지 않는 단순 행정지도에 불과하다. B 교사가 받은 '경징계' 역시 이미 교감 승진이 확정된 상태에서 내려져, 실질적인 인사상 타격은 거의 없을 것으로 보인다.이에 대해 대전시교육청 감사실 관계자는 "제기된 의혹에 대해 충실히 조사했다"라며 "다만 A교사에 대한 일부 의혹의 경우 실체를 확인하기 어려웠다"고 말했다. 이어 "구체적인 징계 양정은 징계위원회에서 결정한 사안이라 답하기 어렵다"고 답했다.