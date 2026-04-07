이름 없이 쓰러져간 '병오홍주 의병' 120주년

큰사진보기 ▲홍주읍성 동문인 조양문(朝陽門) ⓒ 자료사진, 신영근 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이름모를 의병들의 넋이 잠든 홍주의사총 ⓒ 신영근 관련사진보기

을사늑약에 반발하며 전국적인 항일 의병의 도화선이 됐던 병오홍주 의병이 올해로 120주년을 맞았다.을사늑약은 1905년 대한제국의 외교권을 박탈하고, 한국의 내정을 장악하려는 목적으로 무력으로 불법 체결됐다.그러자 전국에서는 을사늑약 반대 운동을 비롯해 일본에 저항하는 지역 유생과 농민들을 중심으로 항일 의병 항쟁이 전개됐다.홍주(옛 홍성) 역시 1906년(병오년)에 전 이조참판 민종식을 중심으로 농민과 유생이 의병을 일으켜 5월 홍주성을 함락하고 일제를 몰아냈다.특히 홍주 의병은 홍주성 함락으로 일제의 간담을 서늘하게 하는 등 강력한 항일 투쟁을 보여주었으며, 이는 전국적인 항일 의병 봉기의 도화선이 됐다.이같은 항일 투쟁으로 일제를 몰아내고 승리한 이날 전투가 병오홍주 의병이며 올해로 120주년을 맞았다.하지만, 홍주성을 함락했던 의병들은 재탈환을 시도한 일제에 의해 일주일여 만에 큰 희생을 치르고 홍주성을 빼앗겼다.당시 희생된 이름 모를 의병들은 9백여 명으로 이들은 구백의총(九百義塚)이라는 이름으로 홍주의사총 창의사 사당에 위패가 모셔져 있다.홍성군은 매년 6월 1일에 순국 의사에 대한 추모제를 지내고 있다.특히, 충남도 기념물 제4호로 지정받았던 홍주의사총은 2001년 8월 17일 국가지정문화재로 지정받았다.이렇듯 전국적인 의병 봉기의 도화선이 됐던 병오홍주 의병 120주년을 맞아 홍성군은 다양한 기념행사를 준비하고 있다.홍주성역사관은 병오홍주 의병 120주년을 맞아 홍주 의병과 관련한 유물을 수집하고 있다.올해 1월부터 수집한 유물은 총 60건 120점(지역 근현대 자료 포함)으로 이 가운데 절반은 기증을 받았다.홍주성역사관에 따르면 이 가운데 가장 주목할 만한 자료는 무기류로, 1905년부터 1945년 제2차 세계대전 종전까지 일본 육군의 제식소총으로 사용된 38식 소총이다. 또, 19세기에 사용된 뇌관식 소총과 기병용 권총 등 총 3점도 있다.이외에도 홍주의병에 참여한 안병찬 선생과 복암 이설 선생의 편지와 상소문 6점이 있다.홍주성역사관에 따르면 그동안 자료가 없어 사상이나 연구에 어려움을 겪었던 안병찬 선생의 상소문 수집이다. 안병찬 선생은 다른 의병장들과 달리 문집이나 기록물이 없었는데 이번 수집으로 홍주의병과 관련한 역사 연구에 도움이 될 것으로 보고 있다.이에 대해 홍주성역사관 관계자는 7일 기자와 한 통화에서 "홍주의병과 관련해 수집된 자료를 바탕으로 병오홍주 의병 120주년을 기념하는 특별 기획전을 개최할 예정"이라면서 "특별 기획전은 오는 8월 시작해 12월 말까지 진행할 예정"이라고 말했다.그는 "병오홍주 의병 관련 강의도 지금까지 여러 차례 진행해 왔다"라며 "홍주의병과 관련한 유물 수집은 물론, 지역 역사와 문화를 체계적으로 보존하기 위한 유물 수집에도 노력할 것"이라고 밝혔다.홍성군은 홍주읍성 복원·정비 종합계획에 따라 오는 2032년까지 복원을 마칠 계획으로, 이를 통해 의병들의 항일투쟁과 우리 역사 바로 알기에 나서고 있다.한편, 정부는 지난 2010년 의병들의 희생과 의병 정신을 기리기 위해 매년 6월 1일을 법정기념일인 의병의 날로 제정했다.