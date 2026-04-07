'옷은 몸만 보호하면...' 엄마의 마음은 얼마나 아팠을까

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큰사진보기 ▲옷 택배 상자들 ⓒ 김희 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 글은 개인브런치에도 실립니다.

추운 겨울이 지나 계절이 바뀌면서 전국이 꽃소식을 전하느라 분주하다. 딸은 계절이 바뀌면 으레 옷장을 한번 뒤집어야 한다. 방이 좁아 침대 아래 넣어둔 봄여름 옷을 꺼내고 다시 세 계절이 지나고 입을 겨울옷을 넣어두는 작업이다.며칠 전(5일) 저녁, 판도라 상자가 열리듯 옷장 문이 열리고 옷가지들이 하나씩 나온다. 지난겨울 입지 않은 옷들이 내 눈에도 보이는데 그래도 딸은 옷이 없다고 한다. '살 때는 괜찮았는데 이건 팔이 너무 길어, 이건 살이 너무 쪄서 못 입어, 이건 보풀이 있으니 안 되겠네' 그렇게 하나씩 버릴 것으로 쌓이는 옷가지들을 보며 나는 딸의 풍족함을 생각하고, 딸은 계절이 바뀔 때 하는 통상적인 옷장 정리로 생각하니, 둘의 마음이 다르다.분류되며 층층이 쌓여가는 옷들을 보며 속으로 연신 아까운 마음이 든다. '저건 새 옷 같은데, 충분히 입겠구먼.' 입 밖으로 뱉지 못하고 혼자 삼키는 혼잣말 뒤로, 양말 구멍을 기워 신는 건 당연하고 늘 같은 옷만 입고가 남학생들에게 창피해했던 학창 시절, 새 교복을 입어보지 못했던 나의 과거가 생각났다.딸이 넷이었던 우리 집에서 옷은 한 사람의 것이 아니었다. 자매들의 초등학교 사진을 보면 소풍 때 입던 옷이 같다. 주인공은 매번 바뀌는데 입고 있는 옷은 늘 같다. 내가 입은 옷을 동생이 입고, 동생이 입었던 옷을 아래 동생이 입었기 때문이다. '이봐, 이 옷, 기억나? 그때 이거 입기 싫다고 엄마한테 투덜대다 한 대 맞았잖아. 결국 이 옷 입고 소풍 갔어.' 지금에야 꺼내놓고 웃으며 얘기하는 추억이지만 그 시절 옷 대물림은 선택의 여지 없는 일상이었다.자라면서 엄마가 입버릇처럼 하던 얘기를 지금도 생생히 기억한다. '옷은 몸을 보호하는 거라며, 옷이 그 사람을 잘 보이게 하는 게 아니라고.' 어린 마음에 그때는 참으로 그 말이 야속했다. 남들처럼 유행에 맞는 새 옷을 입고 학교에 가 뽐내고 싶었는데 엄마의 그 말은 그저 옷을 사주지 않는 변명으로만 들렸기 때문이다.하지만 나이 들어 내가 엄마가 되어보니 그건 형편이 어려워 새 옷을 사주지 못한 미안함에 아린 마음을 담아 자식들을 위로하는 말이었다는 걸, 그러면서 대물림하고 얻어 입은 옷이라도 남들 앞에서 기죽지 말라는 엄마의 진심이 숨어있음을 알게 됐다."엄마, 이 옷들 수거함에 넣으면 되지?" 하나씩 추가되는 옷들이 아까워 애써 태연한 척하며 내 몸에 대보지만 사이즈가 맞지 않다.잠시 뒤 바로 옆 동에 사는 동생이 현관문을 열고 들어오는 걸 보고 내가 환하게 웃었다. "엄마, 이모한테 말했구나. 내가 옷장 정리한다고." 옷장 정리 날짜를 예고한 딸의 일정을 미리 동생에게 일러두었다. 내놓는 옷들이 전부 수거함으로 들어가는 꼴은 볼 수 없었기 때문이다. 내 몸엔 맞지 않아도 체격이 비슷한 동생에게 나눔이 될 만한 옷들이 있을 걸 알고 일러두었는데 예상대로 오자마자 내놓은 옷들을 입었다가 벗었다가 한밤중 패션쇼는 계속되었다."언니, 나 완전 득템이다! 진작 좀 옷장 정리하지. 다음엔 계절 가기 전에 좀 해라." 한가득 챙긴 옷 가방을 들고 퇴장하는 동생의 뒷모습을 나는 흐뭇하게 바라봤다.어려웠던 시절 나와 동생에게 옷은 몸을 보호하는 의미였지만, 딸은 옷으로 자신을 표현하고 뽐내는 풍요의 시대를 살고 있다는 게, 빈곤을 겪고 자란 나로선 옷의 대물림이 없어도 되는 딸의 세월이 다행이라고 생각한다.계절이 바뀌듯 옷장의 옷들도 그렇게 들고 나기를 반복한다. 비워냈으니 현관 앞에는 다시 그 빈틈을 메꿀 택배 상자들이 도착했다. 내가 보기엔 구입하는 옷들이 다 비슷비슷해 보여도 딸은 한결같이 말한다. '이건 이렇게 맞춰 입을 때 필요하고, 같아 보여도 다 달라. 엄마는 디테일을 몰라.''조금만 덜 사고 좀 아끼지.' 목구멍까지 하고 싶은 말이 차오르지만, 마음을 고쳐먹는다. 내가 물려받고 얻어 입어 겪었던 서러움과 기워 신은 양말과 신발 사이에서 힘겨워했을 발가락의 아픔을 딸이 평생 모르고 살았으면 하는 게 내가 바라던 바 아니었나.비우고 덜어낸 틈새를 새롭게 채우는 딸의 소비를, 굳이 절약이라는 이유를 들어서 막고 싶지 않다. '그래 너의 세월은 입고 싶은 옷으로 풍성해서 참 다행이구나.' 내 눈에는 같은 색깔, 같은 옷이라도 깔맞춤 해 입고 나서는 딸의 발걸음이 가볍다면 그것으로 충분하다. 현관 앞에 도착한 택배 상자를 하나하나 풀어보며 기뻐할 걸 생각하며 딸의 방 앞에 차곡차곡 쌓아뒀다.옷은 몸을 보호하는 것이라던 나의 엄마와 달리, 나는 딸에게 이렇게 말하고 싶다. '그래, 너의 취향대로 마음껏 깔맞춤해 입고 화사한 옷차림만큼이나 당당하게 세상을 살라고.'