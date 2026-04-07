광주은행, 퇴직연금 수익률 은행권 전체 1위

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광주은행은 2025년 퇴직연금 디폴트옵션 상품의 연간 수익률 전체 부문에서 은행권 1위를 달성했다고 7일 밝혔다.금융감독원 통합연금포털 퇴직연금 비교공시 기준, 광주은행의 2025년 디폴트옵션 상품 연간 수익률은 적극투자형 16.84%, 중립투자형 13.34%, 안정투자형 10.66%, 안정형 2.33%를 기록했다.이는 시중은행을 포함한 전체 11개 은행권 퇴직연금 사업자 중 가장 높은 수준이다.'광주은행 디폴트옵션 중립투자형 포트폴리오 2호'와 '광주은행 디폴트옵션 안정투자형 포트폴리오 2호'는 각각 1년 수익률 17.47%, 6개월 수익률 9.32%를 기록해 전체 41개 퇴직연금 사업자 디폴트옵션 상품 중 1위를 차지했다.디폴트옵션(사전지정운용제도)은 퇴직연금 가입자가 별도의 운용 지시하지 않으면 사전에 정한 방법에 따라 적립금을 운용하는 제도로, 가입자의 장기 수익률 제고를 위해 2023년 7월부터 시행됐다.박성숙 광주은행 연금사업부장은 "앞으로도 전문적인 컨설팅과 적극적인 자산관리 지원을 통해 고객의 퇴직연금 자산이 안정적으로 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.