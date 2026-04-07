정청래·장동혁 만난 이 대통령 "대정부질문 받는 느낌인데..."

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에서 발언하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 정청래 대표, 이 대통령, 국민의힘 장동혁 대표. 2026.4.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"장동혁 대표님 말씀처럼 우리가 의견이 좀 다를 경우에는 사실 만나서 자주 얘기하는 게 좋습니다. 저는 언제나 가급적이면 터놓고 얘기하자. 뭐 다를 수도 있고 의견이 합치 안 될 수도 있죠. 최소한 오해는 많이 줄일 수 있기 때문에 자주 이렇게 만나 뵙고 싶다. 제가 빈말로 사진만 찍고 선전하려고 그런 건 아니고요."

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큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일 청와대에서 열린 여야정 민생경제 협의체 회담에 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표 등과 입장하고 있다. 2026.4.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 7일 청와대에서 여야정 민생경제 협의체 회담에 앞서 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 장동혁 대표의 손을 잡고 기념촬영을 하고 있다. 뒷줄은 왼쪽부터 강훈식 대통령비서실장, 김민석 국무총리, 홍익표 정무수석. 2026.4.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

이재명 대통령이 7일 청와대로 초청한 더불어민주당 정청래·국민의힘 장동혁 대표 발언을 모두 듣고 나서 한 말이다. 이날 자리는 중동 전쟁으로 인한 민생 경제 위기를 어떻게 극복할 것인지 논의하기 위해 '여·야·정 민생경제협의체 회담'이란 이름으로 마련됐다. 양당 대표만 아니라 민주당 한병도·국민의힘 송언석 원내대표와 김민석 국무총리도 함께 했다.장 대표는 이 자리에서 "진정한 협치가 되려면 상대방의 의견을 존중하고, 또 듣기 불편한 이야기도 들어야 한다고 생각한다"면서 최근 제출된 중동 전쟁 대응 관련 추가경정예산안과 부동산 및 대북 정책에 대한 국민의힘 입장을 설명했다.특히 "국민 70%에게 현금을 나누어주는 방식이라면, 오히려 물가와 환율에 악영향을 줄 것"이라며 추경안 핵심 내용 중 하나인 '고유가 피해지원금'에 대한 삭감 주장 등을 펼쳤다.이 대통령은 이에 "제가 꼭 대정부질문 받는 느낌인데 또 중요한 지적이기도 하다"라며 작금의 위기를 돌파하기 위한 소통과 통합의 필요성을 강조했다.그렇다고 '마냥 듣기만 하는' 소통은 아니었다. 이 대통령은 "많은 소통과 대화를 통해서 객관적 팩트들에 대해서는 최소한 확정을 하고 논쟁을 하는 게 좋겠다"면서 "(고유가 피해지원금을) 현찰 나눠주기라고 하는 것은 좀 과한 표현"이라고도 반박했다.이 대통령은 먼저 "(정부가) 최선을 다하고 있다는 말씀을 드린다. 야당에서도, 여당에서도 많이 배려해 주시기를 부탁드린다"라며 "마뜩잖다거나 부족한 부분도 많이 있을 텐데 제안을 해주시면 저희도 진지하게 함께 고민하도록 하겠다"고 밝혔다.이어 "지금처럼 어려운 시기, 특히 외부 요인에 의해서 우리 공동체가 위기에 처해 있을 때는 내부적 단합이 정말로 중요하다"면서도 "야당은 야당으로서 하실 역할을 잘해 주시는 게 또 중요하다고 생각한다. 지적할 것 지적하시고 부족한 것은 채워주시고 잘못된 것은 고쳐나가야 되겠다"고 말했다.추경안에 대해서는 "국회에서 여야가 충분히 토론하고 그 과정을 통해서 필요한 것들을 더 추가할 수도 있고 불필요하다고 판단되는 부분들은 삭감 조정될 수도 있는 것"이라고 했다.다만 이 대통령은 "이 점은 좀 제 의견을 말씀드리고 싶다"라며 '고유가 피해지원금'에 대한 본인의 생각을 밝혔다.이 대통령은 "유류값 급상승으로 인한 국민들의 어려움을 지원해 드리기 위해 소위 전쟁 피해지원금을 저희가 준비했다. 그런데 이걸 '현찰 나눠주기'라고 하는 건 좀 과한 표현이라는 생각이 든다"며 "우리가 볼 땐 지금 유류값 인상, 그로 인한 물가 상승이 워낙 커서 그로 인한 고통을 조금이라도 우리가 보전해 드려야 된다는 생각을 갖고 있다"고 말했다.또 "지금 편성된 예산 재원이 어디서 빚을 내거나 또는 다른 데서 억지로 만들거나 국민들에게 증세를 하거나 해서 만든 것이 아니다"며 "경제가 일정 부분 회복되면서 예상보다 더 늘어난 세수를 활용한 것인데 이 세수는 국민을 위해서 반드시 써야 되는 돈"이라고 강조했다.아울러 "재원의 한계 때문에 국민의 30%는 실질적으로 고통을 겪으면서도, 또 세금은 솔직히 더 많이 내면서도 지원받지 못하는 부분에 대해서 안타깝게 생각하고 죄송하게 생각한다"며 "(지금의 지원방식은) 정부의 의견이니깐 국회 차원에서 잘 논의해 주시면 좋겠다"고 덧붙였다.장 대표가 전쟁 추경에 맞지 않는 대표적인 사업으로 "중국인 관광객 짐 날라주는 사업 등에 들어가는 306억 원"을 거론한 것에 대해선 '팩트체크'를 주문했다. 참고로 정청래 대표는 이에 대해 "외국인들이 (한국에서) 구매한 상품을 공항까지 가져다준다 하면 물건을 더 많이 산다. 여기 투여한 예산보다 실제로 더 많은 물건을 (외국인이) 사면 더 이익"이라고 반박했다.이와 관련 이 대통령은 "관광진흥을 위한 예산인 것 같은데 설마 중국 사람만 지원할 리가 있겠나"라며 "중국 사람으로 (대상 한정) 돼 있으면 그거 (예산은) 삭감하시라"고 했다. 이어 "내가 보기엔 그럴 일은 없을 것 같다"며 "이것도 팩트에 관한 문제"라고 짚었다.한편 이 대통령은 "대한민국 헌법이 제정된 지 너무 많은 세월이 지나서 좀 안 맞는 옷처럼 돼 있는 상황"이라며 개헌에 대한 협조도 국민의힘 측에 당부했다.이에 대해 이 대통령은 "5.18 때마다 야당은 여당일 때도 5.18 정신을 헌법 전문에 게재하겠다고 말씀하셨던 것으로 기억한다"라며 "야당이 당시 했던 얘기 중 부마항쟁도 같이 (헌법 전문에) 넣자, 이렇게 말하셨는데 저는 타당하다고 생각한다"고 말했다.이어 "계엄을 남용할 수 없도록 하는 것은 누가 반대할까 싶다. 지방자치를 강화하는 것도 이견이 없는 부분이라서 순차적, 점진적 개헌이란 측면에서 좀 긍정적으로 수용해 주시면 어떨까 싶다"라며 "사실 국민의힘의 도움이 없으면 개헌이 불가능하다. 이건 한번 진지하게 긍정적으로 논의해 주십사 부탁을 드린다"고 밝혔다.