전국동시지방선거, 이제 '정당 공천'이라는 족쇄 풀 때다

큰사진보기 ▲6월3일 실시하는 제9회 지방선거를 앞두고 2일 부산 강서구 대저생태공원에서 부산시선거관리위원회가 '강서 낙동강 30리 벚꽃축제'와 협업해 투표 참여를 독려하는 홍보 캠페인을 벌이고 있다. 2026.4.2 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲한국유권자중앙회 이진용 대표가 국회에서 '지방선거 정당공천 금지' 정책 제안을 하고 있는 모습 ⓒ 이진용 관련사진보기

- 필자 소개

2019년 중앙선거관리위원회 승인을 받아 사단법인 한국유권자중앙회를 설립하여 이사장직을 맡아 투표참여와 공명선거 캠페인을 주도해 왔다. 특히 지난 2020년부터는 ▲지방선거의 후보자 정당공천 금지 ▲국회의원 3연임 초과금지 ▲국회의원의 국무위원 겸직 금지 ▲선출직 공직자가 임기 중 다른 선거에 출마할 경우 1년 전에 사퇴(국회의원->대통령, 시.도지사 등 출마 시 또는 시.도지사->대통령, 국회의원 출마 시) ▲정당보조금 정치후원금 유권자 바우처 도입 등 정치개혁 정책제안을 지속적으로 펼치고 있다.

- 중앙대학교 경영학사

- 경희대학교 미디어커뮤니케이션대학원 정치커뮤니케이션 석사 수료

- 전, 한국유권자중앙회 이사장

- 현, 한국유권자중앙회 상임대표

덧붙이는 글 | 글이 미흡하더라도 잘 봐주세요!

오는 2026년 6월 3일, 제9회 전국동시지방선거가 실시된다.풀뿌리 민주주의의 기수를 자처하는 후보들이 거리마다 넘쳐나지만, 정작 그들의 시선이 어디를 향하고 있는지를 보면 마음 한구석이 답답함을 금할 수 없다. 지역 유권자의 목소리에 귀를 기울이고 지역의 현안을 고민해야 할 후보들이 주민이 아닌, 공천권을 쥔 지역 국회의원이나 당협위원장의 그림자만 쫓고 있지는 않은지 하는 생각 때문이다.가장 심각한 문제는 특정 지역에서 특정 정당의 공천만 받으면 곧 당선으로 이어지는 '공천=당선'의 나쁜 관행이다. 이른바 '막대기만 꽂아도 당선된다'는 오만한 마음은 후보자들로 하여금 유권자가 아닌 공천권자에게만 충성하게 만든다.최근 여야를 막론하고 터져 나오는 '공천헌금' 의혹은 우리 지방자치의 현주소를 적나라하게 보여준다. 주민의 뜻을 헤아릴 필요가 없으니, 자연스레 공천권을 쥔 국회의원에게 '공천헌금'이라는 이름의 뒷돈을 바쳐서라도 당선 티켓을 사려는 매관매직(賣官賣職)의 행태를 보이는 것이다. 이러한 공천 비리 의혹은 이러한 구조적 모순이 낳은 필연적인 결과물이다.우리나라 지방자치제도는 1948년 11월 17일 법률 제8호로 지방행정에 관한 임시조치법이 공포되며 그 첫발을 뗐다. 이후 1995년 전국동시지방선거가 본격화된 지 올해로 31년을 맞았다. 강산이 세 번이나 변하는 세월 동안 제도는 외형적 성장을 거듭했지만, '정당 공천'이라는 낡은 틀은 여전히 지방자치의 성숙을 가로막는 결정적 걸림돌이 되고 있다. '지역위원장'이라는 중앙 정치의 대리인들이 지방을 장악하고 있는 한, 진정한 의미의 지방자치는 요원할 수밖에 없다.이제 지방자치제도의 완전한 완성을 위해 '지방선거 정당 공천 금지'는 반드시 넘어야 할 산이다. 물론 선거법을 개정할 수 있는 정당과 국회의원들이 공천권이라는 막강한 기득권을 내려놓기는 쉽지 않을 것이다. 그들은 '지역 토착 세력의 정치권 진출 방지'나 '정당 정치의 책임성'이라는 그럴싸한 명분을 내세워 공천권의 정당성을 강변할지 모른다.하지만 우리 유권자들의 수준은 결코 낮지 않다. 함량 미달의 토착 세력이 지역 정치를 망치도록 방치할 만큼 어리석지 않으며, 오히려 정당이라는 거대한 방패 뒤에 숨어 검증되지 않은 인물을 낙하산식으로 내려보내는 지금의 시스템이야말로 지역 발전을 저해하는 독소 조항일 것이다.중앙 정치의 논리에 예속된 지방정치는 결코 지역 주민의 삶을 바꿀 수 없다. 기초의원부터 단체장까지 국회의원의 '사병(私兵)'으로 전락하고, 공천이 '금권 선거'의 통로가 되는 구조에서는 풀뿌리 민주주의가 자라날 토양 자체가 형성되지 않는다. 공천권자의 눈치만 보지않고 오로지 주민의 선택으로만 평가받는 선거 문화를 정착시켜야 한다.2026년 6월, 지역의 진정한 목소리를 담아낼 수 있도록 이제는 정당 공천 금지를 위한 거대한 담론을 형성해야 할 때다. 지방자치의 주인은 정당 권력자가 아니라, 바로 그 땅을 딛고 살아가는 주민이기 때문이다.