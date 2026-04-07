경기 광주시, 산림 복지 종합계획 수립... 2035년까지 24개 사업 추진

큰사진보기 ▲경기 광주시는 전체 면적의 65.5%를 차지하는 산림자원을 기반으로 ‘2026년~2035년 광주형 산림 복지 종합계획’을 수립했다고 7일 밝혔다. ⓒ 광주시 관련사진보기

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경기 광주시는 전체 면적의 65.5%를 차지하는 산림자원을 기반으로 '2026년~2035년 광주형 산림 복지 종합계획'을 수립했다고 7일 밝혔다.이번 계획은 시민이 일상에서 누릴 수 있는 산림 복지 환경을 조성하고 관련 서비스 강화를 위한 시설 확충과 실행 전략을 담고 있다. 시는 '지속가능한 탄소중립 도시'를 목표로 설정하고 산림 복지와 목재 문화를 중심으로 4대 거점을 구축하며 총 24개 중점사업을 단계적으로 추진할 방침이다.우선 '산림휴양·치유 거점 조성'을 통해 퇴촌면 우산리 일원에 479억 원을 투입, 숙박과 체험·교육 기능을 갖춘 '너른골 자연휴양림(힐링타운)'을 2027년 6월까지 조성한다. 이와 함께 같은 지역에 110억 원 규모의 산림치유 교육원과 숲길 등을 포함한 '국립 치유의 숲' 유치를 추진해 치유 중심의 산림 복지 기반을 확충한다.'생활권 내 산림 복지 거점 조성'도 병행된다. 태화산 학술림 일대에는 무장애 나눔 길과 유아숲체험원을 조성해 접근성을 높이고 도심에는 50억 원 규모의 생활밀착형 지방 정원을 조성해 시민 건강 증진을 도모한다. 또한, 도시 열섬현상 완화와 대기질 개선을 위한 '청량 바람길 숲'도 조성할 계획이다.아울러, '목재 문화·교육 거점 조성' 전략에 따라 목현동 일원에는 455억 원을 투입해 국산 목재를 활용한 '탄소중립 목재 교육종합센터'를 2027년까지 조성한다. 이와 연계해 목재 문화 체험원과 산림수목원을 구축해 산림관광 거점으로 육성할 방침이다. 남한산성 일원에는 131억 원 규모의 친환경 목조전망대를 건립해 관광자원으로 활용할 계획이다.또한, '목재친화도시 거점 조성'도 추진된다. 송정동 일원에 50억 원을 투입해 목재 보행로를 조성하는 등 생활 공간 전반에 목재 활용을 확대한다. 이와 함께 다중이용시설 실내 목질화, 어린이 이용 시설 목조화, 국산 목재 활용 촉진 및 목재산업단지 조성 등을 통해 목재 수요 기반을 확충할 예정이다.시는 기존 기반시설 조성 중심 정책에서 벗어나 2027년 이후에는 거점 간 연계와 시설 운영 활성화 중심으로 정책 방향을 전환할 계획이다.방세환 시장은 "이번 종합계획을 통해 광주시는 관광 중심에서 치유 중심으로, 감상에서 교육으로 확장되는 산림 복지 도시로 도약할 것"이라며 "산림 복지 기반시설 확충을 통해 지역경제 활성화와 탄소중립 실현을 동시에 추진하겠다"고 말했다.