김경희, 화성특례시장 예비후보, 'AI 로봇 영어도서관' 공약 발표

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덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

김경희 화성특례시장 예비후보가 동탄중앙도서관과 남양도서관을 중심으로 'AI 체험형 영어도서관' 구축 공약을 발표했다.김경희 예비후보는 이미 시 직영으로 운영되는 도서관을 활용해 빠르게 실행 가능한 교육혁신을 추진하겠다며, 동탄과 서부권을 아우르는 양대 거점 체계를 통해 교육격차를 줄이고 사교육 부담을 낮추겠다"고 밝혔다.이번 공약은 도서관을 기반으로 한 오프라인 체험형 영어교육 모델로, 동탄의 대표 교육 인프라인 동탄중앙도서관과 남양도서관을 중심으로 추진될 예정이다.특히 김경희 예비후보는 시설 구축 이전 단계에서 시민 체험을 확대하기 위해 ▲주말 'AI 영어 체험 놀이터' 운영 ▲찾아가는 'AI 영어 동화 체험 버스' ▲지역 학부모 커뮤니티 초청 프로그램 등을 우선 추진하겠다고 밝혔다.도서관 내에는 AI 영어 튜터를 활용한 발음 및 회화 피드백 시스템, AI 캐릭터와 대화하는 인터랙티브 동화, AR·VR 기반 몰입형 체험존과 함께 영어 대화가 가능한 로봇을 도입하여 영어로 놀고 말하는 환경을 만들겠다"고 강조했다.또한 AI가 아이의 수준을 분석해 맞춤형 학습을 제공하고, 학부모에게는 학습 리포트와 상담 기능도 함께 제공하여 "이번 공약은 단순한 영어교육이 아니라, AI 기반 체험형 교육공간을 만들어서 영어로 놀고 말하는 환경을 만드는 것"이라고 밝혔다.한편, 김경희 예비후보는 도서관 일부 리모델링 또는 별도 공간 조성을 통해 '동탄 AI 키즈도서관(가칭)'을 구축하는 방안도 함께 제시했다.이번 정책은 동탄, 남양 시 직영 도서관에서 시범 도입한 뒤 "교육 수요가 높은 동탄지역은 정책 효과를 빠르게 확인할 수 있는 최적의 지역"이라며 "성공적인 모델을 만들어 화성 전역으로 확산하겠다"고 말했다.김경희 예비후보는 "화성특례시가 사교육에 의존하지 않아도 아이들이 영어를 경험할 수 있는 AI 기반 미래교육 도시를 반드시 실현하겠다"고 밝혔다.