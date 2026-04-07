서울 진보교육감 단일후보, 시민참여단 '1인1표'로만 1차결정

서울 민주진보교육감 단일후보가 일단 시민참여단이 던지는 '1인1표' 투표로 결정된다. 하지만 과반수 득표자가 없으면 1차 1, 2등 득표자를 대상으로 2차 결선투표를 벌이기로 했다. 이때는 여론조사 비율 30%를 반영해 최종 단일화 후보를 추대한다. (관련 기사: "4월 23일 단일화"... 서울진보교육감 후보 6명 전격 합의
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7일, 서울 민주진보교육감후보 단일화 추진위는 "지난 6일 오후 5시에 개최한 8차 대표자 회의에서 후보자 6명의 협의 내용을 바탕으로 최종 일정과 경선 방법을 확정했다"라고 밝혔다.
추진위 경선에 참여한 후보는 강민정 전 노무현대통령직속 민주평화통일자문회의 자문위원, 강신만 전 대통령직속 국가교육회의 지역사회특별위원, 김현철 전 조희연 2기 서울시교육청 대변인, 이을재 전 전국교직원노동조합 부위원장, 정근식 현 서울시교육감, 한만중 노무현대통령직인수위 자문위원(교육 분야)이다.
경선 방법을 보면 1차 투표에서 시민참여단 투표 결과 100%를 반영해 당선자를 뽑는다. 여론조사는 반영하지 않기로 했다. 8차 대표자회의에서 표결 결과 여론조사 반영 찬반이 16표 대 36표(기권 8표)로 나왔기 때문이다. 이 투표에서 50% 이상의 득표자가 나오면 당선자를 확정한다.
하지만 1차 투표에서 50% 이상 득표자가 없으면 최종 1, 2등을 대상으로 2차 결선투표를 벌인다. 이 결선투표에는 시민참여단 투표와 여론조사 결과를 각각 70%, 30%씩 반영한다.
일부 후보자들이 요구한 특정 후보에 대한 가점과 감점제는 도입하지 않기로 했다.
추진위는 이달 12일까지 시민참여단 모집을 마감하고, 오는 17~18일 이틀에 걸쳐 1차 시민참여단 투표를 벌인다. 이때 과반수 득표자가 있으면 18일 오후 7시쯤에 당선자를 확정, 발표한다. 2차 경선이 진행될 경우, 22~23일 이틀간 결선투표를 벌인다. 당선자는 23일 밤 7시쯤에 발표할 것으로 보인다.
6일 현재 시민참여단 1만 5500명...오는 11~12일 합동토론회 방송
추진위에 따르면 시민참여단에 가입한 인원은 지난 6일 오후 4시 현재 1만 5500여 명이다. 이 가운데 청소년은 700여 명이다. 추진위 관계자는 "시민참여단이 하루에 1000여 명씩 꾸준히 늘어나고 있어 최종 2만 명 중반은 될 것"이라고 내다봤다.
한편, 6명의 후보자가 모두 참여하는 1, 2차 합동 정책토론회가 오는 11일과 12일 각각 녹화 방송될 예정이다.