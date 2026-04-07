강병덕 "반려동물도 시민"… 하남 '펫복지 도시' 전환 공약 발표

큰사진보기 ▲강병덕 하남시장 예비후보가 반려동물과 공존하는 도시를 만들겠다며 ‘반려동물 친화도시’ 조성 공약을 내놨다. ⓒ 강병덕 캠프 관련사진보기

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강병덕 하남시장 예비후보가 반려동물과 공존하는 도시를 만들겠다며 '반려동물 친화도시' 조성 공약을 내놨다. 단순 보호를 넘어 돌봄·교육·문화까지 아우르는 생활밀착형 정책을 통해 하남을 '펫복지 도시'로 전환하겠다는 구상이다.강 예비후보는 6일 반려동물 정책 공약을 발표하며 "반려동물은 더 이상 선택이 아닌 가족의 일원"이라며 "보호자와 반려동물이 함께 안심하고 살아갈 수 있는 도시 환경을 구축하겠다"고 밝혔다.이번 공약의 핵심은 '반려동물 복지 지원센터' 설립이다. 해당 센터는 유기동물 보호 기능을 넘어 ▲안락사 위기 동물 구조 및 입양 연계 ▲반려문화 교육 ▲동물 인수제 운영 ▲취약계층 의료비 지원 등 공공 중심의 종합 복지 기능을 수행하는 거점 역할을 하게 된다. 반려동물과 보호자를 동시에 지원하는 통합 인프라로 설계됐다는 점이 특징이다.강 예비후보는 반려동물 돌봄 공백 문제 해소에도 초점을 맞췄다. 출장이나 여행 등으로 반려동물을 맡길 곳이 없는 시민들의 불편을 고려해 '반려동물 단기 돌봄 서비스'를 도입하겠다는 계획이다. 공공 기반 돌봄을 통해 민간 시설 이용 부담을 줄이고, 사각지대를 해소하겠다는 취지다.야외 활동 환경 개선을 위한 공약도 포함됐다. 주요 산책로에는 기상 악화 시 대피할 수 있는 '반려동물 안심 소나기 쉼터'를 조성하고, 배변 봉투와 물티슈, 임시 목줄 등이 포함된 '에티켓 키트'를 상시 비치하는 방안이 제시됐다. 반려인과 비반려인이 함께 이용하는 공간에서 갈등을 줄이고, 성숙한 반려문화 정착을 유도하겠다는 접근이다.강 예비후보는 "반려동물 정책은 복지를 넘어 시민 일상의 질과 직결된 문제"라며 "시민 의견을 반영한 생활밀착형 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.