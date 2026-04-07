청와대 "중동 전쟁 2차 추경? 너무 앞서갔다"

큰사진보기 ▲강훈식 비서실장이 7일 청와대에서 열린 중동상황 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 오른쪽은 김용범 정책실장. 2026.4.7 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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청와대가 중동 전쟁 장기화로 인해 정치권 안팎에서 제기되고 있는 2차 추가경정예산안 편성 가능성에 대해 "너무 앞서간 것 같다"고 밝혔다.김용범 청와대 정책실장은 7일 오전 중동 상황 관련 현안 브리핑에서 관련 질문을 받고 일단 이번에 26조 원 정도 내외로 돼 있는 추경을 신속하고 심의하고 집행하는 것이 목표"라며 이러한 입장을 밝혔다.또 "(중동 전쟁 여파 관련) '직접 충격 3개월'과 '간접 충격 6개월' 정도로 일단 상정하고 이번에 추경을 편성한 것"이라며 "(최고가격제 지속 여부 등의) 이후 상황은 현 추경을 충실히 집행한 후 고려할 문제"라고 답했다.2차 추경만 아니라 국회 심의 과정에서 추경 규모를 증액하는 데 대해서도 선을 그었다.김 실장은 관련 질문에 "(추경은) 지금 정부가 제출한 안과 크게 변화가 없는 선에서 신속하게 심의가 됐으면 좋겠다고 생각한다"라며 "규모 자체가 그렇게 작지 않다. 여당에서는 5대 지원 사항을 중심으로 증액한다고 하는데 그 안에서 일부 조정되고 큰 틀에서는 정부안의 범위 내에서 논의가 이뤄지길 기대한다"고 말했다.강훈식 대통령 비서실장도 "이번 추경 중 1조 원 정도는 국채를 갚는 걸로 돼 있다. 정부로서는 (빚을) 갚아나가는 1조 원이 포함된 예산안인 것"이라며 "(규모를) 더 늘리는 것에 대해서도 경계한다. 가급적 이 안에서 합의를 도출하고 여야 의견을 반영했으면 한다"고 말했다.한편, 김 실장은 '추경에 따른 물가상승 우려는 없냐'는 취지의 질문에는 "(중동 전쟁에 따른) 유가나 화학제품 비중을 감안할 때 (물가상승은) 불가피하다. 오를 것으로 예상하고 있다"라면서 "당연히 최고가격제나 여러 방법을 통해서 상승을 억제하려고 노력할 것"이라고 답했다.