청와대 "중동 전쟁 2차 추경? 너무 앞서갔다"

청와대가 중동 전쟁 장기화로 인해 정치권 안팎에서 제기되고 있는 2차 추가경정예산안 편성 가능성에 대해 "너무 앞서간 것 같다"고 밝혔다.
김용범 청와대 정책실장은 7일 오전 중동 상황 관련 현안 브리핑에서 관련 질문을 받고 일단 이번에 26조 원 정도 내외로 돼 있는 추경을 신속하고 심의하고 집행하는 것이 목표"라며 이러한 입장을 밝혔다.
또 "(중동 전쟁 여파 관련) '직접 충격 3개월'과 '간접 충격 6개월' 정도로 일단 상정하고 이번에 추경을 편성한 것"이라며 "(최고가격제 지속 여부 등의) 이후 상황은 현 추경을 충실히 집행한 후 고려할 문제"라고 답했다.
2차 추경만 아니라 국회 심의 과정에서 추경 규모를 증액하는 데 대해서도 선을 그었다.
김 실장은 관련 질문에 "(추경은) 지금 정부가 제출한 안과 크게 변화가 없는 선에서 신속하게 심의가 됐으면 좋겠다고 생각한다"라며 "규모 자체가 그렇게 작지 않다. 여당에서는 5대 지원 사항을 중심으로 증액한다고 하는데 그 안에서 일부 조정되고 큰 틀에서는 정부안의 범위 내에서 논의가 이뤄지길 기대한다"고 말했다.
강훈식 대통령 비서실장도 "이번 추경 중 1조 원 정도는 국채를 갚는 걸로 돼 있다. 정부로서는 (빚을) 갚아나가는 1조 원이 포함된 예산안인 것"이라며 "(규모를) 더 늘리는 것에 대해서도 경계한다. 가급적 이 안에서 합의를 도출하고 여야 의견을 반영했으면 한다"고 말했다.
한편, 김 실장은 '추경에 따른 물가상승 우려는 없냐'는 취지의 질문에는 "(중동 전쟁에 따른) 유가나 화학제품 비중을 감안할 때 (물가상승은) 불가피하다. 오를 것으로 예상하고 있다"라면서 "당연히 최고가격제나 여러 방법을 통해서 상승을 억제하려고 노력할 것"이라고 답했다.