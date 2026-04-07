권칠승 "국힘 자중지란 속 이재명 정부와 호흡 맞출 김부겸 지지세 확산"

큰사진보기 ▲권칠승 더불어민주당 의원은 7일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 김부겸 대구시장 후보 캠프 공동선대위원장으로서의 각오와 대구 현지 민심의 변화를 생생하게 전했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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권칠승 더불어민주당 의원은 7일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 김부겸 대구시장 후보 캠프 공동선대위원장으로서의 각오와 대구 현지 민심의 변화를 생생하게 전했다.김 후보의 중·고등학교 직속 후배이자 문재인 정부 시절 국무위원을 함께 지낸 인연이 있는 권 의원은 "김 후보가 직접 '와서 좀 해라'며 부르셨는데, 대구라는 거대한 벽에 다시 도전하는 선배의 투혼을 외면할 수 없었다"고 전했다.그는 이번 선거가 김 후보 개인의 영달이 아닌, 대구의 30년 경제 침체를 끊어내기 위한 마지막 헌신이라고 강조했다. 특히 전국 최하위 수준인 대구의 1인당 지역내총생산(GRDP)을 언급하며, "이를 반전시킬 중량감 있는 후보는 김부겸뿐"이라고 목소리를 높였다.권 의원이 진단한 대구 민심은 과거와 사뭇 달랐다. 그는 "전통적인 지지층 사이에서도 국민의힘의 자중지란에 대한 실망감이 극에 달해 있다"며, "말도 안 되는 이유로 싸우는 야당(국민의힘)보다, 이재명 정부와 손발을 맞춰 실질적인 예산과 사업을 끌어올 여당 후보를 밀어주자는 '실속론'이 확산 중"이라고 분석했다.특히 그는 홍준표 전 대구시장의 지지 의사를 언급하며 "오죽하면 홍 전 시장이 그런 이야기를 했겠느냐"며 "대구 시민들이 이제는 누가 대구를 대표하는 인물인지, 누가 부지런하고 겸손하게 일할 행정가인지를 냉정하게 판단하기 시작했다"고 강조했다.최근 국회 행정안전위원장으로 선출된 권 의원은 "고향의 문제인 만큼 국가 균형 발전 차원에서 더 세밀하게 살피겠다"고 덧붙였다.그는 "대구 선거는 영남권 전체는 물론 수도권 선거에도 큰 영향을 주는 바로미터"라며 "김부겸 후보가 대구의 자존심을 세우고 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 후보다"라고 거듭 강조했다.한편, 권 의원은 '쌍방울 대북송금 사건' 진술 회유 의혹과 관련해 "박 상용검사 개인이 아닌 위선의 지시와 국정원의 협조 없이는 불가능한 '초대형 국정농단 사건'"이라며 종합특검을 통해서 수사 조작을 설계하고 명령한 배후가 곧 드러날 것이라고 밝혔다.