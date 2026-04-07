박주민 "서울 탈환 위해선 10일간의 '끝장 검증' 결선 필수"

큰사진보기 ▲더불어민주당 서울시장 예비후보 박주민 의원은 7일 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 본경선 투표 독려와 함께 '결선 투표'의 중요성을 강조했다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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더불어민주당 서울시장 예비후보 박주민 의원은 경선 본투표 첫날인 7일 결선 투표의 필요성과 본선 경쟁력을 강조했다. 그는 이날 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 이번 경선이 단순한 후보 선출을 넘어 오세훈 서울시장에 맞설 '강력한 갑옷'을 입는 과정이 되어야 한다고 강조했다.박 후보는 경선 투표 독려와 함께 '결선 투표'의 중요성을 전면에 내세웠다. 그는 "결선까지 가는 10일은 정책과 자질을 철저히 검증하고, 본선에서 겪을 수 있는 공격에 대해 미리 예방주사를 맞는 소중한 시간"이라며 "더 준비된 후보, 안정적으로 서울을 탈환할 수 있는 후보를 만들기 위해 결선이 반드시 만들어져야 한다"고 당원과 시민들에게 호소했다.이어 "저는 13번의 대형 공약과 주 2회의 '소확행' 공약을 발표했지만, 아직 다 보여드리지 못한 정책이 많다"며 "토론 횟수가 많을수록 후보의 도덕성과 준비 정도가 명확히 드러나 본선 경쟁력이 강화될 것"이라고 목소리를 높였다.행정 경험 유무를 강조하는 정원오 예비후보의 전략에 대해 박 의원은 "이재명 대통령이 강조하듯 행정과 입법은 모두 '정치'의 영역이며, 핵심은 갈등을 조정하고 새로운 길을 만드는 '앞 단'을 푸는 능력"이라고 정의했다.그는 의료 개혁 3법 완수, 상법 개정, 연금 개혁 과정에서의 갈등 조정 경험을 언급하며 "수십 년간 풀리지 않던 복잡한 이해관계를 풀어낸 경험이 이재명 대통령의 국정 철학과 궤를 같이한다"고 강조했다. 그러면서 "이미 수년간 이재명 대통령과 호흡을 맞춰온 준비된 시장 후보"라며 정책적 선명성을 부각했다.그는 전날 정 예비후보 측이 여론조사 가공 홍보물을 유포했다고 지적한 것과 관련, "여론조사 수치를 임의로 재환산해 과반을 넘는 것처럼 표현한 것은 공직선거법 위반 소지가 있는 심각한 사안"이라며 "(정 예비후보 캠프 측이) 조선일보의 과거 보도 사례를 든 해명은 부적절하다. 조선일보는 후보가 아니지 않느냐"고 꼬집었다. 그러면서 "이 문제에 대해 당의 판단을 기다리고 있다"고 덧붙였다.또한 그는 오세훈 시장의 '한강 버스' 정책을 "수요 기반이 미흡하고 안전 우려가 있는 전시 행정"이라고 비판했다. 그는 "서울시장이 되면 한강 버스 백지화를 선언하겠다"며 "해당 예산을 지하철 9호선 증량 등 시민 체감이 높은 대중교통 인프라 개선에 사용하겠다"고 강조했다.*자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.