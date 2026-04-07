전현희 "이재명의 기본사회, 서울에서 완성할 것"

큰사진보기 ▲더불어민주당 서울시장 본경선 투표가 시작된 7일 전현희 의원은 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 본선 경쟁력과 주요 공약을 상세히 밝혔다. ⓒ 오마이TV 관련사진보기

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더불어민주당 서울시장 본경선 투표가 시작된 7일 전현희 의원은 오마이TV <박정호의 핫스팟>에 출연해 본선 경쟁력과 주요 공약을 상세히 밝혔다. 전 후보는 이번 지방선거를 "내란의 확실한 청산과 이재명 정부의 성공을 위한 전장"으로 규정하며 서울 승리를 이끌 적임자임을 자처했다.전 의원 "이재명 대통령의 국정 철학인 '기본사회'를 서울에서 구현하겠다"며 특히 주거 문제 해결을 위한 '기본주택' 공약을 핵심으로 꼽았다.그는 서울 내 약 6만 가구 규모의 노후 공공 임대주택을 고밀도 재건축하여 약 20만 호의 주택을 추가 공급하겠다는 구상을 밝혔다. 그는 "토지는 공공이 소유하고 건물만 분양하는 '토지임대부' 방식을 도입하면 30평대 아파트를 3억 원대에 공급할 수 있다"고 설명했다. 이어 싱가포르의 '피나클 앳 덕스턴' 모델과 과거 강남 지역의 성공 사례를 언급하며, "윤석열 정권과 싸워 이긴 뚝심과 카르텔을 혁파하는 추진력으로 반드시 실현하겠다"고 강조했다.주거 외에도 '기본 돌봄', '기본 교통', '기본 통신' 등 시민의 헌법적 기본권을 보장하는 정책을 통해 민생 현안을 해결하겠다는 의지도 밝혔다.전 의원은 자신의 최대 강점으로 '강남 승리 경험'을 내세웠다. 그는 "민주당 최초이자 유일한 강남구 국회의원 당선자로서 여전히 강남 지역에서 높은 지지와 경쟁력을 보유하고 있다"며 서울시장 선거의 승부처인 강남 3구에서 표차를 줄이고 승리할 수 있는 유일한 후보임을 강조했다.이어 오세훈 서울시장에 대해서는 날 선 비판을 쏟아냈다. 전 의원은 한강버스와 관련, "애초 대중교통 수단으로 홍보하다가 효용성 문제가 제기되자 관광용이라고 말을 바꾸는 비겁한 행태를 보이고 있다"고 오 시장을 겨냥한 뒤, "안전마저 우려되는 한강 버스 정책은 즉각 폐기되어야 한다"고 주장했다.또한 그는 강북 지역의 교통 격차와 주택 공급 부진을 지적하며 "시민의 혈세를 자신의 치적을 빛내는 데만 사용하는 '겉멋 행정'을 멈추고 민생 중심의 행정으로 돌아가야 한다"고 비판했다.그는 정원오 예비후보 측이 일부 여론조사 수치를 가공하여 유포했다는 의혹이 제기된 것과 관련, "본선에 올라가서 만약에 불의타를 당하면 민주 진영 전체에 치명타를 줄 수 있기 때문에 당에서 확인해야 한다"며 "어느 후보의 주장이 맞는지 검증을 해보고 그 다음에 여러 가지 절차를 진행하는 게 맞다"고 밝혔다.한편, 전 의원은 최근 녹취가 공개되면서 논란이 커진 박상용 검사의 '진술 회유 및 형량거래' 의혹에 대해서도 강한 어조로 비판했다. 그는 "이재명 대표를 죽이려는 정치 검찰의 사법적 살인 시도가 확인된 것"이라며, 국정조사를 넘어 특검을 통한 진상 규명과 배후 세력 처벌을 촉구했다.* 자세한 인터뷰 내용은 오마이TV 유튜브에서 확인할 수 있습니다.