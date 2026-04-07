이연희 충남도의원, 재선 도전 선언

▲이연희 도의원 "재선은 연장이 아닌 더 큰 책임" 이연희 충남도의원이 7일 재선 도전을 공식 선언했다. 방관식 관련영상보기

큰사진보기 ▲지지자, 당원들과 기념촬영을 하고 있는 이연희 도의원. ⓒ 방관식 관련사진보기

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이연희 충남도의원(서산3·국민의힘)이 7일 재선 도전을 공식 선언했다.서산시청 브리핑룸에서 기자회견을 연 이 도의원은 "재선은 연장이 아닌 더 큰 책임"이라며 출마의 변을 밝혔다.이 도의원은 지난 4년간의 의정활동 성과를 바탕으로 서산의 새로운 변화를 완성하겠다는 포부를 밝혔다. 이어 지난 임기 동안 '현장에서 답을 찾는 도의원'이라는 신념으로 농수산해양분야 예산 확보와 지역 기반시설 개선 등 주민 생활 밀착형 사업에 주력해 왔음을 강조했다.이 의원은 "현재 우리는 고령화, 인구 감소, 청년 유출이라는 중대한 전환의 시기를 맞고 있다"며 "이제는 단순한 유지가 아닌 미래를 설계하는 정치가 필요하다"고 역설했다.이 도의원은 '서산의 미래를 책임질 5대 핵심 공약'으로 ▲ 고령화 시대 '마을 통합돌봄센터' 구축 ▲ 청년이 돌아오는 '서산형 일자리 생태계' 조성 ▲ 동문·수석 생활권 정주환경 혁신 ▲ 음암·운산·해미·고북 '균형발전 프로젝트' ▲ '서산 미래 100년 설계' 기반 구축을 제시했다.이연희 도의원은 "정치는 말이 아니라 결과로 증명해야 한다. 더 낮은 자세와 더 강한 실행력으로 동문·수석동에서 시작된 변화를 읍면 지역까지 이어 서산의 발전을 완성하겠다"며 "시민 여러분의 선택이 서산의 미래를 결정한다. 다시 한번 기회를 주신다면 반드시 결과로 보답하겠다"고 약속했다.