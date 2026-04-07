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26.04.07 11:38최종 업데이트 26.04.07 11:39

이연희 충남도의원, 재선 도전 선언

'더 큰 책임' 강조하며 5대 핵심 공약 발표

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이연희 도의원 "재선은 연장이 아닌 더 큰 책임" 이연희 충남도의원이 7일 재선 도전을 공식 선언했다. 방관식

이연희 충남도의원(서산3·국민의힘)이 7일 재선 도전을 공식 선언했다.

서산시청 브리핑룸에서 기자회견을 연 이 도의원은 "재선은 연장이 아닌 더 큰 책임"이라며 출마의 변을 밝혔다.

이 도의원은 지난 4년간의 의정활동 성과를 바탕으로 서산의 새로운 변화를 완성하겠다는 포부를 밝혔다. 이어 지난 임기 동안 '현장에서 답을 찾는 도의원'이라는 신념으로 농수산해양분야 예산 확보와 지역 기반시설 개선 등 주민 생활 밀착형 사업에 주력해 왔음을 강조했다.

지지자, 당원들과 기념촬영을 하고 있는 이연희 도의원.
지지자, 당원들과 기념촬영을 하고 있는 이연희 도의원. ⓒ 방관식

이 의원은 "현재 우리는 고령화, 인구 감소, 청년 유출이라는 중대한 전환의 시기를 맞고 있다"며 "이제는 단순한 유지가 아닌 미래를 설계하는 정치가 필요하다"고 역설했다.

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이 도의원은 '서산의 미래를 책임질 5대 핵심 공약'으로 ▲ 고령화 시대 '마을 통합돌봄센터' 구축 ▲ 청년이 돌아오는 '서산형 일자리 생태계' 조성 ▲ 동문·수석 생활권 정주환경 혁신 ▲ 음암·운산·해미·고북 '균형발전 프로젝트' ▲ '서산 미래 100년 설계' 기반 구축을 제시했다.

이연희 도의원은 "정치는 말이 아니라 결과로 증명해야 한다. 더 낮은 자세와 더 강한 실행력으로 동문·수석동에서 시작된 변화를 읍면 지역까지 이어 서산의 발전을 완성하겠다"며 "시민 여러분의 선택이 서산의 미래를 결정한다. 다시 한번 기회를 주신다면 반드시 결과로 보답하겠다"고 약속했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#이연희충남도의원#재선도전#책임

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