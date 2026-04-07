특검, 이종호 증거인멸교사 무죄에 항소... "황당한 범행지침 제공"

큰사진보기 ▲김건희(왼쪽)와 이종호 전 블랙펄인베스트 대표. 김건희는 지난해 8월 12일, 이종호는 지난해 8월 5일 영장실질심사에 출석하는 모습이다. ⓒ 사진공동취재단, 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲채상병 순직 사건 외압·은폐 의혹을 수사해온 이명현 순직해병 특별검사가 지난해 11월 28일 서울 서초구 특검 사무실에서 최종 수사 결과를 발표하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

채해병특검(특별검사 이명현)이 김건희씨 계좌관리인으로 알려진 이종호 전 블랙펄인베스트 대표의 증거인멸교사 1심 무죄 선고에 항소했다.특검은 7일 오전 "이번 판결이 법과 상식의 괴리를 심화시키고 법치주의를 훼손하는 선례로 굳어지는 것을 막기 위하여 항소하여 다툴 예정"이라고 밝혔다.앞서 서울중앙지방법원 형사합의26부(재판장 이현경 부장판사)는 지난 2일 증거인멸교사 혐의를 받는 이종호 전 대표에게 무죄를 선고했다. 다만, 이 전 대표 지시를 받고 그의 휴대전화를 파손·폐기한 차아무개에 대해서는 증거인멸 유죄를 인정해 벌금 300만 원을 선고했다.두 사람의 구체적인 혐의는 지난해 7월 15일 서울 서초구 잠원한강공원에서 이 전 대표가 먼저 휴대전화를 땅바닥에 던졌고, 차씨는 이 전 대표 지시에 따라 휴대전화를 발로 짓밟은 뒤 한강공원 휴지통에 폐기했다는 것이다. 이 과정에서 이 전 대표도 직접 발로 휴대전화를 밟았다.재판부가 판시한 무죄 선고 이유는 "자신의 이익을 위해 휴대전화를 파기한 걸로 볼 수 있으므로 증거인멸 행위로 처벌할 수 없다"는 것이다. 형법 155조 1항에 따르면, '타인'의 형사사건에 관한 증거를 인멸할 때만 처벌 대상이 된다.특검은 1심 판단을 정면 반박했다. 특검은 "현행법상 자기의 증거를 스스로 없애는 행위는 증거인멸죄가 성립하지 않지만, 타인에게 시킨 '교사' 행위는 증거인멸교사죄가 성립한다는 것이 대법원 판례"라고 강조했다.특검은 "1심 재판부는 이종호가 단순히 지시한 것을 넘어 차아무개와 함께 직접 휴대전화를 발로 밟아 부수기까지 하였다는 이유로 교사가 아닌 증거인멸의 '공동정범'이 성립한다고 보았으나 이 같은 논리가 확정된다면, 앞으로 증거를 인멸하려는 자들에게는 '누군가에게 시키기만 하면 교사죄가 되지만, 직접 손을 보태면 오히려 무죄가 된다'는 황당한 범행의 지침을 제공하는 결과가 된다"고 비판했다.그러면서 "이는 국민의 보편적 상식으로는 도저히 납득하기 어려운 것"이라며 "법 기술을 앞세운 면죄부에 불과하다"고 꼬집었다. "상급심을 통해 법의 엄중함을 확인할 것"이라며 "어떠한 편법으로도 진실은 가릴 수 없다는 확고한 의지로 실체적 진실과 그에 합당한 처벌이 이루어지도록 최선을 다하겠다"고 강조했다.