'어닝서프라이즈' 삼성전자, 세계1위 '엔비디아'와 어깨 나란히 할까

큰사진보기 ▲삼성전자가 미국 실리콘벨리 세네제이에서 열린 엔비디아 GTC에 참가해 차세대 HBM4E 기술력과 메모리 토털 솔루션 등을 공개했다. ⓒ 삼성전자 관련사진보기

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삼성전자가 올해 1분기 매출 133조 원(잠정)을 기록하며 국내 기업 역사상 최대 분기 실적을 다시 썼다. 영업으로 벌어들인 돈 만해도 57조 원을 넘을 것으로 예상됐다.7일 삼성전자가 발표한 '2026년 1분기 연결 기준 잠정 실적'에 따르면 매출은 133조 원, 영업이익은 57조 2000억 원으로 집계됐다. 이는 시장에서 예상했던 매출 약 119조 원, 영업이익 약 40조 원을 각각 10%와 40% 이상 웃도는 '어닝 서프라이즈'다.실적 성장세는 직전 분기와 비교해 더욱 두드러진다. 매출은 전분기(93조 8400억 원) 대비 41.73% 증가했고 영업이익은 앞서 20조 700억 원에서 185% 폭증했다. 지난 분기 이미 사상 최고치를 경신했는데 불과 한 분기 만에 영업이익 규모를 두 배 가까이 키우며 성장 속도를 높였다.전년 동기(2025년 1분기)와 비교하면 격차는 더욱 벌어진다. 매출은 68.06%, 영업이익은 무려 755.01% 급증했다. 이번 분기 영업이익은 반도체 초호황기였던 2018년 연간 영업이익(58조 9000억 원)에 육박하는 수준으로, 단일 분기 기준으로는 비교 대상을 찾기 힘든 기록이다.시장에서는 반도체(DS) 부문이 50조 원 이상의 영업이익을 거두며 전체 성장을 이끌었다고 보고 있다. 특히 인공지능(AI) 열풍으로 수요가 넘쳐나는 고대역폭메모리(HBM)와 범용 D램, 저장장치(낸드플래시) 값이 크게 오른 게 이익을 키웠다는 평가다. 실제 업계에서는 지난 1분기 범용 D램, 낸드플래시 가격이 지난 분기보다 90% 가까이 상승한 것으로 파악하고 있다.삼성전자가 지난 2월 세계 최초로 고대역폭메모리(HBM4)를 양산 출하하며 그동안 SK하이닉스에 다소 밀렸던 AI 메모리 주도권을 되찾아온 점도 한 몫했다. 게다가 2026년 하반기에는 HBM4E(7세대) 샘플도 출하할 예정이다. 삼성전자가 과거 PC·모바일 중심의 범용 D램 사이클에서 벗어나, AI 서버 중심의 고수익 구조로 체질을 개선한 셈이다. 아울러 수출 비중이 큰 반도체 산업에서 최근 급등한 환율(원화 약세) 역시 이익의 '지렛대' 역할을 했다.기대를 뛰어넘는 성적표에 증권가도 목표주가를 수정하고 있다. 한국투자증권은 지난 6일 최근 6개월 내 주요 증권사 중 가장 높은 33만 원의 목표가를 제시했다. 전체 증권사 평균 목표가는 25만 7680원까지 올라섰다. 앞으로 1년의 수익성을 반영하는 12M Fwd PER(12개월 선행 주가수익비율)은 6.53배까지 낮아졌다. 다만 7일 오전 개장 후 20만 원을 회복했던 삼성전자 주가는 11시 20분 현재 전일 대비 0.36% 상승한 19만3800원에 거래되고 있다.시장에서는 이번 실적이 '서막'에 불과하다는 관측이 나온다. 시장은 올해 삼성전자의 연간 매출을 553조 원, 영업이익은 227조 원 수준으로 예상하고 있다. 다만 일각에서는 영업이익이 300조 원을 돌파할 것이라는 전망도 나온다. 실제로 KB증권(327조 원), 메리츠증권(322조 원), 한국투자증권(302조 원) 등은 300조 원대 시대를 예고했다.이 전망이 현실이 된다면 삼성전자는 올해 세계 시가총액 1위인 엔비디아와 영업이익 면에서 어깨를 나란히 할 수 있게 될 전망이다. 앞서 블룸버그는 엔비디아가 올해 영업이익 357조원을 달성할 걸로 내다봤다.