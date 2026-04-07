"현명한 처사" 김여정 담화에 통일부 "평화공존 향한 의미 있는 진전"

큰사진보기 ▲통일부 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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통일부 당국자는 7일, 이재명 대통령이 전날 민간인이 연루된 무인기 북한 침투 사건에 대해 유감을 표명하고 김여정 북한 노동당 부장이 이를 "솔직하고 대범한 사람의 자세"라는 담화를 발표한 것과 관련해 "불필요한 군사적 긴장고조 행위 중단에 대한 남북 양 정상의 의사가 신속하게 확인됐다"고 평가했다.통일부 당국자는 이날 오전 기자들과 만나 "소통이 이뤄진 것은 한반도 평화 공존을 향해 나아가는 의미 있는 진전"이라면서 이같이 말했다.이 당국자는 이어 "남북은 서로를 적대할 아무런 이유가 없으며, 적대와 대결은 어느 쪽에도 도움이 되지 않는다"고 밝혔다.또 그는 "우리 정부는 북한에 대해 일체의 적대 행위를 하지 않겠다는 원칙을 확고하게 견지할 것"이라며 "한반도 평화공존 정책을 일관되게 추진해 나갈 것"이라고 강조했다.앞서 이재명 대통령은 전날(6일) 국무회의를 주재하면서 무인기 북한 침투 사건에 대해 "일부의 무책임하고 무모한 행동으로 불필요한 군사적 긴장이 유발된 데 대해 북측에 유감의 뜻을 표한다"고 밝혔다.정동영 통일부 장관이 관련 사건에 대해 유감을 표명한 적은 있었지만, 이 대통령이 직접 유감을 표한 건 처음이다. 이 대통령은 아울러 관계 부처에 재발 방지 조치를 신속하게 해달라고도 주문했다.같은 날 저녁 9시께 김여정 북한 노동당 총무부장은 관영 <조선중앙통신>을 통해 성명을 냈다. 김 부장은 "대통령이 직접 유감의 뜻을 표하고 재발 방지 조치를 언급한 것은 대단히 다행스럽고 스스로를 위한 현명한 처사라고 우리 정부는 평가한다"면서 "우리 국가 수반은 이를 솔직하고 대범한 사람의 자세를 보여준 것이라고 평하였다"고 밝혔다.김 부장의 성명은 이 대통령 발언이 보도된 후 약 10시간 만에 나왔다. 김 부장은 담화에서 이 대통령을 '리재명 한국 대통령'이라고 지칭했다.