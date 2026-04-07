광주연합기술지주, 과기부 '컴퍼니빌더' 주관기관 선정

큰사진보기 ▲광주연합기술지주 누리집 갈무리. ⓒ 광주연합기술지주 관련사진보기

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광주연합기술지주는 과학기술정보통신부와 과학기술사업화진흥원이 주관하는 '2026년도 기술경영촉진(컴퍼니빌더 지원형)' 사업의 주관기관으로 선정됐다고 7일 밝혔다.이번 사업은 대학과 정부출연연구기관, 민간 액셀러레이터(AC·민간 창업지원사) 등 3개 분야에서 총 10개 과제를 선정했는데, 호남권에서는 유일하게 광주연합기술지주가 이름을 올렸다.광주연합기술지주는 전북연합기술지주, 전남대기술지주, 민간 액셀러레이터인 아이엠파트너스와 컨소시엄을 구성해 대학의 공공연구성과를 창업으로 연결하는 호남권 협력 모델을 제시했다.컨소시엄은 오는 2030년 말까지 5년간 총 63억6000만 원(국비 47억5000만 원)의 사업비를 투입해 인공지능(AI), 바이오, 모빌리티 등 지역 주력 산업의 딥테크 기업을 발굴·육성할 계획이다.또 사업 기간 40건의 신규 기획 창업과 이를 통한 331명의 신규 일자리 창출을 목표로 하고 있다.광주연합기술지주 김요수 대표는 "호남권 대학들이 보유한 우수 공공기술이 연구실에 머물지 않고 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 탄생할 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.