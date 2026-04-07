광주연합기술지주, 과기부 '컴퍼니빌더' 주관기관 선정

광주연합기술지주는 과학기술정보통신부와 과학기술사업화진흥원이 주관하는 '2026년도 기술경영촉진(컴퍼니빌더 지원형)' 사업의 주관기관으로 선정됐다고 7일 밝혔다.
이번 사업은 대학과 정부출연연구기관, 민간 액셀러레이터(AC·민간 창업지원사) 등 3개 분야에서 총 10개 과제를 선정했는데, 호남권에서는 유일하게 광주연합기술지주가 이름을 올렸다.
광주연합기술지주는 전북연합기술지주, 전남대기술지주, 민간 액셀러레이터인 아이엠파트너스와 컨소시엄을 구성해 대학의 공공연구성과를 창업으로 연결하는 호남권 협력 모델을 제시했다.
컨소시엄은 오는 2030년 말까지 5년간 총 63억6000만 원(국비 47억5000만 원)의 사업비를 투입해 인공지능(AI), 바이오, 모빌리티 등 지역 주력 산업의 딥테크 기업을 발굴·육성할 계획이다.
또 사업 기간 40건의 신규 기획 창업과 이를 통한 331명의 신규 일자리 창출을 목표로 하고 있다.
광주연합기술지주 김요수 대표는 "호남권 대학들이 보유한 우수 공공기술이 연구실에 머물지 않고 시장에서 경쟁력을 갖춘 기업으로 탄생할 수 있도록 역량을 집중하겠다"고 말했다.