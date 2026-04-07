경찰, '아들 특혜 채용 혐의' 광주 서영대 총장 검찰 송치

큰사진보기 ▲광주경찰청 청사. ⓒ 안현주 관련사진보기

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채용 절차를 위반해 자기 아들을 교직원으로 부정 채용한 혐의로 광주지역 사립대학교 총장이 검찰에 넘겨졌다.광주경찰청 반부패경제범죄수사대는 직원 채용 비리 관련 서영대학교 총장 A씨와 대학 관계자 2명 등 총 3명을 위계에 의한 업무방해 혐의로 검찰에 송치했다고 7일 밝혔다.총장 A씨는 2020년 7월 대학 신규 직원 채용 과정에서 자기 아들 B씨가 선발되도록 부당하게 관여한 혐의를 받는다. 나머지 2명의 대학 관계자도 같은 혐의다.이들은 서류심사를 하지 않았는데도 한 것처럼 꾸몄으며, 면접심사의 경우 채점표를 배부하지 않았는데도 심사위원들이 점수를 매긴 것처럼 작성하는 방식으로 B씨를 채용한 것으로 조사됐다.규정에는 일반직 9급 임용 예정이었으나 아무런 경력이 없어 직급 상향 조건이 되지 않는 B씨를 5급으로 채용한 것으로도 조사됐다.다만 총장 A씨 등은 채용 절차를 위반하지 않았다며 관련 혐의를 부인하는 것으로 전해졌다.이번 사건은 교육부 감사 결과를 토대로 광주지역 시민단체인 '학벌없는사회를 위한 시민모임'이 경찰에 고발장을 내면서 수사가 시작됐다.시민모임은 경찰의 송치 결정 뒤 보도자료를 내고 "이번 사건은 대학 직원 채용의 공정성과 투명성을 심각하게 훼손한 중대 범죄"라며 "관련자들에 대한 엄정한 처벌을 검찰에 요구한다"고 밝혔다.또 교육부에는 "감사 결과에 따른 징계 등 후속 조치가 철저히 이행되고, 교육 현장의 불공정과 특혜가 발생하지 않도록 사립대학에 대한 관리·감독을 강화해야 한다"고 밝혔다.