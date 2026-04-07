노영민, 충북지사 경선 결과 불복 선언... 재심 신청

큰사진보기 ▲노영민 후보 ⓒ 충북인뉴스(노영민 후보 제공) 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

충북지사 경선을 치른 노영민 전 비서실장이 경선 결과에 불복하며 재심을 신청했다. 이로 인해 순항하던 민주당 충북지사 경선이 중대 분수령을 맞게 됐다.지난 6일 오후 노 예비후보는 중앙당 재심위원회에 경선 결과에 대한 재심을 공식 청구했다.더불어민주당은 당헌·당규에 따라 경선 결과 발표 이후 48시간 이내에 이의 신청이 가능하며, 이번 재심 청구는 규정상 절차를 충족한 것으로 확인된다.앞서 민주당 중앙당 선거관리위원회는 지난 4일 충북지사 경선에서 신용한 대통령 직속 지방시대위원회 부위원장을 최종 후보로 확정했다. 두 후보는 지난 2일부터 사흘간 결선을 치른 끝에 승부가 갈렸다.노 예비후보 측은 이번 경선 과정에서 공정성이 훼손됐다는 점을 문제 삼고 있다. 특히 유출된 당원 명부가 선거운동에 활용됐을 가능성과 함께, 일부 지역위원장이 공천권을 매개로 특정 후보 지지 활동에 개입했다는 의혹을 제기하고 있다.이는 앞서 경선에서 탈락한 김성택 청주시의원이 '권리당원 명부 유출 의혹'을 제기하며 재심을 신청한 것과 맥락을 같이 한다.노 예비후보 측 관계자는 "당원 명부 유출과 조직적인 선거 개입 정황이 제보됐다"며 "충북 정치의 신뢰를 위해서라도 문제를 바로잡아야 한다는 판단에서 재심을 신청했다"고 밝혔다.이번 재심 신청은 민주당 광역단체장 경선에서는 처음 제기된 일로, 결과에 따라 당원명부가 특정 후보에게만 활용됐다면 파장이 적지 않을 전망이다.이미 충북도당이 당원명부 유출 의혹으로 사고당으로 지정되고, 도당위원장까지 사퇴한 상황에서 구체적 활용 의혹까지 사실로 밝혀진다면 충북 선거판이 파행으로 치달을 수도 있다.반면 재심이 기각될 경우에도 후유증은 불가피할 것으로 보인다. 이미 적으로 돌아선 양 세력이 원팀으로 돌아가는 길은 쉽지 않을 전망이다.