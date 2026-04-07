"정책은 위에서 내려오는 게 아냐", 용인시민이 직접 만든 공론장

큰사진보기 ▲용인시민 100인 회의 참석자들이 조별 발표를 마친 후 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한 시민이 의제로 논의한 내용을 발표하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲100인 회의 참가자가 해당 주제에 대한 현안과 정책 제안 이유에 대해 설명하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲돌봄을 주제로 한 원탁회의에서 한 참가자가 모아진 의견에 대해 발표하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲100인 회의에 참석한 참석자들이 제안하는 의견을 전지에 붙이며 브레인스토밍을 하고 있다. ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

큰사진보기 ▲용인시민 100인 회의 참석자들이 조별 토론에 앞서 기념촬영을 하고 있다 ⓒ 용인시민신문 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 용인시민신문에도 실렸습니다.

6월 3일 실시되는 지방선거를 앞두고 용인시민들이 한자리에 모여 지역 현안을 논의하는 공론장을 열었다. 4월 2일 용인시문화예술원 국제회의실에서 열린 '용인시민 100인 연석회의'다.'용인시민 100인 연석회의 추진단'이 마련한 공론장은 행정 주도의 단편적 정책이나 시혜적 사업만으로는 복합적인 과제를 해결하기 어렵다는 판단에서 출발했다. 이해 당사자들의 경험과 공동체 관점을 반영한 숙의와 사회적 합의가 필요하다는 취지다.시민들은 기후위기·에너지 전환, 돌봄 시스템과 시민참여, 맞춤형 일자리, 지역 간 불균형, 교통·주거, 지역경제·농업 등 6개 주제를 10개 조로 나뉘어 문제 인식을 공유하고 의견을 모았다.이번 공론장은 특정 단체나 기관의 지원 없이 시민들이 5000원씩 참가비를 내어 마련했다는 점에서도 의미가 크다.박영주 씨는 "용인에서 시민이 자발적으로 이런 자리를 만든 건 처음"이라며 "각 테이블에서 나온 이야기들이 서로 다른 경험에서 출발했지만 공통된 주제로 수렴되는 것을 볼 수 있다"고 이날 공론장의 의미를 평가했다.각 테이블에 모인 시민들은 돌봄 활동가의 열악한 처우, 처인구 문화·교육 시설 부족, 용인 내부 지역 간 교통 불편, 로컬푸드 직매장 부재, 수소 충전소 인프라 부족 등 일상 경험에서 끌어낸 정책 과제를 발표했다.박씨는 "정책이 위에서 내려오는 것이 아니라 시민이 자기 경험에서 출발해 '이렇게 하면 더 좋아지지 않겠느냐'는 방향으로 이야기하는 자리였다"고 설명했다.그는 "거창한 것을 바라기보다 용인시민이 살면서 편리하고 행복하다고 느낄 수 있는 도시, 누군가에게만 이익이 돌아가는 것이 아니라 모두가 고르게 잘 사는 용인을 만드는 것이 궁극적인 바람"이라고 말했다.추진단은 이후 별도 회의를 거쳐 공론장에서 제안된 내용들을 실현 가능한 정책으로 다듬어, 6·3 지방선거 후보들에게 전달하고 정책 공약으로 채택되도록 할 계획이다.박씨는 "이 내용이 선거 공약으로 채택돼 실제 정책이 되는 것이 궁극적인 목표이지만, 그보다 더 큰 의미는 용인시민이 처음으로 스스로 모였다는 것"이라고 강조했다.추진단은 공론과 숙의의 결과가 실제 정책과 제도로 연결되는 시민 주도 정책 거버넌스의 필요성을 도출하기 위해 공론장을 마련했다.시민들은 둥근 테이블 10개에 앉아 각자의 경험으로 용인의 문제를 풀어냈다. 용인시민 100인 연석회의 추진단이 기획한 공론장은 참가자들이 스스로 주제를 골랐으며, 발표 내용 역시 일상 경험에서 나왔다. 주제별로 모인 각 조의 시민들은 각자 정책 제안을 발표했다. 그 내용을 주제별로 지상중계한다.기후 거버넌스를 주제로 한 두 개 조는 모두 탄소 중립 실현을 위한 재생에너지 확대와 시민 참여형 에너지 정책의 필요성을 중심 의제로 삼았다.참가자들은 재생에너지 생산에서 시민의 역할을 핵심 의제로 제시했다. 시민이 에너지 소비자에 머무르지 않고 생산의 주체가 될 때, 지역 경제 활성화와 주민 간 갈등 해소가 동시에 가능하다는 것이었다.공공 부지를 활용한 태양광 발전 확대, 지역 에너지 자립도 향상, 재생에너지 수익의 시민 환원 등이 구체적 방향으로 제시됐다. 수익 배분은 시민 에너지 거버넌스 기구를 설치해 공정하게 관리해야 한다는 의견도 나왔다. 나아가 용인시 전체를 아우르는 재생에너지 지도와 계획을 수립해 3개 구의 균형 있는 에너지 전환을 도모해야 한다고 강조했다.또 다른 참가자들은 기후 위기의 현실적 영향에서 논의를 시작했다. 여름철 집중호우와 폭염, 겨울철 폭설의 빈도가 갈수록 높아지는 상황에서 시가 선제적으로 대비하는 동시에 시민도 적극적으로 참여해야 한다는 데 공감대가 형성됐다.이들은 수소 인프라 부족을 가장 시급한 문제로 꼽았다. 용인과 인구 규모가 비슷한 창원시에는 수소 충전소가 11곳 있는 반면 용인시는 시민이 실제로 이용 가능한 충전소가 1곳에 불과하다며, 수소 충전소를 포함한 수소 인프라 확충 필요성을 강조했다.태양광 발전과 관련해서는 시민과 지역사회에 여전히 잘못된 인식과 오해가 많아 사업 추진에 어려움이 발생하는 만큼, 시가 인식 개선 교육에 더 적극적으로 나서야 한다는 의견도 제시됐다.결국 기후 위기 대응은 시 행정만의 과제가 아니며, 시민이 에너지 생산과 거버넌스의 주체로 서야 지속 가능한 전환이 가능하다는 결론을 확인했다.돌봄을 주제로 한 조들은 각각 돌봄 기관의 예산 현실화, 활동가 처우 개선, 사각지대 해소를 핵심 과제로 제시했다. 발표마다 공통적으로 등장한 키워드는 '공백', '연계 부족', '지속 가능성'이었다.한 조는 아동 돌봄과 통합 돌봄 두 가지 문제를 다뤘다. 지역아동센터 등 공적 돌봄 기관들이 스프링클러 설치, 임대료 등 필수 운영 비용을 공적 지원 없이 사비로 충당해야 하는 현실이 문제의 출발점으로 지적됐다.이에 대한 해법으로는 새로운 체계를 만드는 것보다 현재 운영 중인 돌봄 기관에 예산을 지원하고, 예산 편성 과정에 시민 참여와 전문가 조사를 반영해 현실적인 지원이 이루어지도록 보완하는 방안이 제시됐다.두 번째 과제는 분산된 돌봄 업무의 통합이었다. 보건복지, 청소년, 장애, 신설 통합돌봄 부서 등 여러 부서에 흩어진 돌봄 업무를 하나로 묶는 '통합 돌봄 컨트롤타워'가 용인시에 반드시 필요하다는 의견으로 모아졌다.돌봄 활동가의 현장 문제도 지적됐다. 인건비와 지원 인력 처우가 현실에 한참 미치지 못해 부담이 개인과 가정으로 집중되는 구조라는 것이다. 이로 인해 돌봄 체계 자체의 지속 가능성이 위협받고 있다고 진단했다.청소년 돌봄의 경우 등록 기준이 지나치게 경직돼 있어 지역 연계가 어렵다는 지적도 나왔다. 대안으로는 공동체 역할의 회복이 제시됐다. 시의원, 현장 종사자, 시민이 정기적으로 현장을 방문하고 소통하는 구조가 만들어져야 하며, 오늘과 같은 공론장이 정례화돼야 한다는 의견이 나왔다.소통 창구가 여러 곳에 있더라도 단일화되지 않으면 효과가 없다는 점에서 창구를 일원화하고 지속적으로 유지하는 것이 중요하다는 주장도 제시됐다.돌봄 사각지대를 구체적으로 해소하기 위한 의견도 나왔다. 이들은 공간 부족, 인력 부족, 연계 부족이 돌봄 공백의 근본 원인이라고 진단했다. 발달장애 아동의 경우, 지역아동센터에 입소하더라도 전담 인력이 없어 적절한 돌봄이 이루어지지 못하는 상황이 문제가 됐다.전용 시설 구축에는 시간이 걸리는 만큼 우선 지역아동센터에 발달장애 전담 인력을 배치하는 방안이 단기 과제로 제시됐다.청소년 문제도 지적됐다. 처인구 지역에서는 청소년 활동 공간이 절대적으로 부족하고, 문화·상담 프로그램이 초등학교 단계까지만 지원되며, 중·고등학교로 이어지지 않는 구조적 문제가 있었다.나아가 아동·청소년이 디지털 성폭력에 무방비로 노출돼 있는 만큼 예방 교육을 의무화하는 조례 제정, 성폭력 피해 전담 기관 인력 배치, 상담 공간 제공이 필요하다는 의견도 제시됐다.일자리 조는 용인시민을 위한 맞춤형 일자리 문제를 양적·질적 두 측면에서 진단했다. 양적 측면에서는 무한 경쟁 구조가, 질적 측면에서는 다양성 부족과 처우 미흡이 문제로 지적됐다. 이 가운데 일자리 다양성 확보를 핵심 과제로 설정하고 세 가지 방향을 제시했다.첫 번째는 용인 내 신규 산업단지와 플랫폼 도시 개발에서 파생되는 2·3차 일자리를 시민 조직이나 사회적 기업이 운영하도록 연계하는 방안이다.공공 일자리는 규정에 묶여 유연성이 떨어지지만, 민간 조직은 상황에 맞게 새로운 일자리를 창출할 수 있다는 점에서 신규 산업단지를 중심으로 시민 조직의 일자리 참여 확대가 가능하다는 의견이 나왔다.두 번째는 1차 산업부터 4차 산업까지 직업군별로 다양한 시민이 각자 상황에 맞게 참여할 수 있는 체계를 마련하는 것이다. 고령층이나 경력 단절 여성 등 특정 계층이 특정 산업에만 몰리는 구조를 바꿔야 한다는 문제의식이 담겼다.세 번째는 정보 불균형 해소이다. 일자리 정보를 제때 접하지 못해 기회 자체를 놓치는 시민이 많으므로, 계층별 맞춤형 정보 제공 체계와 정보 확산 시스템을 갖추는 것이 전제 조건이라고 강조됐다.지역 불균형을 주제로 논의한 두 개 조는 서로 다른 테이블에서 논의했지만 비슷한 결론에 도달했다. 두 조가 공통적으로 지목한 문제는 지역 특성을 살리지 못하고, 용인 안에서 주민 간 교류가 활발하지 않다는 점이었다.한 조에서는 세 가지 방향을 제시했다. 먼저 마을 교육을 통해 주민 역량을 강화하고 자발적 참여를 이끌어내야 한다고 했다. 다음으로 3개 구 주민이 실질적으로 교류할 수 있는 기회를 늘리고, 이를 뒷받침할 용인 내부 교통을 확충해야 한다고 강조했다.처인구 끝에서 수지까지 이동하는 데 서울로 가는 시간보다 더 걸리고, 환승이 불가피한 현실이 구체적인 사례로 언급됐다.처인구 내 인프라 부족 문제도 다뤄졌다. 청소년을 위한 문화·예술 축제와 프로그램이 부족하고, 도서관을 중심으로 한 주민 모임 공간이 더 늘어나야 한다는 의견이 나왔다.또한 모현·양지 등 읍면 지역에 고등학교가 없어 학생들이 원거리 통학을 감수해야 하는 현실, 농촌 마을 사업의 고령화와 노후화 문제도 제기됐다. 공원이나 놀이터 등 인프라를 조성할 때 해당 지역 주민의 의견을 먼저 수렴하는 절차가 필요하다는 의견도 나왔다.해당 테이블 시민들은 제도적 장치에도 주목했다. 먼저 시민 공론장을 정례화하는 조례 제정이 필요하다고 했다. 다음으로 용인 내 지역 간 교류를 뒷받침할 교통 정책 수립 필요성을 제시했다. 수지에서 처인구로 가는 것이 서울로 가는 것보다 더 어렵다는 지적이 반복됐다.세 번째로는 시민 감시단의 지원과 활성화가 필요하다는 의견이 나왔다. 이미 좋은 조례가 많이 만들어져 있지만 시민이 이를 잘 알지 못하고, 이행도 제대로 되지 않는 경우가 많다는 문제의식에서 나온 제안이었다. 시민 감시단이 조례 이행을 실질적으로 감시·점검하는 역할을 맡아야 한다고 강조했다.주택과 교통을 주제로 논의한 조는 용인시가 외형적으로 크게 성장했지만 시민이 체감하는 교통 편의는 그에 한참 미치지 못한다는 문제의식에서 출발했다.가장 시급한 과제로 꼽힌 것은 낡은 버스 조기 교체와 저상버스 추가 도입이다. 노후 차량을 교체하는 시점에 친환경 저상버스를 함께 도입해야 한다는 것이다. 휠체어를 이용하는 장애인, 유아차를 끄는 보호자, 캐리어를 든 시민, 이동이 불편한 노약자 등 모두가 불편 없이 대중교통을 이용할 수 있어야 한다는 점이 강조됐다.두 번째 과제는 지역 내 순환버스 신설이다. 용인에서 서울로 나가는 광역버스는 잘 갖춰져 있지만, 처인·기흥·수지 3개 구를 연결하는 지역 내 순환버스가 없어 용인 안에서 이동이 오히려 더 어렵다는 역설적 상황이 지적됐다. 이밖에도 지역 내 트램 설치, 대중교통 이용 활성화를 위한 교통비 지원 정책, 출퇴근 시간대 탄력적 배차 운영 등 다양한 방안이 제안됐다.지역경제를 주제로 논의한 조는 처인구를 단순한 개발 대기지로 보는 시각에서 벗어나야 한다는 문제의식에서 의견을 모았다. 용인 전체의 도시 경쟁력과 지속 가능성을 위해 처인구가 가진 농업·농촌이라는 자산을 제대로 육성해야 한다는 것이 이들의 주장이다.구체적인 정책 방향으로 농지 보호 지역 지정, 로컬푸드 생산자 협의체 구성 지원, 로컬푸드 직매장 설치가 제시됐다. 특히 직매장 부재는 주목할 만한 문제로 다뤄졌다.용인 규모의 도시에서 로컬푸드 직매장이 없는 곳은 거의 없다는 점이 강조됐다. 용인은 농협 위탁 운영 매장만 있을 뿐 직매장이 없다는 것이다. 이에 지역 먹거리와 친환경 농산물을 중심으로 한 공공 급식 확대, 시민이 로컬푸드를 구매할 때 인센티브를 주는 정책 설계도 필요하다는 의견이 나왔다.농협이 농업인에게서 받아가는 로컬푸드 수수료(12%)에 대한 지원이나 인하 방안 마련도 제안됐다. 발표자는 도시 거주 시민들 사이에서도 농협이 농업인의 편이 아닌 것 같다는 인식이 확산되고 있다며, 이런 개별 정책을 아우르는 '먹거리 통합지원센터' 설치를 제안했다.하나하나의 단편적인 정책이 아니라 용인시민과 농업인이 함께 누릴 수 있는 먹거리를 종합적으로 지원하는 거점이 필요하다는 것이다.